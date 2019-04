3 Aktien, die sich 2019 mehr als verdoppelt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

Der Markt hält sich aktuell insgesamt gut, aber einige Aktien werfen im Jahr 2019 ernsthaft vermögensverändernde Renditen ab. Ich habe mir drei Aktien angesehen, die sich in diesem jungen Jahr vor zwei Wochen mehr als verdoppelt haben, aber ein paar andere Namen sind neu im Club der dreistelligen Renditen.

Snap (WKN:A2DLMS), Guardant Health (WKN:A2N5RY) und Yeti Holdings (WKN:A2N7XR) haben sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Lass uns herausfinden, was diese drei Aktien 2019 so heiß gemacht hat.

Snap: Steigerung um 103 %

Das Mutterunternehmen von Snapchat war seit dem Börsengang vor zwei Jahren bei 17 US-Dollar ein Blindgänger, aber im Jahr 2019 werden seine enttäuschten Aktionäre schließlich belohnt. Mit einem Umsatzplus von 36 % im vierten Quartal hat der Quartalsbericht im Februar die Erwartungen übertroffen. Die Gewinne setzten sich bis in den März hinein fort, da die Analysten ihre Ratings anheben oder eine optimistische Prognose geben.

Werbetreibende erwärmen sich für die Social-Media-Plattform, vor allem, weil sie eine der wenigen sicheren Möglichkeiten ist, eine große Anzahl von Millennials zu erreichen. Snap behauptet, dass Snapchat 70 % der 13- bis 34-Jährigen der USA erreicht, eine Gruppe, die nicht so viel fernsieht oder Radio hört wie ihre Eltern.

Guardant Health: Steigerung um 161 %

Einer der größten Gewinner dieses Jahres ist Guardant Health, ein Unternehmen, das Gensequenzierung einsetzt, um effizientere Bluttests für Krebs zu entwickeln. Eine aktuelle Studie zeigte, dass das flüssige Biopsieprodukt Guardant360 genauso effektiv ist wie die teureren und schwerfälligen gewebebasierten Tests auf Lungenkrebs.

Wir stehen noch am Anfang des Wachstums von Guardant, aber der Umsatz mit seinen präzisen Onkologie-Testprodukten hat sich im letzten Quartal nahezu verdoppelt. Guardant handelt mit einer himmelhohen Umsatzkennzahl, die auf seiner Marktkapitalisierung von 8,4 Milliarden US-Dollar basiert, aber es gibt hier eine Marktchance von 35 Milliarden US-Dollar, wobei die flüssigen Biopsieprodukte von Guardant eindeutig an Fahrt gewinnen.

Yeti Holdings: Ein Plus von 101 %

Snap brauchte zwei Jahre, um die Anleger nach einem harten Start milder zu stimmen, und Yeti versucht, es gleich von Anfang an richtig zu machen. Es ist fünf Monate her, dass der Anbieter von stylischen Eiskisten, Getränken und anderen Outdoor-Lifestyle-Produkten bei 18 US-Dollar auf den Markt kam. 2018 schloss er als gescheiterter Börsengang ab, hat sich aber 2019 wieder mit dem allgemeinen Markt erholt.

Der Nettoumsatz stieg im letzten Quartal nur um 19 %, zeigt aber verbesserte Bruttomargen. Yeti hat in seinen ersten beiden Berichten als börsengehandeltes Unternehmen bessere Erträge als erwartet erzielt, ein guter Start für Yetis kurze Zeit im Börsenhandel.

