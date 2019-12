3 Dinge, die sich bei Alphabet unter Sundar Pichai ändern könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Anfang letzter Woche ließ Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) die Bombennachricht verkünden, dass die Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Als Google 2015 in Alphabet umstrukturiert wurde, behielt Page seine Rolle als CEO der Muttergesellschaft bei, während Sundar Pichai zum CEO von Google ernannt wurde, der Suchmaschine, die den Großteil der Geschäftstätigkeit von Alphabet ausmacht. Pichai wird nun zum CEO von Alphabet ernannt, um die Führungsstruktur zu “vereinfachen”, wie ein Brief von Page und Brin ausführt.

Hier sind drei Dinge, die sich unter Pichai als CEO von Alphabet und Google ändern könnten.

Alphabet könnte mehr Aktien zurückkaufen

Alphabet war noch nie sehr aggressiv bei seinem Aktienrückkaufsprogramm, obwohl es die Angewohnheit hat, bei der Entscheidung, wie viele Aktien zurückgekauft werden sollen, obskure mathematische Referenzen zu nennen.

So hat der Vorstand beispielsweise Anfang 2018 ein Rückkaufsprogramm von genau 8.589.869.869.056 US-Dollar verabschiedet. Das ist nämlich eine perfekte Zahl, Summe seiner Teiler ist. Die Rückkäufe von 7.019.340.976,83 US-Dollar im Jahr 2016 und 5.099.019.513,59 US-Dollar 2015 waren ebenfalls mathematische Anspielungen. Alphabet hat Anfang des Jahres einen traditionelleren Ansatz gewählt, als es eine zusätzliche Rückkaufgenehmigung in Höhe von rund 25 Milliarden US-Dollar ankündigte.

Abgesehen von mathematischen Anspielungen wurde Alphabet lange Zeit kritisiert, weil es bei seinen Rückkäufen zu konservativ war, wenn man die 121 Milliarden US-Dollar an Geld in der Bilanz und die starken Cashflows bedenkt (der freie Cashflow betrug im letzten Quartal 8,7 Milliarden US-Dollar). Die Analysten sind optimistisch, dass Alphabet erwägt, mehr Kapital an die Investoren zurückzugeben.

J.P.-Morgan-Analyst Doug Anmuth glaubt laut MarketWatch, dass Alphabet unter Pichai “offener für größere Aktienrückkäufe” sein könnte, obwohl Anmuth hinzufügt, dass Brin und Page im Vorstand bleiben. Obwohl die Gründer zurücktreten, behalten sie ihre Aktien – und die damit verbundenen Kontrollrechte.

Alphabet könnte den Investoren mehr Informationen geben

Es ist auch möglich, dass Alphabet transparentere Praktiken bei der Quartalsberichterstattung einführt. Die Regulierungsbehörden haben das Unternehmen bereits dafür bestraft, dass es nicht mehr Informationen über wichtige Geschäftsteile – insbesondere YouTube – preisgibt. Google argumentiert seit langem, dass YouTube einfach Teil von Google ist, in diesem Fall genügt ein berichtspflichtiges Geschäftssegment. Das beschwichtigte schließlich die SEC.

Neben YouTube ist Google auch bei Google Cloud, einem immer wichtigeren Teil des Konzerns, zurückhaltend. Das Unternehmen erklärte im Juli, dass Google Cloud einen zu erwartenden Jahresumsatz von 8 Milliarden US-Dollar erreicht habe, eine seltene Offenbarung. Amazon begann schließlich 2015 mit der Veröffentlichung der Ergebnisse von Amazon Web Services (AWS), da das Cloud-Computing-Segment des E-Commerce-Unternehmens für das Gesamtergebnis zu wichtig geworden war.

Während Alphabet diesen CEO-Wechsel durchläuft, wird die Berichterstattung hoffentlich transparenter für die Aktionäre.

Alphabet braucht einen sichtbareren CEO

Page war mit Abstand der zurückgezogenste CEO unter den großen Technologieunternehmen. Er gibt selten Presseinterviews (sein letztes war Ende 2014) oder tritt öffentlich auf. Page stoppte die regelmäßige Teilnahme an Telefonkonferenzen im Jahr 2013 und begründete dies mit einem medizinischen Problem, das seine Stimmbänder lähme.

Auf Aufforderung des Senate Intelligence Committee über die Nutzung von Social-Media-Plattformen durch ausländische Regierungen auszusagen, tauchten Ende 2018 Twitter-CEO Jack Dorsey und Facebook-COO Sheryl Sandberg auf, während Page mit Abwesenheit glänzte. Ein paar Monate später sagte Pichai vor dem Senat aus.

Da Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden große Technologieunternehmen aus einer Vielzahl von Gründen unter die Lupe nehmen, von kartellrechtlichen Bedenken bis hin zur Einmischung in ausländische Wahlen, benötigt Alphabet einen sichtbaren CEO, der das Unternehmen vertreten kann, während er seine Botschaften an die Börse, die Investoren, Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber kommuniziert.

