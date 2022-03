3 Anlage-Fehler, die sicher in den Ruin führen

Aktien und Fonds können eine hervorragende Anlage sein, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. So ist beispielsweise der MSCI-World-Index seit 1970 bis heute (26.03.2022) von 100 auf 3.049 Punkte gestiegen. Alles, was der Anleger tun musste, war einen Indexfonds zu kaufen, in schlechten Phasen noch mehr Anteile zu erwerben und langfristig zu halten. Dieser Prozess wird auch Investieren genannt.

Daneben gibt es aber auch sehr viele Börsen-Fallstricke, die schnell in den Ruin führen. Je spekulativer eine Aktie oder ein Fonds, desto höher sind die Risiken. Investoren sollten sich deshalb vor allem auf die möglichen Verluste einer Anlage konzentrieren, weil die Gewinne dann von allein kommen.

Vor allem die folgenden drei Anlage-Fehler führen früher oder später sicher zu hohen Verlusten.

Anlage-Fehler Nr. 1: Daytrading

Daytrading ist das Gegenteil von langfristigem Investieren und Vermögensaufbau. Es ist der Versuch, möglichst schnell reich zu werden, der in den meisten Fällen fehlschlägt. Broker lieben dagegen häufige Umschichtungen, weil sie so viel Geld verdienen. Daytrading und zu viele Transaktionen sind oft ein Anlage-Fehler.

Viele Menschen verlieren damit langfristig nur Geld. Grund sind die meist geringen Schwankungen innerhalb eines Tages. Daytrader hebeln ihre Positionen deshalb mit CFDs oder Futures. Doch dies führt zu weiteren Risiken.

So genügt ein Tag mit einer unverhofft starken Bewegung, um mehr als den eigenen Einsatz zu verlieren. Stop-Loss-Orders greifen in diesem Fall meist nicht oder zu spät. CFDs und Futures sorgen für unlimitierte Verluste.

Anlage-Fehler Nr. 2: Produkte mit hohem Verlustrisiko

Ein zweiter Anlage-Fehler ist der Handel mit sehr risikoreichen Produkten. Aktien und Fonds schwanken im Wert, doch der Verlust ist im schlimmsten Fall immer auf den Einsatz beschränkt. Zudem erholen sich Kurse in vielen Fällen langfristig wieder von den Rückschlägen.

Bei CFDs und Futures ist dies anders. Wenn Anleger zu hoch hebeln, können sie mehr als ihren Einsatz verlieren. So ruinierten sich beispielsweise Trader, die im März 2020 auf steigende Rohöl-Futures setzten. Niemand rechnete damit, dass die Kurse kurze Zeit später in den Negativbereich fallen.

3. Shortselling

Shortselling meint eine Wette auf fallende Kurse und ist ein weiterer Anlage-Fehler. Wer dabei auf ganze Indizes setzt, hält die Risiken im Rahmen. Aber auch dies ist meist nur mit Derivaten möglich, die weitere Risiken mit sich bringen. Wer jedoch einzelne Aktien leerverkauft, endet früher oder später im Armenhaus.

So mussten beispielsweise viele Hedgefonds im letzten Jahr (2021) aufgeben, weil sie bei den sogenannten Meme-Aktien auf sinkende Kurse setzten. Als sie plötzlich mehrere Tausend Prozent stiegen, verloren die Fonds mehr als ihren Einsatz.

Shortselling ermöglicht begrenzte Gewinne, aber unlimitierte Verluste. Wie das Beispiel zeigt, ruinieren sich so selbst Profis früher oder später mit diesem Anlage-Fehler.

