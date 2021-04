3 Aktien, die von der Super League profitieren könnten!

Ein lange gemunkelter Plan, eine Super League für Fußballmannschaften zu gründen, ist eingetroffen. Die 12 besten Mannschaften Europas haben angekündigt, dass sie in der Saison 2023-2024 an den Start gehen wollen, was einen großen Einnahmegewinn für mehrere Fußballmannschaften bedeuten könnte.

Ab sofort wird die Super League den AC Mailand, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Internazionale (Inter Mailand), Juventus, Liverpool, Manchester City



