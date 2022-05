3 Anlagestrategien, die das Geld wie von Zauberhand vermehren

Wichtige Punkte

Der Aktienmarkt ist eine effektive Möglichkeit, um dein Vermögen aufzubauen und übertrifft die meisten Alternativen.

Je geduldiger du bist, desto wohlhabender kannst du werden.

Erwäge die Beimischung von Wachstumsaktien – oder anderer Aktien – in deinen Mix

Es ist schwer, Minister Powell zu widersprechen. Die meisten unserer Träume und Tagträume bleiben genau das: Wunschdenken, wenn wir nicht aktiv werden. Und um große Träume zu verwirklichen, braucht es in der Regel eine Menge beherzter Handlungen.

Wenn du großen Reichtum aufbauen willst, musst du dich trotzdem anstrengen. Aber es kann durchaus magisch sein, wenn aus deinen 10.000 US-Dollar 50.000 US-Dollar werden, dann 250.000 US-Dollar und eines Tages vielleicht 1 Million US-Dollar oder mehr. Hier sind drei Investitionsansätze, mit denen dein Geld wie von Zauberhand wachsen kann.

1. Bleib bei Aktien

Wenn es dein Ziel ist, über viele Jahre hinweg reich zu werden, ist der Aktienmarkt als Weg dorthin kaum zu schlagen. In der folgenden Tabelle findest du Daten von Jeremy Siegel, Professor an der Wharton Business School, der die durchschnittlichen Renditen von Aktien, Anleihen, Staatsanleihen, Gold und dem US-Dollar zwischen 1802 und 2012 berechnet hat:

Vermögenswert Annualisierte Nominalrendite Aktien 8,1 % Anleihen 5,1 % Staatsanleihen 4,2 % Gold 2,1 % U.S. Dollar 1,4 %

Auch über kürzere Zeiträume hinweg sind Aktien der absolute Renner. Siegel hat zum Beispiel herausgefunden, dass Aktien zwischen 1926 und 2012 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 9,6 % wuchsen, im Vergleich zu 5,7 % bei langfristigen Staatsanleihen.

Wie kannst du also in den Aktienmarkt investieren? Der wohl beste Weg sind kostengünstige, breit aufgestellte Indexfonds, die sogar Warren Buffett den meisten Anlegern empfohlen hat. Der SPDR S&P 500 ETF (WKN:A0AET0 -2,74 % ) zum Beispiel ist ein sehr beliebter börsengehandelter Fonds (ETF). Er bildet den S&P 500 ab, investiert also in die gleichen Aktien wie der Index und liefert in etwa die gleiche Rendite (abzüglich sehr geringer Gebühren).

2. Sei geduldig

Eine zweite effektive Strategie, um wohlhabend (oder zumindest reicher) zu werden, kann schwierig sein, aber sie ist ziemlich wirkungsvoll. Habe Geduld und bereite dich darauf vor, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, durchzuhalten. Schau dir an, wie verschiedene Summen, die jährlich investiert werden, im Laufe der Zeit wachsen können:

Wachstum von 8 % für Jährlich 10.000 USD investiert Jährlich 15.000 USD investiert Jährlich 20.000 USD investiert 5 Jahre 63.359 USD 95.039 USD 126.718 USD 10 Jahre 156.455 USD 234.683 USD 312.910 USD 15 Jahre 293.243 USD 439.865 USD 586.486 USD 20 Jahre 494.229 USD 741.344 USD 988.458 USD 25 Jahre 789.544 USD 1.184.316 USD 1.579.088 USD 30 Jahre 1.223.459 USD 1.835.189 USD 2.446.918 USD

Du denkst vielleicht, dass es nicht so schwer ist, geduldig zu sein, aber das kann es wirklich sein – vor allem, wenn der Aktienmarkt nach unten geht, wie es im Durchschnitt alle paar Jahre der Fall ist. Wenn du siehst, dass dein Konto geschrumpft statt gewachsen ist, oder wenn der Markt eine Flaute hat und dein Konto nicht viel gewachsen ist, ist es leicht, sich entmutigen oder ablenken zu lassen. Du musst den Kurs beibehalten.

3.Diversifiziere in Wachstumsaktien

Es ist klar, dass du ein großes Vermögen anhäufen kannst, indem du relativ wenig tust, außer zu sparen und regelmäßig über Indexfonds in den Aktienmarkt zu investieren. Wenn du etwas mehr Risiko eingehen möchtest, um die Chance auf größere Gewinne zu nutzen, kannst du einen Teil deines Geldes in sorgfältig ausgewählte Einzelaktien investieren.

Wachstumsaktien sind eine attraktive Möglichkeit, da sie per Definition schneller wachsen als der Durchschnitt. Sie sind jedoch nicht ohne Risiken, also informiere dich zuerst über das Investieren in Wachstumsaktien und das Investieren im Allgemeinen. Auf Fool.com und anderen Seiten findest du eine Menge guter Ratschläge, und auch die folgenden Bücher können sehr hilfreich sein:

The Little Book of Common Sense Investing, von John Bogle

The Little Book of Valuation: Wie du ein Unternehmen bewertest, eine Aktie auswählst und profitierst, von Aswath Damodaran

The Little Book That Still Beats the Market, von Joel Greenblatt

The Motley Fool Investment Guide, von David Gardner und Tom Gardner

Wenn du dich entscheidest, in einzelne Aktien zu investieren, solltest du die Anlagephilosophie von The Motley Fool beherzigen. Sie empfiehlt, dein Geld auf mindestens 25 Aktien zu verteilen und sie mindestens fünf Jahre lang zu halten. Denke daran, dass viele der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Markt – wie Apple, Netflix und Amazon.com – den Wert der Investitionen der Aktionäre um den Faktor 10, 20 oder sogar mehr gesteigert haben, und das meist über Jahrzehnte.

Da hast du es – drei solide Wege, wie du ein großes Vermögen aufbauen kannst. Schon wenn du die ersten beiden befolgst, kannst du dir eine finanziell sichere Zukunft aufbauen.

