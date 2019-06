3 Dinge, die einen zu einem schrecklichen Investor machen

Es ist einfach, den Leuten zu sagen, was man richtig machen muss, wenn man anfängt zu investieren, aber was ist mit den Dingen, die man falsch machen kann? Natürlich gibt es eine Million kleiner Dinge, die ein Investor wissen sollte, aber ich würde sagen, die folgenden drei sind die wichtigsten.

Wenn du also beim Investieren nicht kläglich scheitern willst, solltest du diese drei roten Ampeln auf jeden Fall beachten.

Den falschen Leuten vertrauen

Wir alle haben schon mal eine Insider-Information von der Schwägerin der Schwägerin des Cousins des besten Freundes deines Bruders gehört, die für das Unternehmen arbeitet. Sie sagen dir, du sollst jetzt investieren, bevor es zu spät ist, und dabei einen großen Gewinn machen! Oder vielleicht versucht der Typ, der tatsächlich für das fragliche Unternehmen arbeitet, dich dazu zu bringen, zu investieren. Oder ein Investor vertraut auf ein Unternehmen, das Interessenskonflikte hat.

So war es vor Kurzem bei Aphria (WKN:A12HM0), einer Aktie, die viel an Wert verloren hat, nachdem das Unternehmen beschuldigt wurde, Vermögenswerte in Lateinamerika zu einem weit überhöhten Preis aufgekauft zu haben. Auch wenn eine unabhängige Überprüfung ergab, dass das so nicht ganz korrekt war, kam bei der Überprüfung auch heraus, dass eine Reihe von Direktoren Interessenkonflikte bei diesen Investitionen hatten.

Das bedeutet, dass es unglaublich wichtig ist, vertrauenswürdige Berater in der Nähe zu haben, die die Recherchen durchführen, die nötig sind, bevor man in ein Unternehmen investiert.

Nach deinem Bauchgefühl investieren

Ich denke, wir alle haben bereits einmal einen Punkt erreicht, an dem wir nur ein „Gefühl“ für eine Aktie oder gar eine ganze Branche hatten. Das Gefühl bedeutet aber , dass du die Recherche nicht machst. Du verzichtest darauf, dir verschiedene Unternehmen anzusehen. Du kaufst nur aus der Emotion heraus, die du fühlst.

Du willst Geld verdienen und das bedeutet, dass du im Grunde genommen dein eigenes kleines Unternehmen gründest, und deshalb solltest du mit den Investitionen auch so umgehen. Gib deinen Investitionen die Zeit und Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Selbst wenn du ein Gefühl für eine Branche hast, beschäftige dich intensiv damit und lerne so viel du kannst.

Das kann bedeuten, dass du bei einem ETF landest. Wenn du nur sehen willst, wie es in einer Branche läuft, gibt es viele Möglichkeiten für dich. Zum Beispiel gibt es die riskante Marihuana-Industrie. Aber wenn du ein Stück vom Kuchen abbekommen willst, ist vielleicht der Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF eine bessere Option als die Auswahl einer Aktie aufgrund deines Bauchgefühls.

Ungeduldig sein

Dieser Gefahr zu entgehen, ist ein hartes Stück Arbeit. Schließlich gibt es das uralte Sprichwort: „Kauf tief, verkauf hoch.“ Aber ehrlich gesagt ist das nur teilweise wahr. Es ist natürlich attraktiv, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen, aber als Investor willst du nicht immer die riskanten Aktien wählen, die jeden Moment abstürzen könnten.

Stattdessen musst du als Anleger eine solide Basis an Aktien, ETFs, Fonds und dergleichen schaffen, die langfristig wachsen sollen – und das bedeutet Geduld! Schau dir zum Beispiel die letzten fünf Jahre von Canadian National Railway (WKN:897879) an. Die Aktie hätte beim Kauf bei 69,40 US-Dollar gelegen und liegt zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier schreibe, bei 123,03 US-Dollar. Das Wachstum war relativ konstant, aber es gab auf dem Weg dorthin einige Rückschläge.

Wenn diese Rückschläge passieren, keine Panik! Es ist einfach, dann zu verkaufen, wenn eine Aktie nachzugeben droht. Aber sieh dir die historische Performance an. Bei CNR kannst du erkennen, dass sich dieses Unternehmen unglaublich schnell von allen möglichen Rückgängen erholt hat, hab also Geduld und lass deine Aktien wieder steigen, vor allem bei soliden Aktien wie dieser.

Fazit

Diese Fehler zu vermeiden, mag einfach erscheinen, aber es ist noch viel einfacher, sie zu machen. Auf einen Punkt kann man das wirklich alles eingrenzen: die Recherche. Du musst Experten finden, Märkte kennen, Recherchen durchführen, bevor du eine Investition machst, die vergangene Performance ansehen und über die Neuigkeiten in Bezug auf deine Investitionen auf dem Laufenden bleiben, um zu wissen, wann du verkaufen solltest und wann es besser ist, sie zu halten.

Wenn du diese Dinge einhältst, wirst du in Zukunft einige großartige Entscheidungen treffen und auf dem Weg dorthin solides Geld verdienen.

