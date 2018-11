Ab 3. Dezember ist ungerechtfertigtes Geoblocking verboten

Berlin (ots) - Ab Montag, den 3. Dezember, ist ungerechtfertigtesGeoblocking im Online-Handel in der ganzen EU verboten. Verbraucherkönnen dank der neuen EU-Verordnung Waren und Dienstleistungeninnerhalb der ganzen EU online zu den gleichen Konditionen einkaufenwie Verbraucher aus dem Mitgliedstaat, in dem der betreffende Händleransässig ist. Die Verbraucher werden nicht mehr länger auf Websitesmit nationalen Angeboten umgelenkt oder mit Hindernissen konfrontiertwerden, wie beispielweise der Aufforderung, mit einer in einemanderen Land ausgestellten Debit- oder Kreditkarte zu zahlen. Für dieUnternehmen bedeuten die neuen Vorschriften mehr Rechtssicherheit, umgrenzüberschreitend tätig zu sein.Zusammen mit dem Ende der Roaming-Gebühren und der Möglichkeit fürMenschen, ihre Online-Abonnements auch auf Reisen zu nutzen, ist dieseine von mehreren wichtigen europäischen Initiativen, die dendigitalen Binnenmarkt verwirklichen und neue digitale Rechte für alleEuropäer schaffen.Die neuen Vorschriften definieren drei spezifische Situationen, indenen von vornherein keine Rechtfertigung und keine objektivenKriterien bestehen, um Kunden aus verschiedenen EU-Mitgliedstaatenunterschiedlich zu behandeln:1. Der Verkauf von Waren ohne physische LieferungBeispiel: Ein belgischer Kunde möchte einen Kühlschrank kaufen undfindet das beste Angebot auf einer deutschen Website. Der Kunde istberechtigt, die Ware zu bestellen und beim Händler abzuholen oder dieLieferung selbst zu organisieren.2. Verkauf von elektronisch erbrachten DienstleistungenBeispiel: Eine bulgarische Kundin möchte Hosting-Services fürseine Website von einem spanischen Unternehmen kaufen. Sie wird nunZugang zu diesem Service haben, sich registrieren und diesen Servicekaufen können, ohne zusätzliche Gebühren im Vergleich zu einemspanischen Verbraucher bezahlen zu müssen.3. Der Verkauf von Dienstleistungen, die an einem bestimmtenphysischen Ort erbracht werdenBeispiel: Eine italienische Familie kann eine Reise direkt zueinem Vergnügungspark in Frankreich kaufen, ohne auf eineitalienische Website weitergeleitet zu werden.Online-HändlerOnline-Händler können ihre Preise, ihre Websites in der EU undihre Marketingtätigkeiten aber weiterhin frei gestalten undbeispielsweise Angebote auf bestimmte Kundengruppen ausrichten (z. B.Angebote für junge Menschen oder für Verbraucher, statt fürGeschäftskunden), solange sie nicht auf Grundlage der Nationalität,des Wohnsitzes oder der Niederlassung diskriminieren.Online-Händler sind nicht verpflichtet eine Lieferung in denMitgliedstaat des Kunden anzubieten. Der Händler muss ihm jedoch diegleichen Lieferbedingungen, einschließlich der gleichenAbholoptionen, anbieten wie einem örtlichen Kunden in denMitgliedstaaten, in die sie liefern. Die Abholung von Waren beimHändler kann auch durch einen vom Verbraucher gewählten Zustelldiensterfolgen.UmsetzungDie Hauptverantwortung für die ordnungsgemäße Umsetzung undDurchsetzung der Geoblocking-Verordnung liegt bei denMitgliedstaaten. Sie sollen nationale Durchsetzungsbehörden benennen,die Kommission über die Unterstützung von Verbraucherverbändeninformieren, an die sich die Verbraucher im Falle von Problemenwenden können und über Maßnahmen, die angewandt werdn, wenn dieVerordnung nicht eingehalten wird.Was die Verordnung nicht umfasstVerkehrsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen für Privatkundenund audiovisuelle Dienste sind nicht durch die GeoblockingVorschriften abgedeckt. Für diese Bereich bestehen bereitsspezifische Vorschriften.- Die EU-Verkehrsvorschriften verbieten bereits jetzt eineDiskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzesbei der Beförderung per Flugzeug, Bus oder Schiff:http://ots.de/UHx2nM- Bei Verbraucherkrediten, Hypotheken oder für Bankkonten gibt esspezielle EU-Vorschriften, um Verbraucher zu schützen:http://ots.de/lDhTrg- Die Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zuaudiovisuellen Diensten ist Teil anderer Initiativen im Rahmen derStrategie für den digitalen Binnenmarkt: http://ots.de/limgqRWeitere SchritteDie Kommission wird (innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttretender Verordnung) den Anwendungsbereich überprüfen, einschließlich dermöglichen Einbeziehung nicht audiovisueller Dienste (Software,Spiele, E-Bücher, Musik) in die Nichtdiskriminierungsklausel. DieKommission wird ferner untersuchen, ob in anderen Sektoren (wieDienstleistungen im Bereich Verkehr und audiovisuelle Dienste)verbleibende ungerechtfertigte Beschränkungen aufgrund derNationalität, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassungbeseitigt werden sollten.Morgen (Freitag) wird Andrus Ansip, Andrus Ansip, Vizepräsidentder Europäischen Kommission und zuständig für den digitalenBinnenmarkt, ein Pressestatement zum EU-weiten Ende desungerechtfertigten Geoblockings geben: 12 Uhr Liveübertragung aufEbS: http://ots.de/eWiyowWeitere Informationen dazu finden Sie hier: http://ots.de/G4hVlhUm 13.30 Uhr wird Claire Bury, stellvertretende Generaldirektorinder GD Connect auf Twitter Fragen beantworten:https://twitter.com/DSMeuMehr Informationen:Fragen und Antworten zu Geoblocking auf Deutsch für Händler undBehörden: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55373Faktenblatt für Verbraucher auf Deutsch:https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=54952Faktenblatt für Händler auf Deutsch:https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55014Spezifisches Faktenblatt zum Ende von ungerechtfertigtemGeoblocking: http://ots.de/wReXUw10 Fragen und Antworten für Verbraucher (auf Englisch):https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/geo-blockingDie Website der EU-Kommission zu Geoblocking: http://ots.de/PvgwXyDer legislative Prozess: http://ots.de/L8gNdvPressekontakt:Nikola John, nikola.john@ec.europa.eu und Katrin Abele,katrin.abele@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell