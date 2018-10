3 Dinge, die jeder Investor aus dem Aufstieg und Fall von Tilray lernen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Constellation Brands A":

Eine Zeit lang schien es, als ob für Tilray (WKN:A2JQSC) nichts schief gehen konnte. Die kanadische Marihuana-Aktie stieg im August um 184 %. Sie schoss weitere 228 % zwischen dem 1. und 19. September in die Höhe. Keine andere Aktie auf dem Markt war so heiß wie Tilray. Und dann ging ihr der Dampf aus.

Letzte Woche begab sich Tilray auf eine Tauchfahrt, die noch nicht abgeschlossen ist. Innerhalb von nur drei Werktagen verlor das Unternehmen die Hälfte seiner Marktkapitalisierung. Einige Investoren haben wahrscheinlich immer noch viel Geld mit Tilrays Rally verdient. Andere, die inmitten des Wahnsinns an Bord sprangen, verloren wahrscheinlich viel Geld. Aber unabhängig davon, ob du diese Cannabis-Aktien gekauft hast oder nicht, gibt es drei Dinge, die jeder Investor aus dem Aufstieg und Fall von Tilray lernen kann.

1. Behalte die Geschäftsperspektiven immer im Blick.

Die wahrscheinlich wichtigste Lektion von allem ist, die Geschäftsperspektiven immer fokussiert im Blick zu behalten. Auf lange Sicht ist der Besitz einer Aktie der Besitz eines Teils eines Unternehmens. Tilrays Aktien waren definitiv nicht mehr mit den Geschäftsaussichten des Unternehmens in Einklang zu bringen.

Es ist nicht so, dass Tilray keine großartigen Geschäftsaussichten hätte. Das Unternehmen sollte ein großer Gewinner auf Kanadas Freizeitmarihuana-Markt sein, der am 17. Oktober 2018 eröffnet werden soll. Tilray hat bereits Lieferverträge mit mehreren Provinzen und Territorien abgeschlossen. Das Unternehmen erhöht seine Produktionskapazitäten massiv, um die Nachfrage auf dem Inlandsmarkt und den schnell wachsenden internationalen Märkten für medizinisches Marihuana zu decken.

Aber wenn es irgendeinen Zweifel gab, dass die Kursgewinne von Tilray nicht zur Realität der Geschäftsaussichten passten, hätte ein Vergleich mit Canopy Growth (WKN:A140QA) die Angelegenheit lösen können. Beide Unternehmen haben die gleichen Wachstumschancen vor sich. Aber Canopy hat eine größere Produktionskapazität, mehr Geld und eine enge Beziehung zu einem großen Hersteller alkoholischer Getränke, die Tilray derzeit nicht hat. Trotz all dem zog Tilrays Marktkapitalisierung an der von Canopy vorbei. Das war ein deutliches Zeichen für eine Abkopplung zwischen den Geschäftsaussichten von Tilray und dem zugehörigen Aktienkurs.

2. Sei skeptisch gegenüber großen Kursbewegungen ohne einen klar ersichtlichen Treiber.

In den letzten Wochen gab es mehrere Tage, an denen der Aktienkurs von Tilray sprunghaft anstieg, ohne dass es zu neuen Entwicklungen kam. Wenn es keinen klaren Kurstreiber hinter einer großen Bewegung gibt, ist es angebracht, skeptisch zu sein.

Zugegeben, manchmal können Aktien schnell höher steigen, wenn große institutionelle Investoren im Laufe der Zeit große Aktienpakete kaufen. Dies erzeugt einen Aufwärtsdruck für den Aktienkurs. Und es ist sicherlich eine positive Sache, wenn eine Aktie institutionelle Unterstützung erhält.

Auf der anderen Seite können nahezu parabolische Kursgewinne wie die von Tilray oft das Ergebnis eines so genannten „Short Squeeze“ sein. Bei Tilray gab es große Short-Positionen und die Liquidität der Aktie ist begrenzt. Kombiniere diese beiden Faktoren mit einer kleinen positiven Nachricht, und du erhältst die Art von Szenario, die wir bei Tilrays epischem Aufstieg gesehen haben. Leerverkäufer begannen, ihre Positionen zu decken, als die Aktie abhob, was dazu beitrug, die Kurse immer noch weiter zu steigern. Aber als dieser Eindeckungs-Prozess abebbte, begann Tilray abzutauchen.

3. Untersuche genau die Faktoren, die hinter den großen Aktienbewegungen stehen.

Manchmal scheinen die Faktoren hinter großen Aktienbewegungen offensichtlich zu sein. So war es zum Beispiel sinnvoll, dass Marihuana-Aktien, einschließlich Tilray, nach oben sprangen, als Gerüchte aufkamen, wonach Coca-Cola (WKN:A1C56R) mit Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) über eine Partnerschaft sprechen könnte. Dass Tilrays CEO auf CNBC erscheint und über die Perspektiven der Cannabisindustrie spricht, ist auch eine Sache, die einer Aktie oft einen Schub geben kann.

Aber selbst wenn es ziemlich klar ist, was die Kurstreiber sind, ist es immer eine gute Idee, diese Faktoren genau zu untersuchen. So hätten sich die Investoren beispielsweise fragen sollen, ob es durch Tilrays enorme Marktkapitalisierung für das Unternehmen mehr oder weniger wahrscheinlich geworden ist, einen wichtigen Partner außerhalb der Cannabisindustrie zu gewinnen. Es besteht die reale Möglichkeit, dass dies die Wahrscheinlichkeit einer großen Beteiligung (wie derjenigen von Constellation Brands (WKN:871918) in Canopy Growth) verringern könnte.

Die Kommentare von Tilrays CEO Brendan Kennedy auf CNBC sind ein noch besseres Beispiel dafür, warum Investoren die zugrunde liegenden Treiber für große Aktienbewegungen sorgfältig untersuchen sollten. Kennedy behauptete, dass es mehrere Marihuana-Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von 100 Milliarden US-Dollar oder mehr mit einem globalen Cannabismarkt von 150 Milliarden US-Dollar geben könnte. Seine Zahlen könnten richtig sein, aber einige Investoren hätten nicht verstehen können, dass es wirklich noch lange dauern wird, bis der globale Cannabismarkt auch nur annähernd 150 Milliarden US-Dollar erreicht.

Eine kleine Verteidigung von Tilray

Es ist leicht, auf diese Firma einzuprügeln, nach all den verrückten Irrungen und Wirrungen, die Tilray durchgemacht hat. Es war jedoch nicht Tilray, die den Short Squeeze oder seine Folgen verursachte. Die Situation mit Tilray wurde stattdessen von Händlern verursacht, die gegen die Aktie wetteten und irgendwann erkannten, dass sie bei diesen Wetten große Verluste machten.

Wird der Aktienkurs von Tilray weiter fallen? Überraschend wäre das nicht. Irgendwann wird sich die Aktie jedoch eher an den realistischen Geschäftsaussichten für das Unternehmen orientieren. Wenn diese Zeit kommt, ob es sich nun um eine Angelegenheit von Wochen oder Monaten handelt, wird Tilray endlich zu einer Aktie werden, über deren Vorzüge und Wachstumspotenziale man sich vernünftig Gedanken machen kann – unter Berücksichtigung der drei zuvor diskutierten Lektionen.

Jetzt neu: kostenlose Studie Cannabis -- Der grüne Rausch Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel von Keith Speights erschien am 25.9.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.