3 Dividenden-Investitionstipps, die einem Tausende einbringen könnten

Da selbst 30-jährige Staatsanleihen nur rund 2,3 % Rendite erwirtschaften, müssen die Anleger, die Erträge aus ihren Portfolios erwarten, auf der Risikokurve weiter hinausblicken als die Staatsanleihen, um angemessene Renditen zu erzielen. Diese niedrigen Renditen lassen die Aktien, die oft nicht nur höher rentierende Dividenden zahlen, sondern auch das Potenzial haben, ihre Dividenden im Laufe der Zeit zu erhöhen, im Vergleich dazu umso attraktiver erscheinen.

Dennoch erfordert die Investition in Dividendenaktien viel mehr als nur die Suche nach hohen Renditen. Die Suche nach Aktien, die nur auf der Grundlage der Renditen berechnet werden, ist eine gute Möglichkeit, Geld zu verlieren, da die Aktien mit den höchsten gemeldeten Renditen oft das Risiko haben, ihre Dividenden zu kürzen. Wenn du einen intelligenteren Weg benötigst, als nur nach Rendite zu suchen, um einkommensstarke Aktien zu finden, können diese drei Dividenden-Investitionstipps dir helfen, Tausende zu verdienen.

Nr. 1: Schau dir die Ausschüttungsquote an

Die Ausschüttungsquote eines Unternehmens zeigt, wie viel von seinem Gewinn in Form einer Dividende ausgezahlt wird. In den meisten Fällen interessiert dich eine Auszahlungsquote in der Goldglöckchen-Zone. Wenn die Ausschüttungsquote zu niedrig ist, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen entweder seine Dividende nicht priorisiert oder dass es seine Gewinne für zu volatil und risikoreich hält, um eine höhere Dividende zu zahlen. Wenn die Ausschüttungsquote zu hoch ist, ist dies häufig ein Zeichen dafür, dass entweder die Dividende gekürzt werden könnte oder dass das Unternehmen die Wachstumsmöglichkeiten aufgibt, um die Auszahlung vorzunehmen.

Wo liegt diese Goldlöckchen-Zone? Nun, es hängt zu einem großen Teil davon ab, in welche Art von Unternehmen du investierst. Für die meisten Standardunternehmen ist eine Ausschüttungsquote zwischen 25 % und 75 % sinnvoll. Für einige wenige spezifische Arten von Spezialunternehmen, wie Immobilienfonds und Kommanditgesellschaften, kann eine höhere Ausschüttungsquote sehr wohl Sinn ergeben. Denn diese spezialisierten Unternehmen befolgen steuerliche Vorschriften, die hohe Dividenden erfordern.

Immobilienfonds müssen mindestens 90 % ihres anrechenbaren Einkommens als Dividende auszahlen, und im Gegenzug können sie dieses Einkommen “weitergeben”, ohne eine Körperschaftssteuer darauf zu zahlen. Ebenso werden die Inhaber von Kommanditgesellschaften auf das Einkommen der Gesellschaft als eigenes Einkommen besteuert, unabhängig davon, ob sie es in bar erhalten. Infolgedessen bieten auch die Kommanditgesellschaften tendenziell hohe Renditen. Dennoch solltest du sicherstellen, dass ihre Dividenden durch die Cashflows abgedeckt sind, bevor du in sie investierst.

Nr. 2: Achte auf die Geschichte des Dividendenwachstums

Dividenden sind keine garantierten Zahlungen, und der Vorstand eines Unternehmens legt seine Dividende in der Regel auf der Grundlage der Prioritäten und der Erwartung seiner Zahlungsfähigkeit fest. Wenn ein Unternehmen eine Geschichte der Erhöhung seiner Dividende vorweisen kann, ist das ein Zeichen dafür, dass es seinem Vorstand ernst damit ist, die Aktionäre für die finanziellen Risiken, die sie durch Investitionen in das Unternehmen eingehen, direkt zu belohnen. Das bedeutet auch, dass bei einer guten Entwicklung die Chance besteht, dass die Dividende in Zukunft wieder erhöht werden kann.

Neben den direkten Barrenditen, die sich aus einer ausreichend gedeckten und wachsenden Rendite ergeben, kann eine steigende Dividende auch signalisieren, was das Management wirklich denkt. Schließlich erleben oft die Unternehmen, die ihre Dividenden kürzen, dass auch ihr Aktienkurs fällt, sodass sie ihre Dividenden nicht gerne wissentlich höher anheben, als das, was sie glauben, tatsächlich halten zu können. Wenn also ein Unternehmen tolle Dinge erzählt, jedoch seine Dividende nur unwesentlich erhöht, ist das ein Signal, dass nicht alles so gut laufen kann, wie es scheint.

Nr. 3: Achte auf die Bilanz

Die Dividende ist möglicherweise keine garantierte Zahlung, doch die Anleihezinsen und Tilgungszahlungen haben für ein Unternehmen eine viel höhere Priorität. Wenn ein Unternehmen eine Anleihezahlung verpasst, steht es vor einem Zahlungsverzug. Die Strafe für den Zahlungsverzug kann so schwerwiegend sein wie der Verlust der Kontrolle über die Gesellschaft durch ihre Aktionäre oder sogar die Zwangsliquidation. Wenn ein Unternehmen also seine Anleihezahlungen leisten kann, wird es in der Regel seine Anleihezahlungen leisten, auch wenn dies bedeutet, dass seine Dividende ganz ausfällt.

Wenn du also die Dividende als Einkommensquelle aus deinem Portfolio anstrebst, solltest du in Unternehmen mit vernünftigen Bilanzen investieren. Zu den drei wichtigsten Kennzahlen gehören der Zinsdeckungsgrad, der aktuelle Zinssatz und der Verschuldungsgrad. Sie alle betrachten verschiedene Aspekte der Fähigkeit eines Unternehmens, seine Verpflichtungen gegenüber seinen Anleihegläubigern einzuhalten. Je stärker diese Kennzahlen sind, desto besser sind die Chancen, dass das Unternehmen auch seine Dividende aufrechterhalten kann.

Wenn man über die reine Rendite hinausschaut, können die Dividendenaktien punkten

Auf lange Sicht können gut ausgewählte Dividendenaktien nicht nur heute ein gutes Ertragsniveau bieten, sondern auch das Potenzial für eine hervorragende Gesamtrendite.

Ob du nun höhere Anlageerträge anstrebst, als die, die du in sogar langfristigen Staatsanleihen erhalten kannst, oder ob du ein Gesamtrenditepotenzial willst, sind die Dividendenaktien vielleicht genau das, was du suchst.

Um jedoch erfolgreich zu sein, müsstest du über das hinausblicken, was du bei der Dividendenrendite eines Unternehmens siehst, und auf die Qualität des Unternehmens hinter dieser Dividende achten. Wenn du nach Unternehmen suchst, die angemessene Auszahlungen anbieten, über eine solide Erfolgsbilanz bei der nachhaltigen Steigerung ihrer Dividenden und fundierte Bilanzen verfügen, verbessert dies deine Chancen, die Gewinner auszuwählen. Dies könnte durchaus Tausende von US-Dollar für dein gesamtes Portfolio bedeuten.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 18.09.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in den oben genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019