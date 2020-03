3 DAX-Dividendenaktien mit Dividendenrenditen von über 7 %

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Montag lag der deutsche Leitindex DAX mehr als 20 % unter den einstigen Höchstständen. So schmerzlich diese Kursverluste auch sein mögen, bieten sich dadurch auch einige schöne Kaufchancen. Besonders für Dividendenjäger. Die höchsten Dividendenrenditen im DAX bieten dabei aktuell BASF (WKN: BASF11), Lufthansa (WKN: 823212) und Covestro (WKN: 606214) mit jeweils mehr als 7 %. Wobei zwei dieser außerordentlich hohen Dividendenrenditen heute bereits sicher sind.

Covestro-Aktie lockt mit einer Dividendenrendite von über 8 %

Für das Geschäftsjahr 2019 will das Management des Chemieunternehmens Covestro eine Dividende von 2,40 Euro pro Covestro-Aktie ausschütten. Bei einem Kurs von unter 30 Euro (alle Kursangaben zum 10.03.2020) würde das einer Dividendenrendite von über 8 % entsprechen. Lediglich die Hauptversammlung am 17. April könnte dieser Dividendenrendite noch im Wege stehen.

Aber Achtung, die Dividendenzahlung summiert sich für alle Aktionäre auf knapp 440 Mio. Euro. Im Vergleich zum freien Cashflow von rund 470 Mio. Euro, den das Unternehmen im Jahr 2019 erwirtschaftet hat, schon ziemlich viel. Noch kniffliger wird die Sache beim Blick auf die Unternehmensprognose für das Jahr 2020. Hier wird ein freier Cashflow von 0 bis 400 Mio. Euro erwartet.

Also auch wenn die Dividendenrendite für das aktuelle Jahr verlockend klingt, sollten Investoren nicht mit einer steigenden Dividende rechnen. Der verhaltene Ausblick auf das Jahr 2020 könnte gar schon ein erstes Indiz für eine Dividendenkürzung beim Spezialchemieanbieter sein. Denn langfristig kann einfach nicht mehr an die Aktionäre ausgeschüttet werden, als man tatsächlich verdient.

BASF-Aktie glänzt mit einer Dividendenrendite von 7 %

Auch der andere Chemieriese im DAX lockt mit einer fantastischen Dividendenrendite. Das BASF-Management schlägt der Hauptversammlung am 30. April eine Dividendenzahlung von 3,30 Euro je BASF-Aktie vor. Bei Kursen unter 47,00 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von über 7 %. Nicht schlecht im Vergleich zu Null- und Negativzinsen als Alternativen.

Auch wenn die kurzfristige Dividendenrendite im Vergleich zur Covestro-Aktie einen Prozentpunkt tiefer liegt, spricht ein anderer Punkt für die BASF-Aktie. Die Dividendenzahlung summiert sich bei BASF im Jahr 2020 auf mehr 3.030 Mio. Euro. Das liegt aktuell deutlich unterhalb des freien Cashflows von 3.650 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019.

Und auch für das Jahr 2020 erscheint der Ausblick der BASF-Aktie deutlich angenehmer. Denn im besten Falle wird ein Umsatzwachstum von bis zu 6 % erwartet. Auch das operative Ergebnis soll eine ähnlich Größenordnung wie im Jahr 2019 erreichen. Die Dividendenzahlung scheint also auch noch für das nächste Jahr gesichert. Vielleicht ist sogar die obligatorische Dividendenerhöhung von 0,10 Euro pro BASF-Aktie drin.

Lufthansa-Aktionäre können auf mehr als 7,3 % Dividendenrendite hoffen

Deutlich riskanter ist die Lage hingegen bei der Lufthansa-Aktie. Zwar rechnet man allgemein damit, dass die Dividendenzahlung von 0,80 Euro je Lufthansa-Aktie beibehalten wird, einen offiziellen Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung gibt es allerdings noch nicht. Immerhin entspräche die Fortführung der Dividendenzahlung von 0,80 Euro einer Dividendenrendite von mehr als 7,3 %, sofern der Lufthansa-Aktienkurs nicht über 11,00 Euro klettert. Den endgültigen Vorschlag erfahren wir aber erst mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2019. Darauf müssen wir uns noch bis zum 19. März gedulden.

Die bereits veröffentlichten Zahlen der ersten drei Quartale des Jahres 2019 sprechen meiner Meinung nach allerdings eher für eine Kürzung der Dividende. Denn bei einer Ausschüttung von 0,80 Euro je Lufthansa-Aktie müsste das Unternehmen rund 350 Mio. Euro in die Hand nehmen. Zwar steht nach den ersten neun Monaten des Jahres 2019 ein bereinigter freier Cashflow von 685 Mio. Euro in den Büchern, aber das vierte Quartal war zumindest in den vergangenen beiden Jahren kein gutes Quartal – zumindest beim Blick auf den freien Cashflow.

Beispielsweise lag der bereinigte freie Cashflow in den ersten drei Quartalen des Jahres 2018 bei knapp 1,2 Mrd. Euro, auf Jahressicht stand der Wert dann aber nur bei 250 Mio. Euro. Das gleiche Spiel im Jahr 2017. Nach den ersten drei Quartalen freute man sich über einen freien Cashflow von 2,8 Mrd. Euro, am Jahresende waren es lediglich 2,1 Mrd. Euro.

Wenn ich mir heute also eine Aktie rein nach der zu erwartenden Dividendenrendite auswählen müsste, wäre meine Reihenfolge klar: zuallererst die BASF-Aktie, dann die Covestro-Aktie und dann vielleicht noch die Lufthansa-Aktie. Wobei sich bei Letzterer die prognostizierte Dividendenrendite von 7,3 % als deutlich zu hoch herausstellen könnte.

The post 3 DAX-Dividendenaktien mit Dividendenrenditen von über 7 % appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Sven besitzt Aktien von BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020