3 Dinge, die man zur Vorbereitung auf einen Crash machen sollte

Auf einen Marktcrash zu reagieren ist leichter gesagt als getan. Deshalb ist es besser, wenn dein Portfolio auf eine solche turbulente Situation vorbereitet ist, bevor sie tatsächlich eintritt.

Das letzte Jahrzehnt war von einem sehr zinsgünstigen Umfeld geprägt. Das hat die Renditen gedämpft, die Anleger mit Dingen wie Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren erzielen können. Um diese Renditen zu halten, waren Aktien die einzige Möglichkeit. Dies hat zu einem Bullenmarkt geführt, bei dem die Aktien im Vergleich zu den tatsächlichen Erträgen und im Vergleich zum gesamten Eigenkapital sehr hohe Prämien erzielt haben.

Es ist unsinnig, genau sagen zu wollen, wann ein weiterer Marktcrash eintreten könnte. Dies sind drei Schritte, die jeder unternehmen kann, um für diesen Tag bereit zu sein.

1. Pulver trocken halten

Der beste Weg, mit einem Marktcrash umzugehen, besteht darin, einen Weg zu finden, von ihm zu profitieren. Bargeld zur Hand zu haben, um sich bietende Gelegenheiten zu nutzen, ist der Weg, genau dies zu tun.

Lerne von Warren Buffett. Buffett machte einige seiner größten Coups während volatiler Zeiten. Er kann dies tun, weil er reichlich Bargeld zur Verfügung hält. Er spricht oft darüber, dass die Inflation den Wert von Bargeld auffrisst, aber Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) neigt dazu, Milliarden in Bargeld bereitzuhalten, wenn sich Gelegenheiten ergeben.

Der Verkauf einiger Investitionen, mit denen große Gewinne erzielt wurden, ist eine Möglichkeit, Gewinne zu sichern und gleichzeitig etwas Geld in die Hand zu nehmen, um von einem Marktcrash profitieren zu können. Umgekehrt könnte es steuerlich effizienter sein, Positionen zu verkaufen, die schlecht abgeschnitten haben. Verluste abzubauen ist nicht immer eine schlechte Sache.

2. Das Risiko managen

Die Vorbereitung auf eine Marktkorrektur hat viel mit der Qualität deines Portfolios zu tun. Du kannst nicht einfach alles verkaufen und auf den Crash warten; vor allem dann nicht, wenn du für den Ruhestand investierst.

Was du tun kannst, ist dafür zu sorgen, dass du in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert bist. Viele der Namen, die sich dieses Jahr am besten entwickelt haben, waren technologiebezogene Wachstumsaktien. Der Markt als Ganzes ist im Ansturm auf Allzeithochs aus dem Gleichgewicht geraten. Ein Übergewicht an Aktien, die auf der Wachstumsdynamik oder dem gesamten Eigenkapital der Bilanz basieren, könnte dein Portfolio schaden.

Finde die Schwachstellen in deinem Portfolio und entferne sie aus der Gleichung. Konzentriere dich auf sicherere Aktien, die dich durchbringen können.

3. Konzentriere dich auf die Langfristigkeit

Panik ist der Feind von allen. Nur weil deine Investitionen gesunken sind, heißt das nicht, dass sie auch so bleiben. Wenn du solide Unternehmen gekauft hast, die langfristig für den Geschäftserfolg gerüstet sind, mach dir keine Sorgen um kurzfristige Turbulenzen. Die Investoren, die im Frühjahr 2020 zu viel verkauft haben, bedauern das jetzt sicher.

Wenn du einige Dinge siehst, die in direktem Zusammenhang mit dem Crash stehen, oder ein Unternehmen, das Konkurs machen oder irreversiblen Schaden erleiden könnte, dann müssen diese Investitionen vielleicht verkauft werden. Ebenso wird eine Veränderung der Performance zwischen Aktien, festverzinsten Wertpapieren, Rohstoffen usw. entsprechende Anpassungen erfordern. Diese Anpassungen werden viel einfacher sein, wenn dein Portfolio bereits überprüft und dein Risiko reduziert wurde. Insgesamt ist es wichtig, dass du einen kühlen Kopf bewahrst und langfristig denkst.

Etwas Bargeld zu halten und sicherzustellen, dass dein Portfolio nicht übermäßig riskant ist, sind wichtige Dinge, die du beachten solltest, wenn der Markt so hoch ist. Gleichzeitig ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Langfristig orientierte Investoren tendieren dazu, bessere Ergebnisse zu erzielen, wenn sie sich nicht zu sehr auf einen kurzfristigen Marktschwung einstellen. Im Laufe der Zeit hat sich der Markt nur in eine Richtung entwickelt. Plötzliche Schocks in der Volatilität können Investoren dazu bringen, das zu vergessen.

