3 Aktien, die ich während einer Tech-Aktien-Korrektur kaufe

Tech-Anleger haben drei harte Monate hinter sich. Der Nasdaq Composite Index ist seit seinem Höchststand Mitte November um etwa 16,6 % gefallen, da die wachsende Aussicht auf höhere Zinsen die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft hat. Einige Anleger geraten in Panik und verkaufen. Kluge, langfristig denkende Anleger sollten diesen Kursrückgang jedoch als Chance sehen, sich bei guten Unternehmen einzukaufen.

Natürlich werden sich nicht alle Wachstumsaktien von diesem jüngsten (und lang anhaltenden) Einbruch vollständig erholen. Es lohnt sich, bei der Auswahl von Technologieunternehmen, die günstig gehandelt werden, vorsichtig zu sein. Die Pandemie führte bei einer Vielzahl solcher Aktien zu einem starken Anstieg der Bewertungen, und eine Kombination aus höheren Zinsen und einem wahrgenommenen langsameren Wachstum führte zu dem starken Absturz, den wir jetzt erleben.

Man sollte Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und Franchises sowie langfristigen Katalysatoren wählen, die die Aktien langfristig beflügeln werden. Hier sind drei Aktien, die es wert sind, während einer Korrektur gekauft zu werden.

1. PayPal Holdings

PayPal Holdings (WKN: A14R7U) betreibt eine Zahlungsplattform, die dazu beiträgt, Händler mit Kunden zu verbinden. Der Aktienkurs liegt derzeit etwa 66 % unter dem 52-Wochen-Hoch von Mitte Juli.

Als die Digitalisierung mit dem Ausbruch der Pandemie an Fahrt gewann, verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum sowohl bei den Finanz- als auch bei den Betriebszahlen. PayPal hatte schon vor dem Ausbruch der Pandemie eine lange Wachstumsgeschichte vorzuweisen, wobei sich der Nettoumsatz von 10,8 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 auf 21,4 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 fast verdoppelt hat. Der Nettogewinn hat sich im gleichen Zeitraum von 1,4 Mrd. US-Dollar auf 4,2 Mrd. US-Dollar verdreifacht, was auf eine erhöhte operative Hebelwirkung innerhalb des Unternehmens hindeutet.

Für das Geschäftsjahr 2021 meldet das Zahlungsunternehmen weiterhin hervorragende Zahlen: Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf 25,4 Mrd. US-Dollar und der freie Cashflow um 9 % auf 5,4 Mrd. US-Dollar. Das Gesamtzahlungsvolumen (TPV) stieg im Jahresvergleich um 31 % auf 1,25 Billionen US-Dollar, und das Unternehmen fügte 48,9 Mio. neue aktive Konten hinzu und beendete das Jahr mit 426 Mio. aktiven Konten.

Es wird erwartet, dass sich die Wachstumsdynamik von PayPal fortsetzt und das TPV im Geschäftsjahr 2022 um etwa 19 bis 22 % steigen wird. Das Unternehmen strebt für dieses Jahr einen Zuwachs von 15 bis 20 Mio. neuen Konten an. Das mag zwar viel niedriger erscheinen als die Neuzugänge im Geschäftsjahr 2021, aber die Anleger sollten bedenken, dass es im vergangenen Jahr zu einem sprunghaften Anstieg der Anmeldungen kam, da die Pandemie mehr Menschen ins Internet schickte. Das Wachstum von PayPal mag nicht so schnell sein wie in den letzten beiden Jahren. Aber das Unternehmen hat Rückenwind, der es ihm ermöglichen sollte, sein TPV und seinen Nettogewinn weiter zu steigern.

2. Meta Platforms

Wenn es um Social-Media-Unternehmen geht, ist Meta Platforms (WKN: A1JWVX) mit Marken wie Facebook, WhatsApp und Instagram der De-facto-Führer in der Branche. Der Aktienkurs liegt derzeit etwa 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von Mitte September.

Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Facebook bekannt war, hat im letzten Jahr ein Rebranding durchgeführt und seinen Schwerpunkt auf das Metaversum verlagert. Darunter versteht man eine allumfassende, virtuelle Welt, in der Menschen interagieren und kommunizieren können.

Die Finanzen von Meta haben in den letzten drei Jahren dank der Pandemie einen starken Aufschwung erfahren. Der Umsatz stieg von 70,7 Mrd. Dollar im Geschäftsjahr 2019 auf 117,9 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2021. Der Nettogewinn konnte sich im gleichen Zeitraum von 18,5 auf 39,4 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppeln.

Die Zahl der Nutzer von Facebook, dem Kernprodukt des Unternehmens, ist ebenfalls beeindruckend gestiegen. Die durchschnittliche tägliche Nutzerzahl stieg von 1,66 Milliarden Ende 2019 auf 1,93 Milliarden, während die durchschnittliche monatliche Nutzerzahl im gleichen Zeitraum von 2,5 auf 2,91 Milliarden stieg. Gemessen an der gesamten App-Welt stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer bei Meta von 2,89 Milliarden vor zwei Jahren auf 3,59 Milliarden.

Das Unternehmen will mehr Geld investieren, um seine Metaverse-Ambitionen weiter auszubauen. Bereits seine Social-Virtual-Reality-Plattform Horizon Worlds konnte innerhalb weniger Monate nach dem Start im Dezember eine Verzehnfachung der Nutzerzahlen von 30.000 auf 300.000 verzeichnen. Dennoch müssen sich die Anleger möglicherweise auf ein langsameres kurzfristiges Wachstum einstellen, da Meta die Plattform und die Infrastruktur für das Metaverse ausbaut. Das langfristige Versprechen des Metaverse sollte diese kurzfristigen Störfaktoren jedoch überwiegen.

3. Netflix

Der Streaming-Pionier Netflix (WKN: 552484) wächst weiterhin, da das Unternehmen eine Reihe neuer Inhalte auf seiner Plattform anbietet. Das hielt die Aktie jedoch nicht davon ab, seit ihrem 52-Wochen-Hoch im November aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Abonnentenwachstums, der Inflation und steigender Zinssätze um rund 48 % zu fallen.

Diese Sorgen waren wahrscheinlich übertrieben. Netflix genoss starken Rückenwind, da die Zahl der kostenpflichtigen Mitgliedschaften aufgrund der Pandemie in die Höhe schnellte. Netflix konnte im Jahr 2020 fast 36,6 Millionen neue Mitglieder gewinnen und im vergangenen Jahr weitere 18,2 Millionen, sodass die Mitgliederzahl Ende 2021 ein Rekordhoch von 221,8 Millionen erreichte. Der durchschnittliche Monatsumsatz pro zahlendem Mitglied ist ebenfalls stetig gestiegen, von 10,82 US-Dollar im Geschäftsjahr 2019 auf 11,67 US-Dollar im Geschäftsjahr 2021.

Auch die Finanzzahlen des Unternehmens sind seit 2019 stark angestiegen. Die Einnahmen stiegen innerhalb von zwei Jahren von 20,1 auf 29,7 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn hat sich jedoch von 1,9 auf 5,1 Mrd. US-Dollar fast verdreifacht. Für die Zeit nach der Pandemie prognostiziert Netflix für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 einen Zuwachs an Mitgliedern von nur 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl diese Zahl deutlich unter dem Wachstum von 22 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 liegt, sollten sich die Anleger daran erinnern, dass damals teilweise die Pandemie für die starken Zahlen verantwortlich war.

Netflix baut sein Portfolio an Eigenproduktionen für 2022 weiter aus und will sein Angebot an Spielen auf neue Genres ausweiten. Das Unternehmen hat erneut eine Preiserhöhung für seine US-amerikanischen und kanadischen Kunden angekündigt; es ist das sechste Mal seit April 2014, dass es die Preise erhöht hat. Trotz dieser Preiserhöhungen im Laufe der Jahre ist die Zahl der Mitglieder gleich geblieben, was die Preismacht von Netflix gegenüber seinen Konkurrenten unterstreicht. Die Anleger können davon ausgehen, dass die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen pro zahlendem Mitglied im Jahr 2022 erneut steigen werden. Wahrscheinlich sogar noch mehr in den kommenden Jahren. Dies zeigt, dass Netflix die Preise erhöhen kann, ohne dass die Abonnenten abspringen.

Royston Yang besitzt Aktien von Meta Platforms und Paypal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms, Netflix und PayPal Holdings. Dieser Artikel erschien am 21.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

