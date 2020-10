3 Dividendenaktien, die dir für den Rest deines Lebens eine Zusatzrente bescheren sollten

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Hunderte von Unternehmen haben in diesem Jahr im Zuge des COVID-19-Ausbruchs ihre Dividenden gekürzt oder ausgesetzt. Damit war 2020 das schlechteste Jahr für Dividendeninvestoren seit der Finanzkrise 2008/2009.

Dennoch: Obwohl dieses Jahr hinsichtlich der Beständigkeit der Dividenden ein schwieriges Jahr war, haben viele Ausschüttungen ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie haben gute Chancen, auch künftige Krisen zu überstehen.

Drei dieser herausragenden Unternehmen sind der Produzent von erneuerbaren Energien Brookfield Renewable Partners (WKN: A1JQFZ), der auf Wohnungen spezialisierte REIT Camden Property Trust (WKN: 985335) und der Energieversorger NextEra Energy (WKN: A1CZ4H). Ihre Stabilität inmitten des diesjährigen Sturms lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass sie ihren Anlegern ein Leben lang ein Dividendeneinkommen bieten können.

Ein nachhaltiger Einkommensstrom

Brookfield Renewable bietet derzeit eine weit überdurchschnittliche Dividendenrendite von 3,8 %. Diese Ausschüttung beruht auf einem sehr nachhaltigen Fundament, das sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt; dazu gehören die Stabilität des Cashflows von Brookfield, die erstklassige Bilanz des Unternehmens und eine recht konservative Dividendenausschüttungsquote.

Insgesamt werden 95 % des Cashflows des Unternehmens durch langfristige Festzinsverträge abgesichert, was dazu beiträgt, das Unternehmen vor wirtschaftlicher Volatilität zu schützen. Inzwischen verfügt das Unternehmen über die am höchsten bewerteten Kredite im Bereich der erneuerbaren Energien und eine solide Dividendenausschüttungsquote von 70 %.

Daher verfügt das Unternehmen über die finanzielle Flexibilität, seine Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Das Management erwartet, dass diese Investitionen zumindest in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Cashflow-Wachstum von 9 bis 16 % antreiben werden. Diese Prognose unterstützt problemlos Brookfields Plan, die Dividende um jährlich 5 bis 9 % zu erhöhen. Da der Cashflow schneller als diese Ausschüttung wächst, wird das Unternehmen in Zukunft auf einer noch nachhaltigeren Grundlage stehen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Brookfield seinen Investoren ein Leben lang Dividenden ausschütten wird.

Die Option „fauler Großgrundbesitzer“

Auch der Camden Property Trust zahlt eine Dividendenrendite von 3,8 %, die ebenfalls auf felsenfestem Boden steht, da der REIT ein starkes Finanzprofil hat. Dazu gehört, dass er gleichzeitig von mehreren Faktoren profitiert: erstens dem relativ stabilen, durch Wohnungsmietzahlungen gestützten Cashflow; zweitens einer erstklassigen Bilanz, die eine der höchsten Bonitätseinstufungen im REIT-Sektor aufweist; und drittens einer konservativen Dividendenausschüttungsquote. Diese Faktoren machen diese Aktie heutzutage zu einem der sichersten REITs.

In der Zwischenzeit sorgt das starke Finanzprofil von Camden für die nötige Flexibilität, um das Portfolio des Unternehmens weiter auszubauen. Das Unternehmen kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der es wertsteigernde Akquisitionen getätigt und in renditestarke Entwicklungs- und Sanierungsprojekte investiert hat. In Verbindung mit dem Mietpreiswachstum seines erstklassigen Wohnungsportfolios sollten diese zukünftigen Investitionen Camden einen stetig wachsenden Strom von Mieteinnahmen bescheren, um die Dividende zu stützen. Das Unternehmen bietet Anlegern die Möglichkeit, von dem passiven Einkommen zu profitieren, das durch Mehrfamilienhäuser generiert wird, ohne die Mühen eines Vermieters auf sich nehmen zu müssen.

Immer dabei, eine wachsende Dividende zu generieren

Die Dividende von NextEra liegt mit 2 % derzeit etwas über dem Marktdurchschnitt. Was dieser Ausschüttung jedoch an Höhe fehlt, macht sie mit ihren Wachstumsaussichten mehr als wett. Das Unternehmen rechnet derzeit damit, seine Dividende bis mindestens 2022 jährlich um etwa 10 % zu erhöhen. In der Folgezeit sollte es über genügend Kraft verfügen, um weiter zu wachsen, da es kürzlich seine Prognose für das Gewinnwachstum in den Jahren 2021 und 2022 nach oben korrigiert und seine Aussichten bis ins Jahr 2023 erweitert hat. Das ist zu einem großen Teil seinen Investitionen in erneuerbare Energien zu verdanken.

Das Unternehmen verfügt über die Finanzkraft, um diese Prognose zu untermauern. Es verfügt sowohl über eines der höchsten Kreditratings im Versorgungssektor als auch über eine der niedrigsten Dividendenausschüttungsquoten (60 % gegenüber dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 65 %), was ihm viel finanziellen Spielraum zur Finanzierung von Expansionsprojekten gibt. Kombiniert man dies mit dem dauerhaften Cashflow seiner Versorgungsunternehmen in Florida und der vertraglichen Absicherung seiner Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, so ist die Dividende von NextEra eine der wenigen im Energiesektor, die für die kommenden Jahrzehnte ausgelegt ist.

Potenziell lebenslange Zusatzeinkommen

Dividenden sind nicht mehr so langlebig wie früher, da viele Unternehmen sie jetzt beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten kürzen. Wenn du also auf der Suche nach langfristigen Einkommensströmen bist, musst du Ausschüttungen finden, die turbulente Zeiten überdauern können.

Deshalb solltest du vielleicht Brookfield Renewable, Camden Property und NextEra Energy in Betracht ziehen. Es ist nicht nur so, dass ihre Dividenden den diesjährigen Turbulenzen standgehalten haben, sondern die drei Unternehmen verfügen auch über die finanzielle Stärke, um künftige Krisen zu überstehen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Auszahlungen ein Leben lang halten können.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 26.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Matthew DiLallo besitzt Anteile an Brookfield Renewable Inc., Brookfield Renewable Partners L.P. und NextEra Energy. The Motley Fool empfiehlt NextEra Energy.

Motley Fool Deutschland 2020