3 Aktien, die man für die nächsten 20 Jahre halten kann

Im Idealfall solltest du als Investor erwägen, Aktien über Jahre oder gar Jahrzehnte zu halten. Die Magie der Aufzinsung wird dir einen Notgroschen bieten, um deine goldenen Jahre zu genießen, während ein wachsender Einkommensstrom aus Dividenden eine Absicherung gegen Inflation bietet. Es ist jedoch wichtig, nicht die falschen Unternehmen zu kaufen und zu besitzen. Dies führt zu schlechten oder sogar negativen Renditen und kann mit der Zeit dein Kapital vernichten.

Welche Eigenschaften haben also großartige Unternehmen? Sie sollten einen starken Wettbewerbsvorteil, einen Marktanteil und ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit haben. Diese Eigenschaften werden es ihnen ermöglichen, Krisen über Jahre hinweg zu überstehen und dennoch unbeschadet oder sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Unternehmen mit solchen Eigenschaften sind in der Regel groß, mit einer langen Erfolgsgeschichte des Wachstums und einer herausragenden finanziellen Leistung. Größe verschafft ihnen einen Vorteil, da sie in der Lage sind, die Branche, in der sie tätig sind, zu dominieren und weiterhin die Führung zu übernehmen.

Hier sind drei Beispiele für Aktien, die du für die nächsten zwei Jahrzehnte halten kannst.

Mastercard

Mastercard (WKN: A0F602) ist ein Marktführer in der Finanzdienstleistungs- und Zahlungsindustrie. Das Unternehmen fungiert als Vermittler zwischen Banken und Endverbraucher, indem es eine sichere Plattform für die Transaktions- und Zahlungsabwicklung bereitstellt. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 verarbeitete das Unternehmen Transaktionen im Wert von 1,56 Billionen USD brutto, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der im Umlauf befindlichen Karten stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 2,6 Milliarden.

Mastercard ist ein Marktführer im Bereich der bargeldlosen Transaktionen. Da sich immer mehr Länder modernisieren und zu papierlosen Transaktionen übergehen, sieht die Zukunft für das Unternehmen trotz der kurzfristigen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vielversprechend aus. Wegen der Pandemie hat das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm vorübergehend ausgesetzt. Die Dividende pro Aktie wurde bei 0,40 USD pro Quartal beibehalten, da das Unternehmen weiterhin einen starken operativen Cashflow von 1,9 Milliarden USD erwirtschaftete. Mit starkem Rückenwind für sein Geschäft und einer soliden Bilanz ist Mastercard ein Unternehmen, das man langfristig ohne schlaflose Nächte halten kann.

Nike

Nike (WKN: 866993) ist ein Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Sportschuhen und -bekleidung. Das Unternehmen verfügt über Einzelhandelsgeschäfte auf der ganzen Welt und meldete für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 ein Wachstum des Umsatzes und des Nettogewinns von 7 bzw. 10 %.

Obwohl Nike aufgrund von COVID-19-bezogenen Lockdowns vorübergehend Geschäfte in China, Nordamerika und anderen Teilen der Welt schließen musste, ist es dem Unternehmen gelungen, seine digitale Verkaufsplattform für den Vertrieb seiner Produkte zu nutzen. Die digitalen Verkäufe stiegen im Quartal um 36 % gegenüber dem Vorjahr, und CEO John Donahoe hat die Verpflichtung des Unternehmens bekräftigt, in die Onlineplattform Nike Direct und die Nike-App zu investieren. Der digitale Kanal ist der am schnellsten wachsende des Unternehmens, und die eigenen und mit Partnern betriebenen digitalen Verkäufe machen mehr als 20 % des Gesamtumsatzes aus.

Nike ist auch für seine Innovationen bei Laufschuhen bekannt. Vor einigen Monaten wurde der neue Nike ZoomX Vaporfly NEXT% als einer der besten Laufschuhe aller Zeiten angepriesen, wobei die Leute so weit gehen zu behaupten, dass er Sportlern einen unfairen mechanischen Vorteil verschafft. Das Unternehmen hat soeben einen neuen selbstschnürenden Schuh mit dem Namen HyperAdapt 1.0 entwickelt, der sich elektronisch an die Konturen des Fußes anpasst und neben Komfort auch Stil bietet.

Investoren können sicher sein, dass die innovative Kultur und die loyale Fangemeinde das Unternehmen zu einer langfristig attraktiven Firma machen.

American Tower

American Tower (WKN: A1JRLA) ist Eigentümer und Betreiber eines Portfolios von etwa 180.000 Kommunikationsstandorten, die an Anbieter von Mobilfunkdiensten und Kommunikationsunternehmen vermietet werden. Das Unternehmen ist als Real Estate Investment Trust eingetragen und verpflichtet, 90 % seines jährlichen steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden auszuschütten.

In den letzten sieben Jahren ist die Dividende von American Tower eindrucksvoll um etwa 22,8 % pro Jahr gestiegen, von 0,90 Dollar pro Aktie im Jahr 2012 auf 3,78 Dollar im Jahr 2019. Das Unternehmen hat dies durch den Erwerb von Mobilfunkmasten in Schwellenländern und die Erhöhung der Zahl der Mieter, die den gleichen Turm nutzen, erreicht (und damit die Kapitalrendite für jeden Turm verbessert).

Mit den erwarteten Investitionen von Telekommunikationsunternehmen in die Entwicklung der 5G-Netztechnologie kann American Tower mit einer längeren Periode soliden Wachstums rechnen. Diesen Katalysator kann das Unternehmen noch viele Jahre lang wachsen lassen und die Investoren können sich auf kontinuierlich steigende Dividenden freuen.

