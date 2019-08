3 Details in den Q2-Zahlen von Cronos Group, die sich auf alle kanadischen Cannabis-Aktien auswirken

Cronos Group (WKN: A2DMQY) hat die Investoren im Mai bei der letzten Veröffentlichung der Quartalsergebnisse nicht unbedingt begeistert. Aber der Cannabis-Produzent gab neulich seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Und dieses Mal war da einiges, was Anlegern Freude bereiten sollte.

Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Nettoumsatz von 10,2 Mio. Kanadischen Dollar und hat damit seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Cronos erzielte sogar einen Gewinn von fast 251 Mio. Kanadischen Dollar. Moment, der Gewinn ist höher als der Umsatz? Da gibt es einen Haken. Dieser große Gewinn ist auf einen Gewinn von 263,9 Kanadischen Dollar aus der Neubewertung von Optionsscheinen des Tabakriesen Altria zurückzuführen.

Das vielleicht Interessanteste an den Ergebnissen der Cronos-Gruppe im zweiten Quartal waren die Auswirkungen auf den Rest der Cannabis-Industrie. Hier sind drei Details in Cronos’ letztem Update, die sich auf alle anderen kanadischen Cannabis-Aktien auswirken.

1. Der kanadische Markt entwickelt sich sehr gut

Es ist oft zu hören, dass der legale Cannabis-Handel in Kanada nicht dem ganzen Hype gerecht wird. Auch wenn es viele Probleme gegeben hat, einschließlich Lieferengpässe und Verzögerungen bei der Eröffnung von Einzelhandelsgeschäften in wichtigen Regionen, zeigen die Ergebnisse von Cronos im zweiten Quartal, dass es dem kanadischen Markt alles in allem gut geht.

Wie bereits erwähnt, hat sich der Nettoumsatz von Cronos gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Aber das ist wirklich nicht die große Sache. Viel wichtiger ist, dass der Nettoumsatz des Unternehmens gegenüber dem Vorquartal um 58 % gestiegen ist. Im Vergleich dazu verzeichnete Cronos im ersten Quartal ein Nettoumsatzwachstum von 15 % gegenüber dem Vorquartal.

Die Dynamik scheint auf dem legalen Markt in Kanada zuzunehmen. Die jüngsten Ergebnisse von Cronos sind nicht das einzige Beispiel dafür. Letzte Woche gab Aphria mit seinen Ergebnissen für das vierte Quartal viele gute Nachrichten bekannt, darunter insbesondere, dass die Einnahmen aus dem legalen Handel gegenüber dem Vorquartal um 158 % gestiegen sind. Dies könnte darauf hindeuten, dass auch die anderen Player bald positive Zahlen vorlegen werden.

2. CBD könnte eine echte Cashcow sein

Cronos sagte, dass sein Nettoumsatzwachstum im zweiten Quartal hauptsächlich auf höhere Verkäufe von Cannabidiol (CBD)-Öl zurückzuführen sei. 20 % des Nettoproduktumsatzes des Unternehmens im zweiten Quartal stammten von CBD. Und weil es in Kanada keine Verbrauchssteuern auf CBD gibt, sorgen vermehrte Verkäufe von CBD-Ölen für höhere Nettoeinkommen. Nicht nur bei Cronos, sondern bei allen Cannabis-Produzenten.

CBD ist zudem der Schlüssel, zumindest vorerst, um in den riesigen US-Markt einzusteigen. Canopy Growth war der erste kanadische Hersteller, der im Januar bekannt gab, dass er den Bau einer Hanf-CBD-Produktionsstätte im US-Bundesstaat New York plant.

Cronos schwieg lange Zeit zur US-Strategie. Neulich jedoch verkündete das Unternehmen, Redwood, den Hersteller der CBD-Verbraucherprodukte von Lord Jones, zu übernehmen. Und damit ist man plötzlich großer Marktteilnehmer.

3. Globale Präsenz kostet

Vor einigen Monaten erhielt Cronos von Altria 2,4 Kanadische Dollar. Cronos verfügte zum 30. Juni noch über den größten Teil dieses Geldes und wies zum Ende des zweiten Quartals liquide Mittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von etwas über 2,3 Kanadischen Dollar aus. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Cash-Bestand von Cronos im nächsten Quartalsbericht deutlich niedriger sein wird.

Die Übernahme von Redwood durch Cronos wird 300 Mio. US-Dollar kosten, wovon 225 Mio. US-Dollar in bar und weitere 75 Mio. US-Dollar in Aktien fällig sein werden. Das Unternehmen gab auch im Juli bekannt, dass es eine Fermentations- und Produktionsanlage von Apotex Fermentation für eine unbekannte Summe kauft. Diese Anlage wird im Zusammenhang mit der Partnerschaft von Cronos mit Ginkgo Bioworks zur Entwicklung hochreiner kultivierter Cannabinoide aus technischen Hefestämmen genutzt.

Der wichtigste Faktor für andere kanadische Cannabis-Produzenten ist, dass es sie Geld kosten wird, um international mitzumischen. Cronos und Canopy Growth haben große Partner, die eine Menge Geld lockergemacht haben. Infolgedessen waren diese Unternehmen in der Lage, Deals zu tätigen, die sie langfristig wettbewerbsfähiger machen sollten. Die Konkurrenz könnte abgehängt werden, wenn sie keine Partnerschaften mit großen Unternehmen außerhalb der Cannabis-Branche eingeht.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 9.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019