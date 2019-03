3 Dinge, die man nicht aufschieben kann

Viele von uns sind von Natur aus Zauderer, besonders wenn es um finanzielle Chancen geht. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, bis zur letzten Minute zu warten, um eine Steuererklärung abzugeben oder Rechnungen innerhalb weniger Stunden zu bezahlen, nachdem man mit einer Mahngebühr abgestraft wurde. Hier will ich über ein paar finanzielle Angelegenheiten sprechen, die die Amerikaner gerne aufschieben – und darüber, warum das nicht zu empfehlen ist.

1. Aufbau eines Notfallfonds

Immer wieder erklärt man uns, dass unsere Einsparungen für Notfälle mindestens drei Monate Lebenshaltungskosten decken sollten. Dennoch verfügen 40 % der Amerikaner nicht über genug Geld, um ungeplante Unkosten in Höhe von 400 US-Dollar zu decken – und das bedeutet, dass sie von ihrem idealen Sparziel weit entfernt sind. Ohne einen Notfallfonds besteht jedoch die Gefahr, dass du Schulden aufhäufst, wenn einmal dein Gehalt ausfällt oder eine überraschende Rechnung ins Haus flattert, die deine regelmäßigen Einnahmen nicht abdecken können.

Nimm den Shutdown in den USA als Beispiel. Hunderttausende von Bediensteten mussten wochenlang ohne Bezahlung arbeiten, und während dieser Zeit war das Internet voller Geschichten über Menschen mit Hypotheken, unbezahlbaren Rechnungen und Verzweiflung, die zuweilen Crowdfunding-Kampagnen starteten, um Essen auf den Tisch zu bekommen. Viele dieser Beschäftigten wären mit Notfall-Sparguthaben viel besser durch diese 35 Tage gekommen.

Jetzt könntest du das als Ausnahmesituation verbuchen, aber die Realität ist, dass finanzielle Notfälle jedem von uns jederzeit passieren können, und je länger du ohne Ersparnisse wirtschaftest, desto größerem Risiko bist du ausgesetzt. Stattdessen solltest du die Ausgaben in deinem Budget kürzen, um Geld freizusetzen, und es direkt in die Bank stecken. Du könntest auch erwägen, einen temporären Nebenjob anzunehmen, um deine Geldreserven zu erhöhen, besonders wenn du bei Null beginnst.

2. Lebensversicherung abschließen

Wenn andere Menschen finanziell von dir abhängig sind und im Falle deines Todes finanziell in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, brauchst du unbedingt eine Lebensversicherung – auch wenn du nicht besonders viel verdienst und keine Kinder hast. Vielleicht hast du zum Beispiel einen Ehepartner oder Geschwister, die auf dein Geld zählen, und ohne eine Lebensversicherung riskierst du, diese wichtigen Personen im Stich zu lassen.

Eberraschende 41 % der Amerikaner haben laut Foresters Financial keine Lebensversicherung, und ein wichtiger Grund dafür sind wahrscheinlich die Kosten. Die gute Nachricht ist jedoch, dass eine Lebensversicherung kein Vermögen kosten muss. Eine Möglichkeit, den Preis der Prämien niedrig zu halten, ist der Abschluss in einem relativ jungen Alter und zu einer Zeit, in der du in optimaler Gesundheit bist. Die Entscheidung für eine Risiko-Lebensversicherung anstelle einer permanenten Lebensversicherung kann ebenfalls dazu beitragen, die Prämien erschwinglich zu halten – wenn man bedenkt, dass man bei der permanenten Versicherung für verschiedene Vorteile bezahlt, etwa den, dass du für das ganze Leben vorgesorgt hast und nicht nur für eine begrenzte Laufzeit.

Denk schließlich auch daran, dass du nicht die großzügigste Police da draußen kaufen musst. Eine Police, die deinen Erben ein Todesfallkapital von 1 Million US-Dollar zahlt, wird mehr kosten als eine, die 200.000 US-Dollar zahlt. Orientiere dich also an deinen Grundbedürfnissen und ziele darauf ab, sie zu decken.

3. Erstellung eines Testaments

Im Jahr 2017 hatten schätzungsweise 58 % der Amerikaner kein Testament. Aber ohne letzten Willen hast du kein Mitspracherecht, wie dein Vermögen nach deinem Tod ausgezahlt wird. Wenn du minderjährige Angehörige hast, wirst du keine Möglichkeit haben, einen offiziellen Vormund zu ernennen, der sich um sie kümmert, wenn du nicht mehr da bist. Deshalb musst du dich unbedingt um dieses wichtige Dokument kümmern – auch wenn du weit davon entfernt bist, reich zu sein, und nicht viel Vermögen hinterlässt.

Glücklicherweise ist das Aufsetzen eines Testaments keine langwierige oder teure Angelegenheit. Es gibt sogar Software, mit der du dieses Dokument selbst erstellen kannst. Eine bessere Möglichkeit ist jedoch die Zusammenarbeit mit einem Anwalt für Nachlassplanung. Es sei denn, deine finanzielle Situation ist sehr angespannt – dann könntest du auch nur ein paar hundert US-Dollar für diesen Service bezahlen.

Selbst wenn du von Natur aus ein Zauderer bist, solltest du dich um die oben genannten Punkte kümmern. Man weiß nie, wann eine finanzielle Notlage oder Tragödie eintritt, aber indem man diese drei Dinge von seiner Liste streicht, kauft man sich den Seelenfrieden, den man verdient.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 23.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019