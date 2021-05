3 Dinge, die ich als Investor richtig gemacht habe

Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich gerne selbst beweihräuchert, und ich habe im Laufe der Jahre sicherlich meinen Anteil an Fehlern beim Investieren gemacht. Als die Aktien im letzten März in den Keller gingen, habe ich zum Beispiel versucht, Netflix genau zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen, und habe dabei diese Chance verpasst.

In der Vergangenheit habe ich auch schon Aktien in Panik verkauft, als ihr Wert zu sinken begann. Hätte ich abgewartet, hätte ich meine Verluste minimieren können. In diesem Zusammenhang sollte man auch nicht vergessen, dass ich erst mit fast 30 Jahren mit dem Investieren in Aktien begonnen habe – obwohl ich, um plausibel zu sein, meine Gründe dafür hatte.

Aber trotz aller Probleme, die ich im Laufe meiner Karriere als Investor erlebt habe, gibt es ein paar Dinge, die ich richtig gemacht habe. Und ich teile sie, damit andere Investoren das Gleiche tun können.

1. Ich habe mich darüber informiert, worauf ich bei einer Aktie achten muss

Manche Menschen kaufen Aktien, weil sie mit den Unternehmen dahinter vertraut sind und ihre Produkte mögen. Das ist keine schlechte Grundlage für den Kauf einer Aktie, aber es ist nur ein Teil des Bildes. Generell gilt: Ich kaufe keine Aktie, wenn ich nicht verstehe:

Wie es Geld verdient

Wie es sein Geld verwaltet

Wie sein Wachstum oder sein Wert bedroht sein könnte

Was ihm einen Wettbewerbsvorteil verschafft

Diese Richtlinien haben mir geholfen, ein Portfolio aufzubauen, von dem ich glaube, dass es mir helfen wird, einige meiner langfristigen Ziele zu erreichen.

2. Ich habe mich zum Investieren verpflichtet, auch in Zeiten der Volatilität

Viele Menschen schrecken davor zurück, Aktien zu kaufen, wenn der Markt abstürzt. Aber eigentlich ist das ein großartiger Zeitpunkt, um deinem Portfolio Aktien hinzuzufügen, und das ist etwas, worauf ich während einiger Abschwünge in der jüngeren Vergangenheit geachtet habe. (Im vergangenen März habe ich zwar Netflix verpasst, aber ich habe andere Investitionen gekauft, mit denen ich sehr zufrieden bin).

In diesem Zusammenhang ist es meine generelle Strategie, regelmäßig zu investieren, unabhängig davon, wie sich die Börse entwickelt. Gleichzeitig versuche ich, extra Bargeld für Marktcrashs zu horten, weil sich dann gute Kaufgelegenheiten ergeben können.

3. Ich habe meine Positionen diversifiziert

Du wirst oft hören, dass ein diversifizierter Mix an Aktien wichtig ist, um sowohl Wohlstand zu vermehren als auch dich vor Abschwüngen zu schützen. Schon früh in meiner Karriere habe ich darauf geachtet, Aktien aus verschiedenen Marktsegmenten zu kaufen, auch wenn ich versucht war, vor allem Tech-Aktien zu kaufen, weil ich in ihnen Potenzial sah.

Ein breit gefächertes Portfolio zu haben, hat mir geholfen, Zeiten zu überstehen, in denen Tech-Aktien volatil waren. Und bis heute gibt mir die Tatsache, dass ich ein breites Spektrum an Aktien besitze, die Sicherheit, die ich brauche, um nachts gut zu schlafen.

Glaube mir, wenn ich sage, dass ich weit davon entfernt bin, ein perfekter Mensch zu sein, und ich bin sicherlich kein perfekter Investor. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich zu meiner Zeit beim Investieren richtig gemacht habe, und ich würde jeden ermutigen, der neu im Spiel ist, diese Strategien auszuprobieren.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 06.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

