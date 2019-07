3 Anzeichen, dass man wirklich einen Finanzberater gebrauchen kann

Finanzberater können dir helfen, dein Geld besser zu verwalten, den Wert deiner Investitionen schneller zu steigern und dich auf den richtigen Weg zu bringen, um deine langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Aber sie sind eine unzureichend genutzte Ressource: Laut einer aktuellen Umfrage des Transamerica Institute arbeiten derzeit nur 38 % der Amerikaner mit einem Finanzberater zusammen.

Du denkst vielleicht, dass du keinen brauchst, weil du einfach nicht so viel Geld zu verwalten hast. Du bist vielleicht auch besorgt, dass du dir keinen leisten kannst. Aber es gibt Umstände, unter denen dich der Verzicht auf professionelle Hilfe weitaus mehr kosten könnte, als diese Hilfe selbst kostet. Hier sind drei Anzeichen, bei denen du in Betracht ziehen solltest, Hilfe von einem Finanzberater in Anspruch zu nehmen.

1. Du hast gerade ein lebensveränderndes Ereignis erlebt

Eheschließungen, Scheidungen, Geburten, Todesfälle, Arbeitsplatzwechsel und Arbeitsplatzverluste haben oft enorme Auswirkungen auf deine Finanzen. Möglicherweise kommt weniger Geld herein, als du es gewohnt bist – oder deutlich mehr. Du hast vielleicht mehr Schulden gemacht, als du es normalerweise tust. Und diese Veränderungen können neue finanzielle Ziele mit sich gebracht haben, wie das Sparen für die Hochschulbildung eines Kindes. Wenn du dich noch nie mit den monetären Fragen im Zusammenhang mit diesen Situationen beschäftigt hast, weißt du vielleicht nicht, wo du anfangen sollst.

Hier kommt ein Finanzberater ins Spiel. Er kümmert sich um diese Dinge beruflich und ist mit den besten Strategien vertraut, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Er kann in der Lage sein, einen Plan aufzustellen, um dein Geld schneller zu vermehren, an den du nie alleine gedacht hättest.

2. Deine Investitionen verlieren Geld

Das Sparen für den Ruhestand oder die Hochschulbildung eines Kindes wäre praktisch unmöglich, wenn das einzige Werkzeug, das du benutzt, ein Sparkonto wäre. Deshalb investierst du, damit dein Portfolio im Idealfall im Laufe der Zeit deutlich an Wert gewinnt und dir die Schwierigkeit erspart, die gesamte benötigte Summe zu sparen. Aber manchmal läuft es nicht nach Plan und deine Investitionen verlieren Geld. Wenn das in deinem Portfolio zu stark passiert, könnte es deine langfristige finanzielle Sicherheit gefährden – vor allem, wenn es dein Ruhestandskonto ist, das schrumpft.

Es braucht Zeit, um zu lernen, wie man sinnvoll investiert, aber Finanzberater wenden diese Zeit auf. Sie können deine Risikobereitschaft einschätzen und dir helfen, die richtigen Anlagen zu wählen. Das kann dir nicht nur helfen, dein Nettovermögen zu erhöhen, sondern es kann dir auch viel Stress ersparen und dich möglicherweise davor bewahren, einige emotionale Fehler beim Investieren zu machen.

3. Du hast nicht die Zeit, dein Geld alleine zu verwalten – oder du bist einfach nicht daran interessiert

Nicht jeder hat den Wunsch, alle Besonderheiten von Finanzen und Investitionen zu erlernen, und einige haben vielleicht auch nicht die Zeit dazu. Aber das bedeutet nicht, dass du das Ziel ganz aufgeben solltest, einen Finanzplan zu erstellen, oder dein ganzes Geld auf Sparkonten lassen solltest, wo die Inflation langsam dessen Wert vernichten kann.

Wenn es nicht auf deiner Agenda steht, selbst Experte zu werden, überlasse dein Geld jemandem, der Zeit und das Fachwissen hat, es richtig zu verwalten. Ja, es wird dich ein bisschen was im Voraus kosten, aber es könnte dir auch helfen, dein Nettovermögen effektiver zu steigern, und es kann dir die Gewissheit geben, dass du auf dem richtigen Weg bist, deine finanziellen Ziele zu erreichen.

Wie wählt man einen Finanzberater aus?

Wenn du einen Finanzberater auswählst, stelle sicher, dass du mit einem seriösen Unternehmen oder einer vertrauenswürdigen Person zusammenarbeitest. Recherchiere die Finanzberater in deiner Nähe und überprüfe deren Ruf und Referenzen. Du kannst auch nach Beratern suchen, die von der National Association of Personal Financial Advisors zertifiziert wurden. Frage deine Freunde und Familie nach Empfehlungen.

Es kann nicht schaden, sich zunächst mit ein paar verschiedenen Finanzberatern zu treffen, um zu sehen, wem du am ehesten vertraust. Sprich mit ihnen darüber, wie sie dein Geld investieren werden und welche Qualifikationen sie haben. Frage, ob sie ein Treuhänder sind oder nicht – jemand, der gesetzlich verpflichtet ist, im besten Interesse seiner Kunden zu handeln und diese Interessen vor seine eigenen zu stellen. Gib dich nicht mit komplexen Antworten zufrieden, die du nicht vollständig verstehst. Ein guter Finanzberater sollte in der Lage sein, dir als Laie alles zu erklären. Vergewissere dich, dass die von dir gewählte Person für dich verfügbar ist und du jederzeit mit ihr sprechen kannst, wenn du auf Fragen stößt. Erstelle einen Plan, wie oft sie sich regelmäßig bei dir melden soll, damit du weißt, was dich erwartet.

Fordere auch eine Kopie der Honorarordnung des Beraters an. Am besten ist es, mit einem Honorarberater zu arbeiten, nicht mit einem Finanzberater, der von Gebühren und Provisionen lebt. Der Unterschied zwischen beiden ist nämlich groß. Ein Honorarberater wird ausschließlich von seinen Kunden bezahlt. Er kann dir einen jährlichen Betrag in Rechnung stellen, der ein Prozentsatz des Vermögens ist, das er für dich verwaltet, oder eine Pauschalgebühr, oder du kannst ihn einfach stundenweise bezahlen – oder eine Kombination dieser Methoden. Gebühren-Berater können dagegen auch Provisionen für den Verkauf bestimmter Anlageprodukte verdienen – daher liegt es in ihrem Interesse, dich zu überzeugen, bestimmte Produkte zu kaufen, die ihnen eine höhere Provision einbringen. Sie sind keine Treuhänder, sodass die Standards für ihr Verhalten weniger restriktiv sind: Die Finanzprodukte, die sie dir verkaufen, müssen nur für dich „geeignet“ sein.

Wähle also einen kostenpflichtigen Berater, dann musst du dir keine Sorgen um Interessenkonflikte machen.

Es kann Zeit und Mühe kosten, den richtigen Finanzberater für dich zu finden, aber es wird sich wahrscheinlich auf lange Sicht auszahlen, sowohl durch die Verbesserung deiner finanziellen Gesundheit als auch durch die Verringerung von Stress und der Unsicherheit, die mit dem Versuch einhergehen, deine Investitionen ganz alleine zu verwalten.

Dieser Artikel wurde von Kaily Fralick auf Englisch verfasst und am 29.06.2019 auf Fool.com veröffentlicht.

