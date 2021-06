3 Aktien, die ich für immer halten werde

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Warren Buffett sagte einst, dass seine bevorzugte Haltedauer für eine Aktie „für immer“ sei. Aber dieses Zitat wird oft missverstanden – es bedeutet nicht, dass das Orakel von Omaha niemals irgendwelche Aktien verkauft. Es bedeutet auch nicht, dass Investoren stur an Aktien von schlechten Unternehmen festhalten sollten.

Stattdessen haben Aktien, die für immer gehalten werden können, oft drei Stärken: Sie sind Marktführer, generieren viel Cash und haben noch Jahrzehnte voller Wachstum vor sich. Hier sind drei Aktien in meinem Portfolio, die diese drei Kriterien erfüllen: Disney (WKN: 855686), Amazon (WKN: 906866) und ASML Holding (WKN: A1J4U4).

1. Disney

Ich habe die meisten meiner Aktien von Disney in den Jahren 2012, 2014 und 2016 gekauft. Ich erwartete, dass das Wachstum des Film- und Freizeitparkgeschäfts – angetrieben von Marvel, Star Wars, Pixar und anderen Franchises – die Abwanderung vom Kabelgeschäft ersetzen würde.

Disney hat meine Geduld im Laufe der Jahre immer wieder auf die Probe gestellt, insbesondere mit der kostspieligen Expansion seiner Streaming-Plattformen und der Schließung von Kinos und Freizeitparks während der Pandemie. Dennoch bin ich Disney treu geblieben, weil kein anderes Unterhaltungsunternehmen seine langfristige Attraktivität erreichen kann.

Disneys Netzwerk von Freizeitparks sollte sich weiter entwickeln und expandieren, seine Kassenschlager sollten überwiegen und Disney+ wird wahrscheinlich sein Ziel von 230 bis 260 Millionen Abonnenten bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 erreichen. Das dürfte alle Bedenken zum Kabel-TV-Geschäft beseitigen.

Disney hat in den letzten zehn Jahren bereits eine Gesamtrendite von mehr als 400 % erzielt, aber ich glaube, dass die Wachstumsmotoren die Aktie langfristig noch weiter nach oben treiben werden. Das macht sie zu einer großartigen Aktie, die man für immer halten kann.

2. Amazon

Ich habe die meisten meiner Aktien von Amazon in den Jahren 2015 und 2016 gekauft. Ich wurde bullish bei Amazon, nachdem das Unternehmen begann, die Profitabilität seiner Cloud-Plattform AWS (Amazon Web Services) offenzulegen. Ich erwartete, dass das Unternehmen die Expansion seines margenschwächeren Einzelhandelsgeschäfts mit den Gewinnen der Cloud-Einheit leicht unterstützen könnte.

Keiner von Amazons stationären und Onlinekonkurrenten hatte diese einzigartige Stärke. Derweil nutzte Amazon das Wachstum von AWS, um sein E-Commerce-Ökosystem mit margenschwächeren und verlustbringenden Strategien zu erweitern, darunter neue Vergünstigungen für Prime-Mitglieder und günstige Hardware-Geräte.

Dieser virtuose Kreislauf schaffte reichlich Bargeld für neue Akquisitionen. Darunter die 13,7 Milliarden USD teure Übernahme von Whole Foods im Jahr 2017 und die geplante Übernahme der MGM Studios für 8,5 Milliarden USD. Diese Akquisitionen unterstreichen Amazons einzigartige Fähigkeit, in scheinbar nicht zusammenhängende Sektoren zu expandieren und dann die Kunden dieser Sektoren ins Prime-Ökosystem mit über 200 Millionen zahlenden Abonnenten einzugliedern.

Amazon ist in vielen Ländern bereits ein Synonym für Online-Shopping, und AWS ist bereits die größte Cloud-Infrastrukturplattform der Welt. Ich erwarte, dass beide Geschäftsbereiche auf Jahrzehnte hinaus stark bleiben werden. Und ich bin bereit, meine Aktien zu halten, um von diesen Gewinnen zu profitieren.

3. ASML

ASML ist einer der jüngsten Neuzugänge in meinem Portfolio. Ich habe Anfang März begonnen, Aktien des niederländischen Herstellers von Halbleiterausrüstungen zu erwerben, und zwar aus einem einfachen Grund: Die weltbesten Chiphersteller können ihre fortschrittlichsten Chips nicht ohne seine Lithografiesysteme herstellen.

ASML verkauft die weltweit anspruchsvollsten EUV (Extreme Ultraviolett)-Lithografiesysteme, die Schaltkreismuster auf Siliziumwafer drucken. Die fortschrittlichsten Chip-Hersteller der Welt – TSMC, Samsung und Intel – müssen alle diese EUV-Systeme verwenden.

ASML hat seine Technologie in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt, sodass es im High-End-EUV-Bereich keine nennenswerten Wettbewerber gibt. Infolgedessen steigen die Margen weiter an und das Unternehmen investiert seine überschüssigen Barmittel konsequent in Aktienrückkäufe und Dividenden.

In naher Zukunft wird ASML von der anhaltenden Halbleiterknappheit profitieren, da die größten Hersteller der Welt noch mehr EUV-Systeme kaufen. ASML bereitet sich außerdem auf die Einführung von EUV-Systemen der nächsten Generation vor, die als High-NA-Systeme bezeichnet werden und für die Produktion noch kleinerer Chips geeignet sind. Langfristig wird ASML der Dreh- und Angelpunkt des globalen Halbleitermarktes bleiben – und ein grundsolides Langzeitinvestment darstellen.

