3 Cannabis-Aktien, die im Oktober ein Kauf sind

Wer bislang mit Cannabis-Aktien gehandelt hat, weil er denkt, damit das schnelle Geld machen zu können, sollte lieber jetzt aufhören. Auch wenn man bisher vielleicht Glück hatte, sollte man doch jetzt seine Perspektive ändern. Man sollte jetzt den Fokus von kurzfristigen Anlagen zu langfristigen Anlagen verlegen.

Warum? Zunächst einmal ist es wahrscheinlicher, dass man so solide Renditen erzielt. Und es gibt gleich mehrere Cannabis-Aktien, die eine wirklich gute Chance haben, langfristige Gewinner zu sein. Drei, die für mich in dieser Liga spielen, sind CannaRoyalty (WKN:A2DH0P), Canopy Growth (WKN:A140QA) und Scotts Miracle Gro (WKN:883369). Aber warum genau sind das solche starken Aktien für Oktober?

1. CannaRoyalty

Auf den ersten Blick wirkt CannaRoyalty nur wie ein weiteres kanadisches Cannabis-Unternehmen. Der Sitz ist in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Die CannaRoyalty-Aktie ist an der kanadischen New Stock Exchange (CNQ) notiert. Und das Unternehmen hat Verträge mit mehreren kleinen kanadischen Cannabis-Anbauern am laufen. Aber CannaRoyalty ist darüber hinaus alles andere als typisch.

Obwohl CannaRoyalty weiterhin aktiv bei der Finanzierung von Deals in Kanada ist, finden die eigentlichen Projekte des Unternehmens in Kalifornien statt. Dank einiger strategischer Akquisitionen ist CannaRoyalty der größte Anbieter von legalen Cannabisprodukten im Land. Wie das Unternehmen den Investoren mitteilt: „Kanada ist groß. Kalifornien ist riesig.“

Das ist nicht geflunkert. Arcview Market Research und BDS Analytics prognostizieren, dass der gesamte kanadische Cannabis-Markt bis 2022 rund 5,5 Milliarden USD wert sein wird. Man erwartet, dass der kalifornische Cannabis-Markt bis dahin 7,7 Milliarden USD sogar übersteigen wird. Es ist keine leichte Aufgabe, der größte Händler auf dem größten Cannabis-Markt der Welt zu sein.

CEO Marc Lustig sagte kürzlich, dass das Unternehmen erst am Anfang eines „riesigen Umsatzschritts über mehrere Quartale“ stehe. Ich vermute, dass er Recht hat. Die frühen Investitionen des Unternehmens haben begonnen, sich auszuzahlen und CannaRoyalty viel Geld zur Verfügung, um zu expandieren und mehr Wachstum zu generieren. Ich betrachte CannaRoyalty weiterhin als die beste, nicht ganz offensichtliche Cannabis-Aktie, die mir bislang untergekommen ist.

2. Canopy Growth

Canopy Growth steht als die Top-Cannabis-Aktie in Bezug auf die Marktkapitalisierung (obwohl man kurzzeitig den ersten Platz für ein paar Tage an Tilray abgegeben hat). Ich denke, dass Canopy seine führende Position verdient und sich in der besten Position aller kanadischen Cannabisbauern befindet, um langfristig erfolgreich zu sein.

Die Beziehung des Unternehmens zu dem großen Getränkeunternehmen Constellation Brands (stellt u.a. das Bier Corona her) ist ein triftiger Grund, warum ich die Perspektiven von Canopy so positiv einschätze. Constellation hat im vergangenen Jahr einen Anteil von 9,9 % an Canopy erworben. Aber die jüngste Investition in Canopy in Höhe von 4 Milliarden USD hat die Dynamik in der Cannabisindustrie völlig verändert.

Als Ergebnis dieser massiven Investition verfügt Canopy nun über einen riesigen Vorrat an Cash, den man für eine schnelle Expansion nutzen will. Canopys CEO Bruce Linton erklärte, dass sein Unternehmen nun eine Liste potenzieller Akquisitionsziele hat, um die führende Position in der Branche zu festigen.

Ich kann verstehen, dass einige Investoren zögern könnten, Canopy mit seiner Marktkapitalisierung von fast 12 Milliarden USD zu kaufen. Ich bin jedoch der Meinung, dass der globale Cannabis-Markt langfristig knapp über 100 Milliarden USD wert sein wird. Ich denke, dass Canopy weiterhin eine führende Position in diesem Markt einnehmen wird, was der Aktie für die nächsten zehn Jahre viel Spielraum gibt.

3. Scotts Miracle-Gro

Viele Investoren sind zu risikoscheu, um in Cannabis-Aktien wie CannaRoyalty und Canopy zu investieren. Ich denke, dass Scotts Miracle-Gro aber eine attraktive Alternative für diese vorsichtigen Investoren darstellt, die weiterhin vom Wachstum in der Cannabisindustrie profitieren möchten.

Scotts erwirtschaftet mehr als 90 % seines Gesamtumsatzes mit dem Verkauf von Rasen- und Gartenprodukten für den Endverbraucher. Diese Seite des Unternehmens profitiert von länger werdenden warmen Jahreszeiten. Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prognostiziert, dass sich das Klima in den kommenden Jahren weiter erwärmen wird. Während diese Trends eigentlich im Großen und Ganzen besorgniserregend sind, könnten sie dem Kerngeschäft von Scotts Miracle-Gro dienlich sein.

Das Unternehmen gilt aufgrund seiner Tochtergesellschaft Hawthorne Gardening als das größte Cannabis-Unternehmen in den USA, zumindest gemessen an der Marktkapitalisierung. Hawthorne ist die Nummer 1 unter den Anbietern von Hydrokulturprodukten für die US-amerikanische Cannabis-Industrie; der größte Markt ist – wenig überraschend – in Kalifornien. Das Cannabis-Geschäft des Unternehmens sollte erheblich zunehmen, da mehr US-Bundesstaaten medizinisches Cannabis und Cannabis zum Freizeitgebrauch legalisieren werden. Darüber hinaus wird das Geschäft in jenen US-Bundesstaaten, die bereits Cannabis legalisiert haben, weiter wachsen.

Die Aktien von Scotts Miracle-Gro sind 2018 bislang gesunken. Gründe dafür waren Probleme bei der Einführung des kalifornischen Marktes für frei erhältliches Cannabis, außerdem ein spät im Jahr einsetzender Frühling. Ich denke aber, dass der Kauf von Scotts im Oktober den Investoren einen schönen Aufschwung im nächsten Jahr bescheren könnte.

Risiken

Ich schätze die Aktien von CannaRoyalty, Canopy Growth und Scotts Miracle-Gro sehr und denke, dass ihre langfristigen Perspektiven gut aussehen. Ich muss allerdings auch auf gleich mehrere Risiken für diese Aktien hinweisen.

CannaRoyalty und Scotts sind auf dem US-amerikanischen Cannabismarkt tätig, wo Cannabis auf Bundesebene weiterhin illegal ist. Ich denke nicht, dass die Bundesgerichte auf Geschäfte in den Staaten Einfluss nehmen werde, in denen Cannabis bereits legalisiert wurde – dennoch besteht dazu die Gefahr. In dem Moment würden die Aktien von CannaRoyalty und Scotts wohl rapide sinken.

Viele gehen davon aus, dass der kanadische Cannabis-Markt für Endverbraucher in wenigen Wochen einen starken Start haben wird. Aber hier besteht die Gefahr, dass die Nachfrage nicht so groß ist, wie vorhergesagt. Eine unerwartet schwache Nachfrage würde wahrscheinlich die Marktkapitalisierung von Canopy belasten.

Wie bereits eingangs gesagt: Es ist besser, langfristig zu denken als kurzfristig. Auf lange Sicht denke ich, dass alle drei dieser Cannabis-Aktien auf Erfolg ausgerichtet sind.

Jetzt neu: kostenlose Studie Cannabis -- Der grüne Rausch Der aktuelle Boom im Cannabis-Markt bietet die Chance auf sehr hohe Gewinne ... doch wo gerade Goldgräberstimmung herrscht, gibt es natürlich auch Geldvernichter, um die du unbedingt einen großen Bogen machen musst. Das ist der Grund, warum Motley Fool ein ganzes Team von Analysten über Monate auf das Thema angesetzt hat -- du als Anleger brauchst dringend verlässliche Infos.

Neue Studie von The Motley Fool Deutschland „Cannabis -- Der grüne Rausch“ versorgt dich mit geballtem Wissen zum gerade startenden Boom... es wäre ein Fehler, diese Studie nicht zu kennen. Jetzt für kurze Zeit HIER kostenlos abrufen!



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel von Keith Speights erschien am 30.9.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.