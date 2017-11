3-D-Druck: Chemiebranche fungiert als wichtiger Zulieferer!

Liebe Leser,

die Aktienkurse konnten heute mehrheitlich zulegen. Die Kritiker fragen sich: Was sollen die zukünftigen Kurstreiber sein? Die eine entscheidende Erfindung ist nicht in Sicht, aber viele interessante Trends, die für neuen Schwung sorgen können. Denken Sie an Themen wie Industrie 4.0 und den 3-D-Druck. Hier im „Schlussgong“ werde ich für Sie in den kommenden Wochen und Monaten einige wichtige Wachstumstreiber unter die Lupe nehmen.

Der 3-D-Druck ist einer der wichtigsten Zukunftstrends in der Industrie. Doch 3-D-Druck ist beileibe keine reine Zukunftsvision mehr. In zahlreichen industriellen Anwendungsgebieten kommt die 3-D-Druck-Technologie schon heute zum Einsatz.

Und so wird auch der Markt für Verbrauchsmaterialien rund um den 3-D-Druck immer wichtiger. Die steilen Wachstumsraten mit Spezialkunststoffen und Metallpulver für die additive Fertigung sorgen dafür, dass der Markt für Verbrauchsmaterialien bereits jetzt an der Milliardenmarke kratzt.

Nach Berechnungen des 3-D-Druck-Marktforschers Wohlers Associates stieg der Umsatz mit Druckmaterialien bereits im vergangenen Jahr um 17% auf 903 Mio. US-Dollar. Dieses Jahr soll er ähnlich dynamisch anziehen wie in 2016.

Daher drängen verständlicherweise seit einiger Zeit vermehrt die großen Chemiekonzerne wie BASF und Evonik in diesen Markt.

Größerer Hardwaremarkt als Basis für steigende Materialumsätze

Die Marktforscher von Wohlers Associates haben ebenfalls ermittelt, dass der Hardwareumsatz – also der Umsatz mit 3-D-Druckern – bereits im Jahr 2012 die Milliardenmarke überschritten hat und inzwischen global bei 2,7 Mrd. US-Dollar liegt.

Je stärker die Basis der verkaufen 3-D-Drucker und installierten Maschinen zur additiven Fertigung (werden ebenfalls häufig als 3-D-Drucker bezeichnet), desto größer ist die Basis für steigende Umsätze mit Verbrauchsmaterialien.

Heißt: Nicht nur die Hersteller von 3-D-Druckern bzw. von Maschinen zur additiven Fertigung profitieren vom zunehmenden Einsatz der Technologie, sondern auch die Hersteller der Verbrauchsmaterialien.

BASF will über günstige Preise Marktanteile gewinnen

Der Ludwigshafener Chemieriese und DAX-Konzern BASF will nicht nur mit der engen Entwicklungszusammenarbeit mit den Industriekunden punkten, sondern auch über den Preis.

„Wir rücken in den Vordergrund, dass der Einsatz des 3-D-Drucks für die Kunden auch jetzt schon wirtschaftlich sinnvoll ist. Deshalb bieten wir unsere Produkte für die additive Fertigung deutlich günstiger an als die Konkurrenz“, so BASF-Manager Stephan Edelmann, der bei BASF die 3-D-Druck-Anwendungstechnik leitet, gegenüber der „Börsen-Zeitung“.

Beliefern will BASF unter anderem Hersteller von Sportschuhen sowie die Automobilindustrie. BASF helfe schon heute einigen Autoherstellern und Zulieferern dabei, mit Hilfe des technischen Kunststoffs Polyamid 6 Teile für den Motorinnenraum zu drucken.

Gut unterwegs in dem Bereich ist aber auch der kleinere deutsche BASF-Konkurrent Evonik, der in diesem Bereich schon einige vielversprechende Kooperationen gestartet hat. Beide Chemiekonzerne stehen auf der Empfehlungsliste meines langfristig orientierten Börsendienstes „Der Depot-Optimierer“.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.