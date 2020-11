3 Aktien, die ich unbedingt kaufen will, wenn der Börsencrash kommt

Weitere Suchergebnisse zu "Shopify A":

Es ist schwer, den Aktienmarkt im Jahr 2020 zu betrachten und nicht das Gefühl zu haben, dass man einige riesige Chancen verpasst hat. Tech-Aktien boomen, das Arbeiten von zu Hause aus scheint zu bleiben, und es fühlt sich so an, als hätten wir in nur wenigen Monaten ein komplettes Jahrzehnt der Disruption hinter uns.

Wenn ich mir heute den Markt ansehe, fallen mir drei Aktien auf, die als verpasste Gelegenheiten erscheinen. Aber wenn der Markt zusammenbricht, werde ich mir Aktien von Shopify (WKN: A14TJP), Peloton (WKN: A2PR0M) und Okta (WKN: A2DNKR) schnappen, weil sie während der Pandemie bewiesen haben, dass sie großartige Unternehmen sind.

Die Zukunft des Einkaufens

Wie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt habe ich während der Pandemie mehr Online-Shopping betrieben als je zuvor. Aber wie ich in einem kürzlich erschienenen Artikel hervorgehoben habe, ist es nicht Amazon, die den größten Teil des Geschäfts mit mir macht. Hunderte von Kleinunternehmen, die überall im Internet aufgetaucht sind, sind attraktiver geworden, und die meisten von ihnen laufen auf der Shopify-Plattform.

Der Vorteil, den Shopify gegenüber größeren Konkurrenten wie Amazon hat, ist, dass es auf innovative Einzelhändler zählen kann, um sein Geschäft auszubauen. Shopify kümmert sich um das Rückgrat für den Betrieb der Website und des Shops sowie um die Anbindung der Einzelhändler an die Versandoptionen, aber die Händler sind für das Produktdesign und die Werbung zuständig. Und die Strategie hat offensichtlich zu einem enormen Wachstum geführt. Das Problem für mich besteht heute darin, dass das Unternehmen mit einem unglaublich hohen Preis-zu-Umsatz-Verhältnis von über 44 Mal gehandelt wird.

Wenn der Markt zusammenbricht und die Aktien von Shopify ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, würde ich die Gelegenheit ergreifen. Denn dies ist ein Unternehmen, das meiner Meinung nach den Onlinehandel auf Jahrzehnte hinaus definieren wird.

Fitness neu gedacht

Es gibt nur wenige Unternehmen, denen es gelingt, margenschwache Hardware-Verkäufe in margenstarke Software-Verkäufe zu verwandeln. Das größte Problem besteht darin, dass Unternehmen genügend Kunden mit Hardware anziehen müssen, um vernünftige Software-Margen generieren zu können. Und das war der harte Kampf, dem sich Peloton im Jahr 2020 stellen musste.

Was Investoren in diesem Jahr nicht erwartet hatten, war eine Pandemie, die Millionen von Menschen dazu zwingen würde, von zu Hause aus zu arbeiten. Als zusätzlicher Schub wurden im ganzen Land Fitnessstudios geschlossen oder die Kapazitäten begrenzt. Wer fit bleiben wollte, für den gab es nur noch wenige andere Möglichkeiten, als Fitnessgeräte für zu Hause zu kaufen. Peloton wurde infolgedessen zu einer ersten Anlaufstelle.

Jetzt, da das Peloton 1,33 Millionen Fitness-Abonnenten hat, die durchschnittlich 20,7 Trainingseinheiten pro Monat absolvieren, verfügt es über die kritische Masse, die zur Erzielung eines Gewinns erforderlich ist. Darüber hinaus kann es Trainingskurse in seine Abonnements aufnehmen und damit einen Mehrwert für die Abonnenten schaffen, ohne seine eigenen Kosten stark zu erhöhen.

Natürlich muss sich auch Peloton dem Wettbewerb rund um Heimfitness stellen. Aber es hat einen großen Kundenstamm aufgebaut und verfügt über eine extrem starke Marke für anspruchsvolle Kunden. Das ist ein Rezept für langfristigen Erfolg. Und wenn das Unternehmen weiterhin zusätzliche Trainingsoptionen für seine Kunden anbieten kann, wird die treue Kundenbasis weiter gestärkt werden.

Das Internet absichern

Sicherheit war schon immer ein Anliegen für Unternehmen und Einzelpersonen, die im Internet tätig sind. Aber bis Okta gab es keine einfache Lösung für Sicherheit und den Benutzerzugang. Das Unternehmen ermöglicht es Geschäftskunden, eine einfache Anmeldelösung für Benutzer anzubieten. Die Benutzer selbst wiederum profitieren davon, dass sie ihr eigenes Profil und ihre eigenen Onlinedienste kontrollieren können.

Im Zuge der zunehmenden Akzeptanz der Plattform durch die Nutzer sind die Einnahmen von Okta explodiert. Das Unternehmen hat viel Geld für Kundenakquise und neue Dienstleistungen ausgegeben, aber worauf sich Investoren konzentrieren sollten, ist das Umsatzwachstum.

Was mir an Oktas Geschäft langfristig gefällt, ist, dass man kaum mehr davon loskommt, nachdem die Lösung eingeführt wurde. Wenn Unternehmen und Nutzer erst einmal mit seinen Dienstleistungen beginnen, werden sie wahrscheinlich jahrelang Kunden bleiben. Das ist ein großartiges Geschäftsmodell, und je mehr Software Okta zu seiner Plattform hinzufügt, desto wichtiger wird es für Unternehmen auf der ganzen Welt werden.

Großartige Aktien für die langfristige Geldanlage

Was Shopify, Peloton und Okta gemeinsam haben, ist, dass sie meiner Meinung nach großartige Unternehmen für langfristige Investoren sind. Sie dominieren ihre jeweiligen Geschäftsfelder und haben enorme Wachstumschancen. Wenn der Aktienmarkt zusammenbricht und die Kurse dieser Aktien fallen, dann werden sie ganz oben auf meiner Kaufliste stehen.

