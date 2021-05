3 Aktien, von denen ich erwarte, dass sie sich innerhalb der nächsten 5 Jahre mindestens verdoppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Wie jeder andere Investor möchte ich, wenn ich eine Aktie kaufe, dass sie sich nach oben bewegt. Ich kann aber nicht mit absoluter Sicherheit wissen, dass das passieren wird. Und wie viel oder wie schnell die Aktie steigen wird, ist immer nur eine Vermutung.

Allerdings ist es bei manchen Aktien einfacher, Vorhersagen zu treffen, als bei anderen. Wenn eine Aktie enorme Wachstumsaussichten und eine attraktive Marktkapitalisierung hat, habe ich mehr Vertrauen, dass sie über einen relativ kurzen Zeitraum hohe Renditen liefern kann. Hier sind drei Aktien, die diese beiden Kriterien erfüllen und von denen ich voll und ganz erwarte, dass sie sich innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens verdoppeln.

DermTech

DermTech (WKN: A2P4EG) könnte einige Investoren wegen seiner Volatilität abschrecken. Die Aktie des Gesundheitsunternehmens ist bis Ende Februar um 145 % gestiegen, nur um einen Großteil dieser Gewinne wieder abzugeben. Meiner Meinung nach ist es am besten, die kurzfristige Volatilität zu ignorieren und sich auf die langfristigen Aussichten von DermTech zu konzentrieren.

Das Unternehmen vermarktet zwei genomische Tests zur Erkennung von Melanomen namens Pigmented Lesion Assay (PLA) und PLAPlus. Bei diesen Tests wird ein Pflaster auf eine verdächtige Hautstelle geklebt. Das Pflaster wird dann entfernt und zur genetischen Analyse an DermTechs Labor geschickt.

DermTechs Tests haben eine 17-mal geringere Wahrscheinlichkeit, eine Melanomdiagnose zu verpassen, als die derzeitige Methode, eine Gewebebiopsie zu entnehmen und diese zur histologischen Analyse an ein Labor zu schicken. Die Kosten für den PLA-Haut-Genomik-Test sind auch fast 25 % günstiger als die derzeitige Methode.

DermTech steht noch ganz am Anfang der Entwicklung. Noch zahlt nicht jeder Versicherer die Tests. Viele Dermatologen sind mit den Tests noch nicht vertraut. DermTech entwickelt auch noch ähnliche Tests für andere Hautkrebsarten.

Aber ich sage voraus, dass die Kostenübernahme durch die Versicherer und die Akzeptanz durch die Dermatologen deutlich zunehmen wird und dass das Unternehmen in den nächsten Jahren erfolgreich neue Produkte starten wird. Mit DermTechs Marktkapitalisierung, die derzeit bei etwa 1,2 Milliarden US-Dollar liegt, denke ich, dass diese Aktie eine große Chance hat, sich zu verdoppeln und vielleicht eine viel höhere Rendite zu liefern.

Etsy

The Motley Fool hat kürzlich 20 seiner überzeugendsten Aktien- und Fondspicks enthüllt, die in einer großartigen Position sind, um Investoren in den nächsten fünf Jahren viel Geld zu bringen. Etsy (WKN: A14P98) rangiert als zweitkleinste Aktie auf der Liste mit einer Marktkapitalisierung von fast 25 Milliarden US-Dollar. Ich bin von dem Potenzial von Etsy sehr überzeugt.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Online-Shopping in den nächsten Jahren wachsen wird. Ich denke, dass Etsy sogar schneller wachsen wird als der gesamte E-Commerce-Markt. Das war im Jahr 2020 definitiv der Fall, denn der Umsatz von Etsy stieg 2,5-mal schneller als der Richtwert des U.S. Census Bureau für die E-Commerce-Branche.

Meiner Meinung nach gibt es einen Hauptgrund, warum sich dieser Trend wahrscheinlich fortsetzen wird: die Einzigartigkeit von Etsy. Das Unternehmen bietet auf seiner Plattform viele einzigartige, handgefertigte Produkte an, die du nirgendwo anders finden kannst. Diese Differenzierung hat dazu beigetragen, dass Etsy die viertgrößte E-Commerce-Seite in den USA geworden ist, basierend auf den monatlichen Besuchen.

Etsy könnte sich realistischerweise verdoppeln, wenn es sich nur auf den 100-Milliarden-Dollar-Markt für das konzentriert, was es „besondere“ Produkte nennt. Allerdings zielt das Unternehmen auch auf einen breiteren E-Commerce-Markt, der viel größer ist. Ich gehe davon aus, dass Etsy weiterhin Marktanteile gewinnen wird und Investoren, die die Aktie kaufen und halten, in den nächsten Jahren enorme Gewinne bescheren wird.

Gores Holdings VI

Ich bin normalerweise kein Fan von Aktien von Special Purpose Acquisition Companies (SPAC). Gores Holdings VI (WKN: A2QF5R) ist jedoch eine Ausnahme. Ich mag die Aussichten für das Unternehmen, mit dem diese SPAC bald fusionieren will, sehr.

Matterport ist führend in der Erstellung von 3D-„digitalen Zwillingen“ von Gebäuden. Es hat die weltweit größte Bibliothek dieser 3D-Modelle mit mehr als 10 Milliarden Squarefuß/-metern digitalisierter Fläche geschaffen. Matterport generiert seinen Umsatz hauptsächlich durch ein Software-as-a-Service-Modell.

Das Unternehmen schätzt seinen gesamten ansprechbaren Markt auf fast 240 Milliarden US-Dollar. Die Möglichkeiten für seine Technologie umfassen Facility Management, Versicherungspreise, Innenarchitektur und Immobilienmarketing.

Gores Holdings VI und Matterport erwarten, dass das kombinierte Unternehmen nach Abschluss der Fusion eine Marktkapitalisierung von etwa 2,9 Milliarden US-Dollar haben wird. Das mag wie eine steile Bewertung erscheinen, wenn man bedenkt, dass Matterport im letzten Jahr nur 86 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hat. Das Unternehmen glaubt jedoch, dass es bis 2025 fast das Sechsfache dieses Betrags erwirtschaften könnte. Wenn es diesem Ziel auch nur nahe kommt, sollte sich diese SPAC-Aktie innerhalb der nächsten fünf Jahre leicht verdoppeln oder mehr.

Der Artikel 3 Aktien, von denen ich erwarte, dass sie sich innerhalb der nächsten 5 Jahre mindestens verdoppeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 04.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Keith Speights besitzt Aktien von DermTech,und Etsy sowie Gores Holdings VI. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DermTech,und Etsy.

