3 Dinge, die man über die größte öffentliche Cannabis-Übernahme der USA wissen muss

Das in Chicago ansässige Cresco Labs (WKN:A2PAHM) gab am Montagmorgen bekannt, dass es Origin House (WKN:A2DH0P) übernimmt. Cresco erklärte, dass es sich um die größte Übernahme eines öffentlichen US-Hanfunternehmens aller Zeiten handelt.

Bei einem so großen Deal könnte man denken, dass die Aktionäre von Origin House auf Wolke 7 wären. Das war jedoch nicht der Fall. Origin House Aktien fielen um 5 % im frühen Handel am Montag. Warum gab es keine größere Begeisterung über die Übernahme?

Hier drei Dinge, die man über die Transaktion wissen muss, die verspricht, die US-Hanfindustrie zu erschüttern.

1. Bedingungen

Der Hauptgrund, warum die Aktionäre von Origin House nicht allzu begeistert von der Übernahme waren, war der Preis. Die Origin-House-Aktien werden bewertet mit 12,68 kanadischen US-Dollar oder rund 9,50 US-Dollar. Das ist nur eine Prämie von 5 % gegenüber dem Schlusskurs von Origin House am Freitag, den 29. März 2019.

Die Aktionäre von Origin House werden auch kein Bargeld erhalten. Cresco Labs plant, alle ausstehenden Aktien von Origin House zu erwerben, wobei jeder Origin House-Aktionär für 1 Aktie nur 0,8428 Aktien von Cresco Labs erhält.

Cresco Labs ist ein solider Gewinner, der 2018 um 35 % und in diesem Jahr um 68 % gestiegen ist. Aber Origin House war noch begehrter und stieg im vergangenen Jahr um 59 % und im Jahr 2019 um 85 %. Es war sogar die Nummer 2 der erfolgreichsten Marihuana-Aktien auf dem Markt im März. Einige Investoren von Origin House glauben, dass sie eine Corvette bekommen, wenn sie doch schon Anteile eines Ferraris besitzen.

2. Das Argument, warum der Deal Sinn macht

Die Größe ist entscheidend. Der Hauptgrund, warum eine Kombination aus Cresco Labs und Origin House sinnvoll ist.

Cresco Labs ist bereits einer der größten Cannabis-Anbieter in den USA und hat einen Marktanteil von 28 % in Illinois und einen Marktanteil von 30 % in Pennsylvania. Es wartet auf die Zulassung in Michigan und den Abschluss einer Übernahme in Florida. Nach Abschluss dieser Transaktionen wird Cresco in 11 Staaten tätig sein, darunter 15 Produktionsstätten, 21 Einzelhandelsautomaten und Lizenzen für weitere 30 halten.

Origin House ist der führende Anbieter von Cannabisprodukten in Kalifornien, das den größten legalen Marihuana-Markt der Welt darstellt. Das Unternehmen verfügt über ein wachsendes Angebot an eigenen Cannabismarken. Das Unternehmen ist auch dabei, mit der Übernahme von 180 Smoke in den kanadischen Markt für Freizeitmarihuana einzusteigen.

Cresco Labs geht davon aus, dass die Übernahme von Origin House ein „nordamerikanisches Cannabis-Powerhouse“ schaffen wird. CEO Charlie Bachtell sagte, dass die Transaktion Cresco „die größte und strategisch beste Vertriebsbasis aller Cannabis-Unternehmen in den Vereinigten Staaten“ schaffen wird.

Auch Origin House-CEO Marc Lustig sieht einen großen Vorteil in der Zusammenführung der beiden Unternehmen. Er erklärte: „Durch die Partnerschaft mit einem der größten und innovativsten US-amerikanischen Multi-State-Betreiber, die es heute gibt, wird Origin House sein Wachstum überproportional steigern und in der Lage sein, seinen Markenpartnern Zugang zu 10 weiteren Staaten zu bieten, wobei Lizenzen und unterstützende Infrastrukturen bereits vorhanden sind.“

3. Was es für zukünftige Investoren bedeutet

Der Deal ist noch nicht abgeschlossen. Die Vorstände beider Unternehmen haben der Transaktion einstimmig zugestimmt. Die Aktionäre von Cresco Labs müssen über die Übernahme nicht abstimmen. Allerdings wird im Juni eine Sitzung stattfinden, bei der die Aktionäre von Origin House abstimmen werden. Bei Zwei Drittel der Aktien müssen für den Abschluss der Transaktion zustimmen, zusätzlich zu den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Unter der Voraussetzung, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird, werden die Aktionäre von Origin House rund 20 % an Cresco Labs bekommen. Es wäre klug für die Investoren, die Aktien währenddessen zu halten.

Cresco Labs projiziert insgesamt in diesem Jahr einen Pro-Forma-Umsatz von 383 Mio. US-Dollar mit Origin House. Bis 2021 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 1,04 Mrd. US-Dollar und ein EBITDA von 317 Mio. US-Dollar. Das ist wahrscheinlich erst der Anfang.

Es wird erwartet, dass der US-Marihuana-Markt in den nächsten Jahren stark wachsen wird, wobei einige einen Markt bis 2022 von 22 Mrd. US-Dollar prognostizieren. Dank der Legalisierung von Hanf in den USA im Dezember 2018 gibt es auch ein Multi-Milliarden-Dollar-Potenzial. Im Februar gründete Cresco Labs eine Tochtergesellschaft, die sich an den Hanf-Cannabidiol-(CBD)-Markt wendet.

Wenn die Übernahme von Origin House durch Cresco Labs abgeschlossen ist, dürfte Cresco nach Marktkapitalisierung der sechstgrößte Cannabisanbieter sein. Obwohl es für die Investoren von Origin House eine gewisse Enttäuschung geben könnte, kann das kombinierte Unternehmen genau das sein, was die beiden Unternehmen hoffen – ein nordamerikanisches Cannabis-Powerhouse.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 01.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

