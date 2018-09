3. Deutscher Kongress für praktische Krankenhaushygiene in Hamburg

Hamburg (ots) - Am 20. und 21. September findet der 3. DeutscheKongress für praktische Krankenhaushygiene in der KatholischenAkademie in Hamburg statt. Veranstaltet wird der Kongress vonAsklepios und der Laborgesellschaft Medilys. Unter derwissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Christoph U. Herborn,Konzerngeschäftsführer und Medizinischer Direktor der AsklepiosKliniken, und Dr. Susanne Huggett, Ärztliche Leiterin Medilys, stehenneben der praktischen Krankenhaushygiene verschiedene Themen wieMultiresistente Erreger im klinischen Alltag im Fokus."Unser Kongress etabliert sich immer mehr", sagt Dr. SusanneHuggett, die nicht nur Ärztliche Leiterin der LaborgesellschaftMedilys ist, sondern auch Leitende Ärztin Hygiene beimKlinikbetreiber Asklepios. "Krankenhaushygiene bleibt ein wichtigesThema, ganz besonders entscheidend ist hier die Prävention", so Dr.Huggett weiter. Beim Kongress für medizinisches Personal werden zumBeispiel die Prävention von Infektionen bei Kathetern und dieVermeidung von Wundinfektionen nach Operationen Thema sein. Aber auchder sinnvolle und sparsame Gebrauch von Antibiotika, um dieResistenzbildung von Erregern zu vermeiden ("AntibioticStewardship"), und der Einfluss von Antibiotika auf die körpereigeneBakterienflora werden erläutert. In Pre-Workshops geht es unteranderem um Hygienemaßnahmen bei bestimmten Erregern, die Umsetzungaktueller Hygienestandards und die Vermeidung von Infektionen derHarnwege. Auch aktuelle Aspekte der Desinfektion werden in Workshopsund einem Vortrag dargestellt und zeigen den praktischen Bezug desKongresses. Mehr als 250 Teilnehmer haben sich schon angemeldet.Kurzentschlossene können sich bei der Ärzteakademie unter040-181885-2542 anmelden.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell