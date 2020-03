3 Aktien, die man sich beim Marktcrash genau ansehen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Infrastructure Part":

Sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der S&P 500 durchliefen die schlimmste Woche seit mehr als einem Jahrzehnt. Beide Indizes haben an acht aufeinanderfolgenden Handelstagen an Wert verloren, wobei der S&P seit dem 19. Februar um 12,7 % und der Dow um 13,4 % gefallen ist.

Könnte es noch schlimmer kommen? Aber sicher. Noch 2018 verloren die Aktien 20 % ihres Wertes, aber damals dauerte es mehr als zwei Monate vom Hoch im Oktober bis zum Tief an Heiligabend. Darüber hinaus gibt es echte Befürchtungen, dass die Beschleunigung der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus – die dem Crash zugrunde liegt – ausreichen könnte, um eine weltweite Rezession auszulösen.

Was bedeutet das für Anleger? Nun, man sollte sich auf die langfristige Perspektive konzentrieren und sich nicht zu sehr im Kleinklein an den Märkten verstricken. Leichter gesagt als getan, aber das kann gelingen, indem man ein Portfolio aus hochwertigen Dividendenaktien aufbaut, die sowohl die kurzfristigen Probleme des Marktes überstehen als auch starke Ergebnisse über die wirtschaftliche Unsicherheit hinweg erzielen können.

Drei, die Anleger jetzt in Betracht ziehen sollten, sind Atlantica Yield (WKN: A116CH), Brookfield Infrastructure Partners (WKN: A0M74Z) und CenturyLink Inc (WKN: 866405).

Das Schöne an Dividenden

Alle drei Unternehmen haben eine ähnliche Art, Geld zu verdienen. Kurz gesagt, sie sind auf wiederkehrende Einnahmen für die von ihnen erbrachten Dienstleistungen angewiesen, was bedeutet, dass ihre Kunden die von ihnen erbrachten Dienstleistungen weiterhin kontinuierlich nutzen. Diese Art von Geschäftsmodell neigt dazu, erwartbare und regelmäßige Cashflows zu schaffen, und die Unternehmen können ihre Anleger mit stetigen Dividenden belohnen.

Das trifft auf jeden Fall auf alle drei Unternehmen zu.

Rezessionssichere Anlagen

Die Einnahmen sind nicht nur wegen der regelmäßigen Einnahmen eher beständig, die Geschäftsmodelle sind zudem gegen die Auswirkungen einer Rezession geschützt.

Im Einzelhandel wird man schon spüren, wenn die Kunden den Kauf einer Hose eher aufschieben. Das passiert bei diesen drei Unternehmen in der Regel nicht.

Atlantica Yield versorgt Großabnehmer mit Strom und Wasser, und da sinkt die Nachfrage nicht, wenn die Wirtschaft mal schwächelt.

Für CenturyLink sind die Datendienste auf Unternehmensebene oft geschäftskritisch. Und da 5G in den kommenden Jahren ausgeweitet wird, dürfte sich das große Glasfasernetz von CenturyLink als sehr wertvoll erweisen.

Brookfield Infrastructure besitzt und betreibt eine Reihe verschiedener Infrastrukturen einschließlich Telekommunikation, Wasser, Versorgungsunternehmen und Energie auf der ganzen Welt. Das Unternehmen baut sein Geschäft vollständig auf der Prämisse rezessions- und inflationsresistenter Vermögenswerte auf, die stabile und wachsende Cashflows generieren können.

Warum jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg ist

Kurz gesagt, es handelt sich um drei hochwertige Unternehmen, die der Markt gerade günstig bepreist. Seit dem Abrutsch am 19. Februar haben die drei Unternehmen bereits 10 % an Aktienwert verloren.

Das ist zwar nicht so viel, wie der Markt gefallen ist, aber es ist immer noch ein ziemlich starker Rückgang in einer so kurzen Zeit, besonders wenn man bedenkt, dass diese drei Unternehmen von den Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft fast völlig unbeeinflusst bleiben dürften.

Außerdem ist es nicht ungewöhnlich, dass hochwertige Dividendenwerte in einem solchen Abschwung weniger stark als der Markt fallen, und es ist sogar möglich, dass sie sich sehr schnell wieder erholen, wenn die Anleger nach sinnvollen Investitionen Ausschau halten.

Und schließlich zahlen alle drei überdurchschnittlich hohe Dividenden, die es den Anlegern erleichtern dürften, die Aktien zu halten, wenn der Abschwung anhält oder sich sogar noch verschlimmert. Zu den jüngsten Kursen zahlen Atlantica, Brookfield Infrastructure und CenturyLink 5,4, 4 bzw. 8,3 % – und das zu starken Cashflows.

Wenn der Markt weiter crasht, braucht man manchmal einen guten Grund, um seine Aktien weiter zu halten. Aber falls die große Coronarezession kommen sollte, sollten diese drei weiterhin gut aufgestellt sein, um die Anleger zu belohnen.

The post 3 Aktien, die man sich beim Marktcrash genau ansehen sollte appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Jason Hall besitzt Aktien von Brookfield Infrastructure Partners und CenturyLink. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Brookfield Infrastructure Partners. Dieser Artikel erschien am 1.3.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020