3 Aktien, die ich gekauft habe und die eine 10-fache Rendite bringen könnten

Ich bin eher ein konservativerer Investor als die meisten meiner Kollegen. Der Großteil meines Portfolios besteht aus langsamen und beständigen Aktien wie Immobilienfonds, Banken und großen Blue-Chip-Unternehmen. Ich mische aber auch gerne einen Teil meines Portfolios mit spannenden Wachstumsaktien, die langfristig ein großes Potenzial haben könnten. So kam ich zum Beispiel dazu, Aktien von Square (WKN:A143D6) kurz nach dem Börsengang für 11 US-Dollar zu kaufen (derzeit etwa 250 US-Dollar).

Vor diesem Hintergrund habe ich vor Kurzem einige spannende Wachstumsaktien in mein Portfolio aufgenommen. Hier sind vor allem drei, die das Potenzial haben, in den nächsten zehn Jahren und darüber hinaus enorme Renditen zu erzielen, wenn alles gut läuft.

Immobilienmakler, aufgepasst

Eine der spekulativsten Aktien, die ich je gekauft habe, ist Offerpad (WKN: A3CZJ9), die ich kürzlich in mein Portfolio aufgenommen habe, nachdem das Unternehmen über eine SPAC-Fusion an die Börse gegangen ist.

Falls du noch nicht damit vertraut bist: Offerpad ist ein iBuyer, also ein Unternehmen, das Häuser direkt von Verkäufern kauft, Schönheitsreparaturen durchführt und sie dann (hoffentlich) mit Gewinn an Hauskäufer verkauft. Offerpad ist nicht nur eines der wenigen Unternehmen, die sich auf das iBuying-Geschäft spezialisiert haben, sondern wohl auch das effizienteste, das im zweiten Quartal einen Gewinn erwirtschaftet hat.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es in diesem Jahr bis zu 6.000 Häuser kaufen wird, aber das könnte nur der Anfang sein. Jedes Jahr werden in den USA etwa 2 Millionen Häuser gekauft und verkauft, mit einem Gesamtpreis von mehr als 6 Billionen US-Dollar.

Als ob das nicht genug wäre, ist der iBuying-Markt nur eine Möglichkeit, wie Offerpad sein Geschäft ausbauen könnte. Das Unternehmen bietet auch herkömmliche Maklerdienste für Verkäufer an, die sehen wollen, was ihr Haus auf dem freien Markt einbringen könnte, sowie Rechtsschutzversicherungen, Umzugsdienste und Hypotheken. In Zukunft sollen weitere Dienstleistungen wie Versicherungen, Hausgarantien, Umbauarbeiten und vieles mehr hinzukommen, sodass Offerpad zu einer Komplettlösung für Immobilien wird.

Das Amazon von Lateinamerika

MercadoLibre (WKN:A0MYNP) ist mit Abstand das etablierteste Unternehmen der drei. MercadoLibre wird oft als das Amazon (WKN:906866) Lateinamerikas bezeichnet und betreibt einen großen E-Commerce-Marktplatz in Brasilien, Argentinien und mehreren anderen lateinamerikanischen Ländern. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Plattform zur Zahlungsabwicklung namens Mercado Pago. Man kann sich Mercado Pago wie ein früheres PayPal (WKN: A14R7U) vorstellen, das zu eBay gehörte und nach und nach die gesamte Online-Zahlungslandschaft in den USA und darüber hinaus beherrschen sollte.

Bislang war das Wachstum phänomenal. Im zweiten Quartal 2021 verzeichnete der Marktplatz von MercadoLibre ein Warenvolumen von 7 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 46 % im Jahresvergleich entspricht. Mercado Pago wickelt inzwischen Zahlungen im Wert von 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr ab, und der wichtigste Teil (das Zahlungsvolumen von außerhalb des Marktplatzes) ist im Jahresvergleich um unglaubliche 94 % gestiegen.

Auch wenn diese Zahlen riesig klingen, solltest du bedenken, dass sie nur etwa 4 % des Warenvolumens von Amazon und 6 % des Zahlungsvolumens von PayPal ausmachen – es gibt also noch jede Menge Raum für Wachstum.

MercadoLibre wurde im März letzten Jahres während des anfänglichen COVID-19-Absturzes als Value-Buy in mein Portfolio aufgenommen und ich habe seitdem mehrmals aufgestockt. Heute ist MercadoLibre eine meiner größten Positionen und ich habe vor, sie langfristig zu halten.

Eine potenziell transformative Aktie aus dem Gesundheitsbereich

Ein weiterer SPAC-Börsengang, den ich kürzlich gekauft habe, ist 23andMe (WKN: A3CSVR), das vor Kurzem über ein von Richard Bransons Virgin Group gesponsertes Unternehmen an die Börse ging.

23andMe ist vor allem für seine Genetik-Testkits für den Heimgebrauch bekannt, und obwohl dies eine vielversprechende Einnahmequelle ist, ist es nicht der spannendste Teil. Das eigentliche Potenzial liegt in der riesigen Datenbank mit genetischen Informationen, die 23andMe immer weiter ausbaut – derzeit 11,6 Millionen Kunden – und die letztendlich für die pharmazeutische Forschung und Entwicklung genutzt werden könnte. 23andMe hat eine 50:50-Vereinbarung mit GlaxoSmithKline (WKN: 940561) über die Entwicklung von Medikamenten geschlossen. Derzeit befindet sich ein Medikament in Phase 1 und ein weiteres soll nächstes Jahr in die klinische Erprobung gehen.

Allerdings ist 23andMe noch weit von der Rendite entfernt. Im letzten Quartal verlor das Unternehmen 42 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von nur 59 Millionen US-Dollar. Das langfristige Potenzial der pharmazeutischen Seite ist jedoch enorm, und das Chance-Risiko-Profil macht Sinn, vor allem wenn man bedenkt, dass du die Aktien jetzt für weniger als Richard Branson kaufen kannst.

Gehe mit Geduld und Vorsicht an diese Aktien heran

Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass ich alle drei Unternehmen als langfristige Investitionen halte. Und obwohl ich glaube, dass sie alle das Potenzial haben, das 10-Fache (oder weit mehr) an Rendite zu erzielen, gibt es dafür keine Garantie. Insbesondere Offerpad und 23andMe könnten im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Kurz gesagt: Diese Aktien eignen sich am besten für Anleger mit einer relativ hohen Risikotoleranz und der Geduld, die Achterbahnfahrt der nächsten Jahre durchzustehen.

