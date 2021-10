3 Aktien, von denen die Wall Street glaubt, dass sie in den nächsten 12 Monaten um 37 bis 64 % steigen werden

Wichtige Punkte

Skillz wächst weiterhin schnell und bringt neue Handyspiele auf den Markt, die große Gewinner sein könnten.

SoFi verzeichnete kürzlich einen Rekordumsatz und hat mit seinem Galileo-Geschäft ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.

Trupanion kratzt nur an der Oberfläche der Möglichkeiten, die die Versicherung von Haustieren in den USA und Kanada bietet.

Die Analysten der Wall Street haben keine Kristallkugel, mit der sie die Entwicklung von Aktien genau vorhersagen können. Sie haben nicht immer recht. Aber sie verbringen viel Zeit damit, Zahlen zu berechnen, um Kursziele für verschiedene Aktien zu entwickeln.

Manchmal sehen die Analysten in nächster Zeit keine große Bewegung voraus. Aber es gibt einige Aktien, die ihrer Meinung nach so viel Potenzial haben, dass sie wahrscheinlich nach oben explodieren werden. Hier sind drei Aktien, die nach Meinung der Analysten an der Wall Street in den nächsten zwölf Monaten um 37 bis 64 % steigen werden.

1. Skillz

Das 12-Monats-Kursziel der Wall Street für Skillz (WKN: A2QGJ2) liegt bei 18 US-Dollar. Das sind 64 % mehr als der aktuelle Aktienkurs. Warum sind die Analysten so optimistisch bei dieser Aktie, obwohl sie zu Beginn des Jahres um 75 % gegenüber ihren Höchstständen eingebrochen ist?

Zum einen verzeichnet Skillz weiterhin ein rasantes Wachstum. Das Unternehmen meldete im zweiten Quartal das 22. aufeinander folgende Umsatzwachstum. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 52 % auf 89,5 Mio. US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Skillz ein Umsatzwachstum von fast 63 %.

Den Analysten könnte auch die Geschäftsentwicklung gefallen. Skillz hat vor kurzem Aarki übernommen, das eine auf künstlicher Intelligenz basierende Marketingplattform für die Ansprache von mobilen Nutzern betreibt. Außerdem investierte Skillz in Exit Games, ein deutsches Unternehmen, das Entwicklern eine Plattform zum Erstellen und Hosten von Multiplayer-Spielen bietet.

Skillz hat noch eine Reihe anderer Projekte, die dem Aktienkurs in den kommenden Monaten Auftrieb geben könnten. Das Unternehmen startete seine Partnerschaft mit der National Football League. Außerdem hat es eine mobile Version des Old-School-Arcade-Spiels Big Buck Hunter auf den Markt gebracht: Marksman.

2. SoFi Technologies

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für SoFi Technologies (WKN: A2QPMG) entspricht einem Aufschlag von 37 % auf den aktuellen Kurs der Aktie. Mindestens ein Unternehmen – Jefferies – ist sogar noch optimistischer und hat letzte Woche die Berichterstattung mit einem Kursziel eröffnet, das 47 % über dem aktuellen Aktienkurs liegt.

Die Wall Street schätzt das Wachstum von SoFi. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt, der im Jahresvergleich um 101 % gestiegen ist. Außerdem erzielte SoFi im vierten Quartal in Folge ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA).

Dieses Wachstum dürfte sich fortsetzen. Die Zukunftschancen für Fintech-Unternehmen sind enorm. Onlinekreditvergabe und -investieren sowie digitaler Zahlungsverkehr befinden sich noch in einem frühen Stadium.

SoFi unterscheidet sich auch in einem Punkt von anderen Fintech-Unternehmen. Sein Geschäftsbereich Galileo bietet Dienstleistungen für andere Fintech-Plattformen an. Galileo hat inzwischen fast 79 Millionen Konten, mehr als doppelt so viele wie noch vor einem Jahr.

3. Trupanion

Trupanion (WKN: A117KY) ist eine weitere Aktie, die nach Ansicht der Wall Street in den nächsten zwölf Monaten abheben wird. Das Konsenskursziel für Trupanion liegt fast 49 % über dem aktuellen Aktienkurs.

Wie Skillz und SoFi ist auch Trupanion weit von seinen Höchstständen vom Anfang des Jahres entfernt. Dennoch verzeichnet der Anbieter von Haustierversicherungen weiterhin ein starkes Wachstum. Der Umsatz von Trupanion stieg im zweiten Quartal um 43 % im Jahresvergleich. Die Zahl der versicherten Haustiere stieg um 38 % auf über 1 Million.

Trupanion startet auch neue Produkte und Dienstleistungen. Kürzlich hat Trupanion PHI Direct, eine kostengünstige Onlinekrankenversicherung für Haustiere, in Kanada auf den Markt gebracht. Das Unternehmen plant die Einführung eines Abonnements für Tierfutter unter der Marke Landspath.

In den USA sind nur etwa 1 % aller Katzen und Hunde krankenversichert. In Kanada ist die Zahl etwas höher, Aber trotzdem viel niedriger als in den europäischen Ländern. Trupanion könnte beweisen, dass der Optimismus der Wall Street gerechtfertigt ist, wenn das Unternehmen weiterhin mehr Haustiere in den USA und Kanada versichert.

Der Artikel 3 Aktien, von denen die Wall Street glaubt, dass sie in den nächsten 12 Monaten um 37 bis 64 % steigen werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Das Hinterfragen einer Investitionsthese – selbst einer eigenen – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 24.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Keith Speights besitzt Aktien von Skillz Inc., SoFi Technologies, Inc. und Trupanion. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Skillz Inc, SoFi Technologies, Inc. und Trupanion.

Motley Fool Deutschland 2021