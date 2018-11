3 Arten, wie Aurora Cannabis die Investoren im Bericht zum ersten Quartal getäuscht hat

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

Der Marihuana-Rausch ist in Kanada in vollem Gange. Vor knapp einem Monat hob Kanada das 90 Jahre lange Verbot von Freizeit-Marihuana auf und öffnete damit die Türen für die sich rasant entwickelnde Cannabis-Industrie. Wenn die kanadischen Pot-Aktien ihre Spitzenproduktion erreichen, werden sie voraussichtlich von einem zusätzlichen Jahresumsatz in der Größenordnung von 5 Milliarden US-Dollar profitieren.

Da die Verwendung von Marihuana für Erwachsene nun legal ist, wird von Marihuana-Aktien erwartet, dass sie konkrete Ergebnisse erzielen. Vor der Legalisierung ging es doch in Wirklichkeit darum, zu sehen, welche Pot-Aktien die meiste Produktion versprechen oder die größte Anzahl von Lieferdeals abschließen können. Jetzt werden wir herausfinden, ob Marihuana-Aktien ihre ehrgeizigen Ziele erreichen können oder nicht.

Aurora Cannabis beeindruckt mit einem Gewinn von 105 Millionen kanadischen Dollar im ersten Quartal

Anfang dieser Woche meldete die wohl am stärksten diversifizierte Pot-Aktie von allen, Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), die Betriebsergebnisse für das erste Quartal. Wie du vielleicht erwartet hast, war überall ein starkes Wachstum zu verzeichnen.

Der Gesamtumsatz für das Quartal erreichte 29,7 Mio. kanadische Dollar und lag damit um 260 % über dem Vorjahresquartal von 8,2 Mio. kanadische Dollar. Selbst das kontinuierliche sequentielle Wachstum war beeindruckend, mit einem Umsatzanstieg von 55 % gegenüber dem vierten Quartal 2018 (ein Plus von rund 10,5 Mio. CAD).

Was die Aufmerksamkeit der Wall Street und der Investoren auf sich zog, waren die Bruttomarge und die Ergebnisverbesserung des Unternehmens gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Bruttomarge auf den Cannabis-Absatz stieg im ersten Quartal 2019 auf 70 % — von 58 % im ersten Quartal 2018 — was auf höhere Nettoverkaufspreise für getrocknetes Cannabis und niedrigere Cash-Kosten für die Herstellung von Trockenpflanzen zurückzuführen ist. Noch wichtiger ist, dass der Gewinn für das Quartal auf 105,5 Mio. CAD (kein Tippfehler) gestiegen ist, was einer Steigerung von 2.862 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf bereinigter Basis pro Aktie sprechen wir von 0,12 US-Dollar.

Obwohl die Aktie von Aurora Cannabis nach der Veröffentlichung der Ergebnisse nach Börsenschluss leicht zurückging (was zumindest teilweise auf den breiten Ausverkauf an der Börse zurückgeführt werden kann), ist es ziemlich klar, dass die Anleger zumindest am frühen Morgen mit dem, was sie sahen, zufrieden waren. Als ein Unternehmen, das in der Lage ist, eine Jahresproduktion von möglicherweise 700.000 Kilogramm zu erreichen, machen die führende Position von Aurora als Produzent und die schnell wachsenden Umsätze es zu einer Aktie, die Investoren gerne kaufen.

Drei Arten, wie der Q1-Bericht von Aurora die Investoren getäuscht hat

Wenn du dir jedoch nicht die Zeit genommen hast, die operativen Ergebnisse von Aurora im ersten Quartal zu durchforsten, bist du möglicherweise an mehreren Fronten getäuscht worden.

1. Dieser einmalige Gewinn ist mit mehreren Fußnoten versehen

Erstens, obwohl Aurora Cannabis mit einem Gewinn von 105 Millionen kanadischen Dollar Schlagzeilen machte, hätte das Unternehmen ohne eine Reihe von einmaligen Vorteilen nicht so gut abgeschnitten.

Bei der Prüfung der bei der SEDAR (Kanadas Börsenaufsicht) eingereichten Gewinn- und Verlustrechnung hatte Aurora einen nicht realisierten Gewinn von 85,8 Mio. CAD aus Derivaten und einen Gewinn von 144,4 Mio. aus dem „Verkauf von Investitionen“ (d. h. einen realisierten Gewinn aus der Investition in The Green Organic Dutchman). Diese beiden wesentlichen Gewinne waren dafür verantwortlich, dass Aurora im ersten Quartal in die Gewinnzone kam.

Betrachtet man das Unternehmen jedoch aus rein operativer Sicht, war das Quartal von Aurora bestenfalls unschön. Das Unternehmen erwirtschaftete 29,7 Mio. CAD Umsatz, wies aber auch 9,5 Mio. an Umsatzkosten, 35,9 Mio. an allgemeinen und Verwaltungskosten, 29,4 Mio. an Vertriebs- und Marketingkosten, 15 Mio. an Anschaffungskosten, 21 Mio.CAD an aktienbasierten Vergütungen aus – und die Liste geht weiter. Auch unter Berücksichtigung der Fair-Value-Anpassungen der biologischen Vermögenswerte verzeichnete Aurora im ersten Quartal einen operativen Verlust von 11,9 Mio. CAD.

Mit anderen Worten, lass dich nicht verwirren: Marihuana-Aktien wie Aurora verlieren immer noch viel Geld.

2. Das Unternehmen produziert noch nicht wie ein Marktführer

Zweitens solltest du verstehen, dass Aurora Cannabis neben großen Produktionszahlen und gewaltigem Umsatzwachstum noch nicht wie ein Top-Anbauer produziert.

Natürlich hat das Unternehmen die Menge an Cannabis, die es im Vergleich zum Vorjahresquartal produziert hat, fast verfünffacht und die Produktion auf vierteljährlicher Basis mehr als verdoppelt. Am Ende des Tages produzierte man jedoch nur 4.996 Kilogramm, was 20.000 Kilogramm pro Jahr ergibt. Auch wenn das Unternehmen in seinem Bericht für das erste Quartal einen erwarteten Jahreswert von 70.000 Kilogramm vorgibt, ist das noch weit von seiner Prognose von 570.000 Kilogramm bei Spitzenproduktion (vor der Ankündigung und dem Abschluss der Übernahme von ICC Labs) entfernt. Mit ICC Labs liegen wir wahrscheinlich näher an 700.000 Kilogramm Jahresproduktion.

Mit einer Marktkapitalisierung von 6,6 Milliarden US-Dollar und als zukünftiger Top-Produzent könnten die Investoren vom Potenzial des Unternehmens begeistert sein. Lass uns jedoch klarstellen: Das Unternehmen produziert nicht annähernd so viel. Es wird viel Zeit und Geduld erfordern, bis Aurora wirklich anfängt, die Produktion zu steigern.

3. Wie sieht es mit dem Verkauf an Erwachsene aus?

Da die Legalisierung vor etwas mehr als vier Wochen erfolgte, könnten die Anleger Dinge sehen, die einfach nicht da sind. Zum Beispiel verzeichnete Aurora Cannabis ein Umsatzwachstum von 260 % gegenüber dem Vorjahr. Dieses Umsatzwachstum war jedoch fast ausschließlich auf den medizinischen Cannabis-Markt oder Nebengeschäfte auf dem Markt für Erwachsene zurückzuführen.

Im ersten Quartal stammten 24 der 29,7 Mio. CAD aus Umsätzen im medizinischen Cannabis-Markt. Der Rest entfiel auf sonstige Dienstleistungen (1,4 Mio. CAD), analytische Testdienstleistungen (0,4 Mio. CAD), Patientenberatungsleistungen (1,2 Mio. CAD), Design-, Ingenieur- und Konstruktionsdienstleistungen (1,5 Mio. CAD) und… ach ja…. Umsätze aus den Verkäufen an Erwachsene (0,6 Mio. US-Dollar). Das ist richtig. Nur ein magerer Umsatz von 553.000 CAD für das gesamte Quartal entfiel auf Freizeit-Marihuana.

Um fair zu sein, endete das Quartal am 30. September 2018, was nicht die Legalisierung am 17. Oktober umfasste. Es ist jedoch enttäuschend, dass vor der Legalisierung nur so wenig Umsatz erzielt werden konnte.

Ich war zuvor schon einmal überkritisch gegenüber Aurora Cannabis und ich stehe zu dieser Kritik, bis sich herausstellt, dass sie sich als falsch erweist. Derzeit ist es ein Unternehmen, das operativ viel Geld verliert und noch einen langen Weg vor sich hat, um ein echter Branchenführer zu werden. Außerdem hat das Unternehmen seine Aktionäre mit aktienbasierten Übernahmen und Buy-Deal-Angeboten überschüttet. Für mich als Investor ist es jedenfalls eine Marihuana-Aktie, die man meiden sollte.

So nimmst du die Finanzen eines Unternehmens richtig auseinander Bist du nicht sicher, wie du die Bilanz eines Unternehmens richtig analysierst? Dann solltest du dir eine Kopie unseres Sonderberichts "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" schnappen, in dem dir Analyst Bernd Schmid genau zeigt, wie du das professionell machen kannst – und einige böse Überraschungen vermeidest. Klick einfach hier, um in diesen kostenlosen Sonderbericht zu einsteigen.



Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 15.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in den oben genannten Aktien.