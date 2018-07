3 Dinge, die man tun sollte, wenn man mit 40 noch keine Altersvorsorge hat

Deine 40er scheinen vielleicht nicht die Zeit zu sein, um sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, in Rente zu gehen. Doch wenn du noch keine Ersparnisse hast, bedeutet das, dass du noch viel zu tun hast.

Der durchschnittliche Amerikaner im Alter zwischen 44 bis 49 Jahren hat laut dem Economic Policy Institute 81.347 US-Dollar an Altersvorsorge. Das bedeutet, dass die meisten Leute Mitte bis Ende 40 weniger als 81.000 US-Dollar gespart haben. Es bedeutet auch, dass ein großer Teil der 40-Jährigen überhaupt keine Ersparnisse hat. Wenn das auch für dich zutrifft, musst du sofort Maßnahmen ergreifen, um das zu ändern. Allerdings ist die gute Nachricht, dass wenn du bereit bist, schnell zu handeln, du noch zum üblichen Rentenalter mit dem Arbeiten aufhören kannst.

1. Geringere Lebenshaltungskosten

Wenn du dein 40. Lebensjahr vollendet hast, verdienst du in der Regel wesentlich mehr als in den Anfangsphasen deiner Karriere und fühlst dich daher wohl dabei, höhere Ausgaben zu tätigen. Doch wenn du dir ernsthaft einen Ruhestandfonds errichten willst, musst du anfangen, deine Lebenshaltungskosten zu senken. Wirf also einen Blick auf dein Budget, finde heraus, wohin der Großteil deines Geldes fließt, und überlege dir, welche großen Ausgaben du einsparen kannst.

Eines musst du aber beachten: du musst mindestens eine große Ausgabe kürzen, wenn du eine Chance auf einen finanziell sicheren Ruhestand haben willst. Wenn du bem Pay-TV sparst, sind das vielleicht 50 US-Dollar pro Monat, genauso wie wenn du dir das Mittagessen zweimal pro Woche von zuhause mitnimmst, anstatt auswärts zu essen. Aber wenn du mit 40 noch praktisch nichts gespart hast, wird es mehr als 50 US-Dollar pro Monat brauchen, um zwei Jahrzehnte aufzuholen.

Du könntest zum Beispiel beschließen, dass du und dein Partner nicht jeder ein Auto braucht, sondern ihr euch eines teilt. Oder ziehe in ein kleineres Haus und zahle die Differenz in deinen Rentenfonds ein.

Wird sich dies auf deine Lebensqualität auswirken? Ja. Aber das ist besser, als den Ruhestand auf’s Spiel zu setzen.

2. Suche dir einen Nebenjob

Wenn du etwa 20 Jahre lang gearbeitet hast und deine Beiträge bereits bezahlt hast, mag die Idee, noch härter zu arbeiten, unattraktiv erscheinen. Aber wenn du bereit bist, einen Nebenjob zu übernehmen, kannst du deinen Ruhestand sichern, ohne einige der oben genannten Kompromisse eingehen zu müssen.

Z. B. wenn du in der Lage bist, 500 US-Dollar pro Monat zusätzlich zu deinem regelmäßigen Gehalt zu verdienen, kannst du möglicherweise dein größeres Haus und das zweite Auto behalten und stattdessen bei einigen kleineren Unkosten sparen, um deinen Rentenfonds weiter aufzufüllen. Besser noch, wenn du einige größere Ausgaben reduzierst und einen Nebenjob annimmst, erhöhst du deine Chancen, nicht nur pünktlich in Rente zu gehen, sondern auch noch mit etwas mehr Geld.

3. Treibe deine Karriere voran

Wenn du 40 bist, bist du wahrscheinlich schon etwas die Karriereleiter deines Unternehmens oder deiner Branche hinaufgeklettert. Aber das heißt nicht, dass du damit aufhören solltest. Je besser du bei der Arbeit bist, desto mehr Möglichkeiten hast du, dein Einkommen zu steigern und dieses zusätzliche Geld zur Finanzierung deines Notgroschens zu verwenden.

Also, lerne weiter und sitze nicht nur deine Zeit bei der Arbeit ab. Nimm an Kursen teil, um deine Fähigkeiten zu verbessern, und vernetze dich intensiv, sodass an dich gedacht wird, wenn sich höhere Positionen öffnen. Übrigens wird die Erhöhung deines Gehalts auch deine Sozialleistungen in die Höhe treiben, da sie auf deinem Verdienst basieren.

Wenn du deine Altersvorsorge schleifen gelassen hast, sind deine 40er die perfekte Zeit, um dich zu bessern. Selbst wenn du mit nichts beginnst: wenn du 600 US-Dollar pro Monat ab dem Alter von 47 weglegst, hast du bis zu deinem 67. Lebensjahr fast 300.000 US-Dollar — wenn deine Investitionen in dieser Zeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7 % erzielen. Mit 1.000 US-Dollar pro Monat hast du mit 67 Jahren fast 500.000 US-Dollar. Das ist Grund genug, sich auf den Ruhestand zu konzentrieren, auch wenn es immer noch wie ein weit entfernter Traum aussieht.

Der größte Rentenfehler Träumst du von einem wunderschönen Ruhestand? Warum auch nicht - nach all der harten Arbeit verdienst du das. Doch für viele könnte sich dieser Traum nicht verwirklichen, wenn sie diesen Rentenfehler machen. Ob du bereits mittendrin steckst, kurz davor stehst oder noch Jahrzehnte bis zum Ruhestand hast, unseren neuen Sonderbericht solltest du unbedingt lesen. Derzeit kannst du dir eine kostenlose Kopie sichern.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 18.07.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.