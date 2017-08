3 CEOs über ihren ärgsten Fehler

Die Geschäftswelt ist gesäumt von Fehlern. Egal welchen CEO du ganz besonders schätzt als jemand mit einer ganzen Reihe an Erfolgen und Unternehmen, die er oder sie führt – die Chancen stehen gut, dass sie auf ihrem Weg jede Menge Fehler gemacht haben. Allerdings dürften die dann auch mit dafür gesorgt haben, dass sie einen unbekannten Weg eingeschlagen haben, der ihnen interessante, neue Ideen in den Kopf gesetzt und sie letztlich zum Ziel geführt hat.

Hier erzählen drei CEOs von ihren größten Fehlern.

Im Jahr 1994 hat Richard Branson, Gründer und CEO von Virgin, in den USA Virgin Cola auf den Markt gebracht. Er erinnert sich:

Branson war zuerst davon begeistert, mit einer starken Marke Coca-Cola an den Karren zu fahren, dann aber gemerkt, wie stark die Markenmacht von Coca-Cola und PepsiCo. tatsächlich ist. „Wir waren einfach nicht darauf vorbereitet, wie wuchtig Coca-Cola darauf reagieren würde. Die haben einfach noch mehr ins Marketing gepumpt und die Verkaufsstellen dazu gezwungen, uns nicht ins Sortiment zu nehmen.“ Er sagte später: „Ich habe daraus gelernt, nur in Branchen zu gehen, wo wir mit Abstand besser als die Konkurrenz sind.“

Im Jahr 2011 hat Reed Hastings, der Gründer und CEO von Netflix, auf das Wachstum und die positiven Aussichten im Streaming-Geschäft reagiert. Er wollte sein Unternehmen in zwei teilen. Das Geschäft, bei dem DVDs per Post verschickt wurden, sollte unter dem Namen „Qwikster“ laufen. Der Plan wurde vielerorts verlacht. Kunden hatten keinerlei Ambition, mehr für zwei Abos zu zahlen. Qwikster starb einen schnellen Tod.

Hastings dazu:

Ich habe verstanden, dass, wenn wir wirklich Menschen glücklich machen wollen, ich einen Fehler begangen habe. Schlimm waren meine Schuldgefühle. Ich habe so hart daran gearbeitet, und es dann kaputtgemacht. Das Gespött der anderen hat mich nicht so gekümmert. Schlimm war die Einsicht, dass ich die Wahrnehmung der Kunden von Netflix negativ beeinträchtigt habe.

Das war natürlich kein schlimmer Fehler, denn Netflix ist heute nach wie vor riesig und wächst nach wie vor. Hastings sagt:

Der Gründer und CEO von Tesla, Elon Musk, hatte ein Epiphanie, als man ihn bei einer Konferenz gefragt hat, worin denn sein größter Fehler bestanden hätte. Vanity Fair hat es aufgeschrieben:

Musk hat gegenüber Glassdoor.com mal gesagt, dass „die richtigen Leute 90 % der Lösung ausmachen, weil falsche Personalentscheidungen so viel Kosten verursachen.“ Er sagte auch: „Wir fordern unsere Leute dazu heraus, Leute einzustellen, die besser als sie selber sind – und somit das Unternehmen mit jedem Menschen besser machen.“

Viele andere CEOs dürften dem zustimmen. So erklärt Warren Buffett, wonach er sucht:

Wenn man ein bisschen Zeit mit den Fehlern erfolgreicher Menschen verbringt, kann man sich selber was abgucken – und vielleicht schlauere Entscheidungen treffen.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus!

Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.