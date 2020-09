3 Aktien die man jetzt, wo sie wieder billig sind, kaufen kann

Weitere Suchergebnisse zu "Wingstop":

Die letzten drei Handelstage waren für die meisten Anleger schmerzhaft. Mehr als 800 börsennotierte US-Aktien sind in der vergangenen Woche um mindestens 10 % gefallen. Aber die Korrektur an der Wall Street könnte deine Chance sein.

Unter den vielen Aktien, die in der letzten Woche zweistellige Prozentsätze verloren haben, sind Twilio (WKN: A2ALP4), Wingstop (WKN: A14UYK) und Apple (WKN: 865985) diejenigen, von denen ich erwarte, dass sie sich schnell erholen werden. Hier ist der Grund, warum ich bei diesen drei kurzzeitig unbeliebteren Investitionen optimistisch bin.

Twilio

Twilio hatte sich in der vergangenen Woche bis Dienstagabend um 17 % zurückgezogen. Es ist zwar kein bekannter Name, aber es ist wahrscheinlich, dass seine Technologie in einigen deiner am häufigsten verwendeten Apps eine Hauptrolle spielt. Das Unternehmen ist der unangefochtene Marktführer bei der Bereitstellung von In-App-Kommunikationslösungen. Wenn du eine Benachrichtigung erhältst, dass deine Uber-Eats-Bestellung eingetroffen ist, oder eine Echtzeitbestätigung, dass dein Airbnb-Strandhaus verfügbar ist, dann macht Twilio das möglich.

Das Unternehmen hat während der Pandemie keinesfalls an Schwung verloren. Wir verbringen mehr Zeit mit unseren Smartphones als je zuvor und Twilio übertrifft weiterhin die Wachstumsprognosen der Analysten. Die Einnahmen stiegen im letzten Quartal um 46 %. Dies ist im Moment noch keine Erfolgsstory, aber Twilio hat auf bereinigter Basis zwei aufeinanderfolgende Quartale der Rentabilität erzielt.

Um fair zu sein, muss man darauf hinweisen, dass das Management für das laufende Quartal eine Verlangsamung des Umsatzwachstums auf 36 bis 38 % prognostiziert. Doch ein solches Szenario hatten wir schon. Das Unternehmen kann mit seinen Prognosen recht konservativ sein, aber das macht die Ergebnisse, die es gewöhnlich liefert, nur umso lohnenswerter.

Wingstop

Möglicherweise erhältst du für eine Portion Chicken Wings keinen Preisnachlass von 20 %, aber du kannst Wingstop-Aktien für diesen Rabatt kaufen. Die schnell wachsende Kette von weitgehend als Franchise betriebenen Restaurants hat in der vergangenen Woche ein Fünftel ihrer Marktkapitalisierung verloren.

Wingstop war während der COVID-19-Krise ein großer Gewinner, vor allem deshalb, weil sich sein Geschäft so gut an die neue Normalität angepasst hat. Bereits vor der Pandemie machte der Verkauf außerhalb der physischen Standorte 80 % des Inlandsumsatzes aus. Hinzu kommt, dass fast die Hälfte der Bestellungen digital aufgegeben wurde. Abgesehen von Pizza-Ketten ist es schwierig, ein Lokal zu finden, das in den ersten zwei Wochen nach dem Lockdown einen Umsatzanstieg zu verzeichnen hatte. Doch die Verkäufe von Wingstop sind in der zweiten Märzhälfte um 8,9 % gewachsen.

Die Dinge sind für das Unternehmen nur noch besser geworden, denn die vergleichbaren Umsätze stiegen im letzten Quartal um 32 %. Vor etwas mehr als einem Monat hoben drei verschiedene Analysten ihre Kursziele für die Wingstop-Aktie auf 170 US-Dollar an, nachdem das Unternehmen seine jüngsten Ergebnisse vorgelegt hatte. Die Aktie mag in dieser Woche stark gefallen sein, aber das Fundament des Unternehmens bleibt so stark wie eh und je.

Apple

Es stimmt, dass ich letzten Monat die Hälfte meiner Apple-Aktien verkauft habe, und ich habe vorausgesagt, dass der Kurs nach dem Aktiensplit in der letzten Woche sinken würde. Jetzt, nach dem Preisabsturz in Höhe von 16 % in der vergangenen Woche, ist es wahrscheinlich wieder sicher, sich dem wertvollsten Unternehmen des Landes nach Marktkapitalisierung anzunähern.

Das iPhone ist nach wie vor das begehrteste Smartphone und niemand nähert sich der Dominanz der Apple Watch bei Wearables. Das Unternehmen hat außerdem für den 15. September ein Event angesetzt, was bedeutet, dass wir bald einige neue Spielzeuge bekommen werden. Einige gut vernetzte Branchenbeobachter sagen, dass dies kein Smartphone-Event sein wird und wir nicht erwarten sollten, einen Blick auf das mit Spannung erwartete 5G-iPhone zu werfen. Aber wir sollten ein aktualisiertes iPad vorgestellt bekommen. Das Wort „Watch“ wurde in der Einladung einige Male erwähnt, sodass auch die Uhr der nächsten Generation im Vordergrund stehen sollte. Angesichts der Geschichte von Apple als Innovator und seiner Fähigkeit, neue Märkte zu schaffen, wettet man nicht gegen den technischen Pionier, wenn er die Bühne betritt.

Korrekturen können beängstigend sein. Treten wir in eine Baisse ein? Ist dies nur eine Pause des Bullenmarkts? Da Twilio, Wingstop und Apple in der letzten Woche mit einem Abschlag von mindestens 16 % gehandelt wurden, könnte diese Marktbewegung eine Gelegenheit für Anleger sein, Aktien zu kaufen.

The post 3 Aktien die man jetzt, wo sie wieder billig sind, kaufen kann appeared first on The Motley Fool Deutschland.

