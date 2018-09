3 Dividendenaktien, deren Ausschüttungen bis zum Jahresende steigen sollten

Weitere Suchergebnisse zu "Lockheed Martin":

Wenn du die besten Dividendenwerte willst, musst du einen umfassenderen Ansatz haben als nur die Dividendenrendite. In der Regel ist das wichtigste Merkmal für eine erfolgreiche Dividendenaktie, die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum steigende Dividenden auszuschütten. Auf diese Weise arbeitet der Zinseszinseffekt zu deinen Gunsten.

Einige Aktien sind in Bezug auf ihre Dividendenausschüttungen ziemlich zuverlässig. Viele Unternehmen streben mindestens einmal im Jahr eine Dividendenerhöhung an und einige wenige haben dabei eine lange Serie jährlicher Dividendenerhöhungen aufgebaut. Bei Nike (WKN: 866993), Nucor (WKN: 851918) und Lockheed Martin (WKN: 894648) wäre es eine große Überraschung, wenn die Aktionäre bis zum Jahresende keine Dividendenerhöhung sehen würden.

Gib deinen Dividenden Schwung

Nike war ein Pionier auf dem Markt für Sportbekleidung und -schuhe, und seine Schuhe gehören heute zu den beliebtesten der Welt. Obwohl das Unternehmen in den letzten Jahren mit zunehmender Konkurrenz sowohl auf dem internationalen als auch auf dem amerikanischen Markt konfrontiert war, hat Nike sich gewehrt, indem es zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist, hochkarätige Athleten zur Unterstützung verpflichtete und ihre Spitzenleistungen nutzte, um das Unternehmen wieder erfolgreich zu machen. Sogar mit der Kontroverse, die die neueste Werbekampagne umgibt – oder möglicherweise wegen ihr – erhält Nike eine Menge Aufmerksamkeit von seinen Kunden.

Dividendeninvestoren haben Nike in letzter Zeit nicht unbedingt viel Aufmerksamkeit geschenkt, da die aktuelle Dividendenrendite weniger als 1 % beträgt. Damit ist sie eine der renditeärmsten Aktien des Dow Jones Industrials. Sie liegt etwa um die Hälfte unter dem Marktdurchschnitt. Doch Nike hat es sich zur Gewohnheit gemacht, dieser Situation mit 16 jährlicher Dividendenerhöhung in Folge abzuhelfen, die in der Regel spät im Jahr erfolgen. Da es bisher weniger als ein Drittel seines Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet hat, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass Nike in der Lage sein sollte, die 11%ige Dividendenerhöhung vom Dezember 2017 fortzusetzen, um den Investoren weiterhin solide Erträge zu bescheren.

Sichere Dividendenentscheidungen

Für diejenigen, die höhere Erträge bevorzugen, ist der Stahlhersteller Nucor die richtige Wahl. Die aktuelle Dividendenrendite von 2,4 % liegt über dem Marktdurchschnitt und noch beeindruckender ist die 45-jährige Erfolgsbilanz der jährlichen Dividendenerhöhung. Dies ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, wie volatil die Stahlindustrie ist, wo viele Marktteilnehmer in den schlimmsten Jahren der letzten Jahrzehnte an den Rand des Bankrotts gedrängt wurden.

Leider ist Nucor bei der Erhöhung seiner Ausschüttungen etwas geizig. In jedem der letzten acht Jahre wurde sie zum Jahresende nur um 0,0025 USD je Aktie erhöht, was insgesamt einer Steigerung von weniger als 1 % entspricht. Die Investoren hoffen, dass die Dividendenerhöhung 2018 höher ausfallen wird, da Nucor in diesem Jahr eine starke finanzielle Performance aufweist, die eine höhere Ausschüttung ermöglichen sollte. Wenn die anhaltend hohe Nachfrage die Handelsspannungen auf dem Stahlmarkt überwinden kann, könnte Nucor profitieren.

Höher fliegen

Lockheed Martin rundet die Liste ab, da es dem Verteidigungsunternehmer in letzter Zeit recht gut geht. Obwohl es für sein F-35 Stealth-Jet-Programm die meiste Aufmerksamkeit erhält, besitzt Lockheed auch weiterhin langjährige Erfolgsprodukte, wie seinen F-16 Falcon-Jäger. Mit milliardenschweren Aufträgen sowohl in den USA als auch auf der ganzen Welt, tut die Firma sein Bestes, um auch weiterhin einen hohen Anteil an den zukünftigen Geschäften zu gewinnen.

Aus Sicht der Dividende spiegelt Lockheed Martin´s Rendite von 2,4 % seine solide Historie wider. Das Verteidigungsunternehmen hat 15 Jahre in Folge seine Ausschüttung erhöht. Obwohl die Zahlungen in der Regel bis zum Jahresende erfolgen, wissen die Anleger normalerweise schon Ende September genau, wie hoch die Dividende des kommenden Jahres ausfallen wird. Mit Erhöhungen von jeweils etwa 10 % in den letzten drei Jahren, scheint es eine vernünftige Schätzung, dass die zukünftige Quartalsdividende von 2 auf 2,20 USD je Aktie steigen wird.

Frohes neues Jahr an Dividenden!

Anleger in Top-Dividendenaktien freuen sich, wenn sie mehr Geld erhalten und diese drei Aktien haben in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, um steigende Dividenden zu liefern. Dies macht zukünftige Dividendenerhöhungen nicht zu einer absoluten Selbstverständlichkeit, aber es gibt den Anlegern das Vertrauen, dass bald, abgesehen von einem unvorhergesehenen Ereignis, größere Ausschüttungen auf dem Weg sind.

