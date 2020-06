3 Buffett-Aktien, die die Berkshire Hathaway-Aktie in diesem Jahr bisher geschlagen haben

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Es ist gut, dass Warren Buffett sich auf die Langfristigkeit und nicht auf die Kurzfristigkeit konzentriert. Denn bis jetzt hat sich die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) in diesem Jahr nicht sehr gut entwickelt. Die Aktien des Konglomerats sind um 18 % gefallen und liegen damit deutlich unter den bisherigen Jahresrenditen der wichtigsten Marktindizes.

Aber einige Aktien im Portfolio von Berkshire entwickeln sich recht gut. Insbesondere drei Buffett-Aktien schlagen im Jahr 2020 Berkshire. Sind sie immer noch eine kluge Investition für Anleger, die keine Milliardäre sind?

1. Amazon

Die Aktie von Amazon (WKN: 906866) ist in diesem Jahr bisher um 32 % gestiegen. Während die COVID-19-Pandemie vielen Unternehmen geschadet hat, florierte das Geschäft von Amazon.

Die Auswirkungen des weltweiten Ausbruchs des neuartigen Coronavirus haben Amazons Geschäft auf den Kopf gestellt – meist auf eine gute Art und Weise. Das Onlineshopping ist in die Höhe geschnellt. Die Mitgliederzahlen von Amazon Prime sind gestiegen. Kleine Unternehmen haben sich bemüht, ihre E-Commerce-Präsenz zu verstärken, was eine gute Nachricht für den Cloud-Hosting-Bereich Amazon Web Services ist.

Aber Amazon ist nur dem Namen nach eine Warren-Buffett-Aktie. Natürlich wird keine Aktie ohne eine gewisse Zustimmung des Orakels von Omaha in den Bestand von Berkshire aufgenommen. In einem Interview mit CNBC im vergangenen Jahr räumte Buffett jedoch ein, dass einer seiner Investmentmanager, entweder Todd Combs oder Ted Weschler, die Aktien gekauft hat. Dennoch sagte er, dass er „ein Fan“ von Amazon sei und in der Vergangenheit „ein Idiot“ gewesen sei, weil er es nicht gekauft habe.

2. Teva Pharmaceutical

Teva Pharmaceutical (WKN: 883035) ist eine weitere Aktie im Besitz von Berkshire, die einen großen Aufschwung erlebt hat – seit Jahresbeginn 27 %. Der in Israel ansässige Arzneimittelhersteller hat mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen der Wall Street mühelos übertroffen. Das Unternehmen bestätigte auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2020, während viele Unternehmen ihre Prognosen zurücknahmen.

Die Pharmaaktien wurden im Sog des Ende Februar einsetzenden Ausverkaufs des Gesamtmarktes nach unten gezogen. Teva erholte sich jedoch schnell wieder. Ein Teil der Erholung könnte auf die Erwartung der Investoren zurückzuführen sein, dass die Hydroxychloroquin-Verkäufe von Teva sprunghaft ansteigen könnten, da Präsident Trump das Anti-Malaria-Medikament zur Behandlung von COVID-19 anpries.

Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass die zahlreichen positiven Entwicklungen von Teva in den letzten Monaten noch größere Faktoren für die starke Performance der Aktie waren. Das Unternehmen brachte im März zusammen mit seinem Partner Celltrion in den USA ein Biosimilar zu Herceptin auf den Markt. Im April folgte die Einführung des Migränemittels Ajovy in den USA. Teva und Celltrion brachten Anfang Mai auch ein Biosimilar zu Rituxan in den USA auf den Markt.

3. Moody’s

Moody’s (WKN: 915246) hat im Jahr 2020 bisher eine Rendite von fast 13 % erzielt. In Anbetracht des Marktchaos ist das eine ziemlich gute Leistung.

Wie die meisten Aktien stürzte auch die Moody’s-Aktie während des COVID-19-bedingten Börsencrashs ab. Aber die Aussichten der Rating-Agentur begannen gegen Ende März auf einer solideren Grundlage zu stehen. Moody’s meldete Ende April auch deutlich bessere als die erwarteten Gewinne des ersten Quartals.

Der Hauptgrund dafür, dass Moody’s in diesem Jahr kein noch größerer Gewinner war, liegt darin, dass es seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hat. Das Unternehmen erwartet, dass seine Einnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie, der Störungen auf den Energiemärkten und der niedrigen Zinssätze um einen mittleren einstelligen Bereich zurückgehen werden.

Sind die Aktien ein guter Kauf?

Ich habe gemischte Ansichten über die Zukunft dieser Berkshire-Aktien. Beginnen wir mit meiner unbeliebtesten der drei Aktien. Mir gefiel nicht, dass Berkshire vor ein paar Jahren Teva hinzugefügt hat. Und ich bin immer noch kein Fan der Aktie.

Sicher, Teva scheint spottbillig zu sein und die Aktien werden mit etwas mehr als dem Fünffachen des erwarteten Gewinns gehandelt. Dennoch hat das Unternehmen immer noch eine enorme Schuldenlast. Teva hat im ersten Quartal mehr für Zinsen als für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Das ist kein guter Ausgangspunkt für ein Pharmaunternehmen.

Bei Moody’s bin ich nicht so pessimistisch. Ich bin der Ansicht, dass das Unternehmen eine solide Wettbewerbsposition und langfristig recht gute Wachstumsaussichten hat. Aber das reicht nicht aus, um mich für den Kauf der Aktie zu begeistern.

Auf der anderen Seite bin ich sehr begeistert von Amazon. Der elektronische Handel wird weiterhin sprunghaft wachsen. Unternehmen werden weiterhin Anwendungen und Daten in die Cloud verlagern. Amazon wird von beiden Trends profitieren. Ich erwarte auch, dass Amazon in den nächsten Jahren einen gewaltigen Sprung im Gesundheitswesen machen wird, was eine weitere massive Wachstumschance eröffnet. Es handelt sich um eine meiner Lieblingsaktien von Buffett – auch wenn er sie nicht persönlich ausgewählt hat.

The post 3 Buffett-Aktien, die die Berkshire Hathaway-Aktie in diesem Jahr bisher geschlagen haben appeared first on The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. Keith Speights besitzt Aktien von Amazon und Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Moody’s und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Juni 2020 $205 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und wurde am 31.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020