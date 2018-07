3 Arten, wie American Express seinen Umsatz steigert

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Als American Express (WKN:850226) in der vergangenen Woche die Ergebnisse des zweiten Quartals meldete, hatten die Anleger sicherlich viel zu jubeln. Der Umsatz des Kreditkartenunternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 10 Mrd. US-Dollar, und der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg auf 1,84 US-Dollar, was eine noch beeindruckendere Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahresquartal bedeutet.

Die beeindruckenden Gewinne sind auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, nicht zuletzt auf die Vorteile, die American Express aus der neuen Steuerpolitik zieht. Ein Teil des Ergebniswachstums ist auch auf den Rückgang der ausstehenden Aktien um 3 % durch das Aktienrückkaufsprogramm von American Express zurückzuführen. Dennoch wurde ein Großteil dieses Wachstums auch auf altmodische Weise erzielt: durch organisches Wachstum des Geschäfts.

Das Umsatzwachstum von Amex wurde von den drei größten Umsatzträgern mit einem hohen einstelligen bzw. zweistelligen Wachstum getragen. Werfen wir einen genaueren Blick auf alle drei Einnahmequellen, um zu sehen, wie sie in das Geschäftsmodell von American Express passen und ob das Wachstum nachhaltig ist.

American Express Kennzahlen Q2 2018 Q2 2017 Veränderung um Gesamtumsatz 10,0 Mrd. USD 9,2 Mrd. USD 9 % Einnahmen aus Gebühren 6,2 Mrd. USD 5,7 Mrd. USD 8 % Nettozinsertrag 1,8 Mrd. USD 1,5 Mrd. USD 19 % Netto-Kartengebühren 844 Mio. USD 771 Mio. USD 9 %

Einnahmen aus Gebühren

Die bei weitem größte Einnahmequelle von Amex sind die Gebühren, die den Händlern für die Annahme von American-Express-Karten in Rechnung gestellt werden. Im zweiten Quartal stiegen diese Erlöse auf 6,19 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 62 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.

Der durchschnittliche Satz, den American Express als Gebühr für jede Transaktion berechnet, blieb im Quartal konstant bei 2,37 %. Mit anderen Worten, für jede 100 US-Dollar, die ein American-Express-Karteninhaber in diesem Quartal ausgegeben haben, gingen durchschnittlich 2,37 US-Dollar an das Unternehmen zurück.

Während der Telefonkonferenz bestand das Management darauf, dass man sich auf die Steigerung der Gebühren konzentrierte und nicht auf die Erhöhung des Satzes — eine Strategie, die das Unternehmen seit mehreren Quartalen verfolgt. Programme wie OptBlue stehen im Einklang mit dieser Strategie und ermöglichen es kleineren Händlern, direkt mit einem Dritten über Kartengebühren zu verhandeln. Dies senkt zwar den durchschnittlichen Satz, erhöht aber die Akzeptanz von American-Express-Karten bei den Händlern und ermöglicht es den Karteninhabern, ihre Karten besser zu nutzen. Wie CEO Steve Squeri in der Telefonkonferenz sagte: „Letztes Jahr haben wir über eine Million Händler in den Vereinigten Staaten für uns gewinnen können. Das ermöglicht es uns, einen höheren Anteil der Ausgaben mit unseren bestehenden Kartenmitgliedern zu teilen.“

Interessant

Im zweiten Quartal wuchs der Nettozinsertrag des Unternehmens, also das Geld, das Amex als Zinsen für die Darlehen seiner Kontoinhaber erhält, auf 1,83 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 19,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wurde vor allem durch den Anstieg der Kredite getrieben. In diesem Quartal stiegen die Gesamtkredite auf 78,6 Mrd. US-Dollar — ein kräftiger Anstieg um 16 % gegenüber dem Kreditvolumen des Vorjahresquartals.

Ein Großteil dieses Kreditwachstums findet auf den internationalen Märkten statt, da Amex in Australien und Großbritannien ein jährliches Wachstum von jeweils 20 % verzeichnete. In einigen dieser Bereiche führen regulatorische Veränderungen zu diesem Wachstum. In Australien beispielsweise zwingt eine Gesetzesänderung das Unternehmen dazu, sein Zahlungsnetzwerk im Land abzubauen, was American Express dazu veranlasste, eine Co-Branded Card mit dem ehemaligen Netzwerkpartner Westpac einzuführen.

Als Kartenaussteller sind die Einnahmen von American Express aus diesen Transaktionen viel besser als früher. Wie CFO Jeffrey Campbell in der Telefonkonferenz in Bezug auf diese genaue Änderung sagte: „Ich erinnere nur daran, dass wenn man 1,00 US-Dollar aus Netzwerkabrechnungen durch 1,00 US-Dollar von eigenen Abrechnungen ersetzt, das wirtschaftlich ein wirklich, wirklich gutes Geschäft ist“.

Eine wertvolle Karte

Die drittgrößte Einnahmequelle von Amex sind schließlich die Kartengebühren. Im zweiten Quartal stiegen die Netto-Kartengebühren im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 844 Mio. US-Dollar. Während der Telefonkonferenz sagte Campbell diesbezüglich Folgendes:

Die Netto-Kartengebühren stiegen um 9 %, was auf das Wachstum in den wichtigen internationalen Märkten sowie auf Platin und Delta in den USA zurückzuführen ist. Wir sind weiterhin erfreut über unsere Fähigkeit, Kartengebühreneinnahmen zu erzielen, indem wir im ständigen Wettbewerb differenzierte Wertangebote anbieten. Ein weiteres Beispiel: Bis heute, bis Mai, waren über 60 % unserer weltweiten Neukarten gebührenpflichtig.



American Express arbeitet seit langem daran, seinen Kartenmitgliedern attraktive Services als Belohnung anzubieten, wie z. B. einen verbesserten Zugang zur Flughafen-Lounge für seine Platinum-Kunden und Guthaben für Taxidienste. In diesem Quartal erhielten die Karteninhabern von Amex eine jährliche Gutschrift von 100 US-Dollar, die sie bei Saks einlösen können. Squeri sagte, dass das alles nichts gekostet habe und somit bewiesen wurde, dass Einzelhändler sich um Amex-Kunden bemühen.

Schlussgedanken

Das Quartal war für Amex keineswegs perfekt. Die Rückstellungen für Kreditausfälle, erhöhte sich auf 806 Mio. US-Dollar. Dies bleibt eine Belastung für das Ergebnis. Doch auch bei diesem Anstieg der Risikovorsorge und einem Anstieg der Abschreibungsquote auf 2,1 % konnte das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie um 25 % steigern.

Das Unternehmen behauptete auch, dass es den oberen Teil seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 6,90 bis 7,30 US-Dollar erreichen würde. Angesichts des aktuellen Kurses bedeutet dies, dass die Aktien des Unternehmens zu einem sehr vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von weniger als 14 gehandelt werden. Da das Unternehmen seine Haupteinnahmequellen ausbaut und Wachstumstreiber vorhanden sind, um diese Wachstumstrends fortzusetzen, haben die Aktionäre mit der richtigen langfristigen Einstellung eine ausgezeichnete Chance, den Markt in Zukunft zu schlagen.

