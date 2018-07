3 Dinge, die man diese Woche am Markt auf dem Schirm haben muss

Weitere Suchergebnisse zu "iRobot":

Am Aktienmarkt ging es in der vergangenen Woche eher ruhig zu. Die Einnahmeberichte trudelten langsam rein und man machte sich weiterhin Sorgen um einen Handelskrieg.

Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average legten um weniger als 0,2 % zu, so dass die Indizes im Jahr 2018 bisher leicht höher lagen:







Die Einnahmesaison wird in den nächsten Handelstagen auf Hochtouren laufen. Mit Spannung werden die Berichte von iRobot (WKN:A0F5CC), Facebook (WKN:A1JWVX) und McDonalds (WKN:856958) erwartet. Sehen wir uns doch mal die großen Trends an, auf die Investoren bei diesen drei Unternehmen achten sollten.

iRobots Marktanteile

Angesichts der jüngsten Kurserholung der Aktie scheinen die Anleger optimistisch zu sein, was die Einnahmen von iRobot am Dienstag betrifft. Der Roboter-Vakuum-Spezialist ist in letzter Zeit stark gewachsen, konnte im letzten Quartal ein Umsatzplus von 29 % erzielen. Auch die Profitabilität konnte im ersten Quartal erfreulicherweise steigen, da sich die Rohertragsmarge von 52 % im Vorjahr auf 53 % verbesserte.

Diese guten Zeiten werden aber nicht lange andauern. Schließlich steht iRobot im Wettbewerb mit Unternehmen, die alles daran setzen, iRobots Marktanteil zu vermindern. Das Management hat davor gewarnt, dass das Ergebniswachstum darunter leiden könnte. Das Unternehmen bestätigt seine Positionierung, während die Roboter-Sauger-Branche langsam Mainstream wird. „In den kommenden drei Jahren“, sagte CEO Colin Angle im Februar, „werden die wahren Gewinner der Roboterindustrie für Verbraucher für das kommende Jahrzehnt ermittelt werden.“

Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, benötigt iRobot weiterhin ein schnelles Umsatzwachstum, aber auch bedeutende Gewinne, damit man seinen Vorsprung weiter ausbauen kann und darüber hinaus in neue Geschäftsfelder vordringt.

Wachstum der Facebook-Nutzer

Facebook wird seine Ergebnisse am Mittwochnachmittag veröffentlichen, und Investoren haben gute Gründe, diesen Bericht aufmerksam zu verfolgen. Die letzte Verkündung wurde von der Wall Street sehr begrüßt, nachdem das Unternehmen eine 49 %ige Umsatzsteigerung in einen 63 %igen Anstieg des Nettogewinns verwandelt hatte. Facebook verzeichnete zweistellige Zuwächse bei den täglich und monatlich aktiven Nutzern, und 2,2 Milliarden Menschen melden sich mittlerweile mindestens einmal im Monat an.

Wir werden diese Woche herausfinden, ob die negativen Berichte in den Medien über die Richtlinien des Unternehmens für den Datenaustausch Auswirkungen auf das Benutzerwachstum oder die Entwicklung des Engagements hatte. Auch die Kosten werden eine wichtige Rolle spielen. Das Management prognostiziert für 2018 eine Steigerung von 50 % bis 60 % in diesem Bereich, da das Unternehmen stark in sein Netzwerks und in aggressive Wetten auf Wachstumsmärkte wie Streaming Video und Virtual Reality investiert. CEO Mark Zuckerberg ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen die Mission im großen und ganzen des Unternehmens unterstützen sollten. Die besteht nach wie vor darin, Nutzer auf der ganzen Welt zu verbinden und gleichzeitig das langfristige Ertragspotenzial von Facebook zu heben.

Kundenverkehr bei McDonald’s

McDonald’s ist in letzter Zeit auf dem Vormarsch, wobei die Umsätze an den bestehenden Standorten sprunghaft ansteigen und die Rentabilität steigt. Nach einem Umsatzplus von 5,3 % im Jahr 2017 kündigte die Fast-Food-Kette im ersten Quartal eine Steigerung von 5,5 % an. Dahinter blieben die Rivalen, darunter Starbucks und Yum Brands, weit zurück.

Die jüngsten Ergebnisse von McDonald’s waren jedoch nicht ausschließlich gute Nachrichten. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal einen leichten Rückgang des Kundenverkehrs im immer noch wichtigen US-Markt. Die Anleger werden am Donnerstag auf diese Kennzahl achten und überprüfen, ob da eine weitere Verlangsamung vorliegt.

Darüber hinaus erhalten die Aktionäre ein wichtiges Update zu den in diesem Jahr besonders mutigen Investitionsinitiativen der Kette. Mit 2,4 Milliarden Dollar, die für Umbauten, Modernisierungen und Vorbereitungen für die digitale Bestellung und Lieferung ausgegeben werden sollen, beschleunigt sich das Tempo des Wandels in dieser legendären Restaurantkette. Im Jahr 2017 hatte man noch 2 Milliarden Dollar investiert. Das Management sagte im April, dass diese schnelle Anpassung „dafür sorgt, dass man mit der steigenden Kundenerwartungen Schritt halten kann.“ Und das könnte für McDonald’s demnächst der Normalzustand werden.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook, iRobot und Starbuckss.

Dieser Artikel von Demetrios Kalorogeropoulos erschien am 22.7.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.