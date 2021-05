3 Aktien, die gerade von den besten Investoren gekauft werden!

Langfristig sollten wir versuchen, unsere eigenen Investmentmethoden zu entwickeln und nach diesen Aktien zu suchen. Doch gerade am Anfang können und sollten wir hin und wieder auch beobachten, was bereits sehr erfolgreiche Investoren tun und warum. So schulen wir mit der Zeit unser Gespür für Investmentchancen und müssen später nicht mehr auf Dritte zurückgreifen.

Im ersten Quartal 2021 haben sehr erfolgreiche Investoren beispielsweise folgende drei Aktien gekauft.

1. Alibaba-Aktien

Alibaba (WKN: A117ME)-Aktien sind in den vergangenen Monaten stetig gefallen. Damit sind sie deutlich günstiger geworden. Ein Umstand, der viele Investoren bewogen haben mag, hier einzusteigen. Alibabas Gründer Jack Ma hatte die chinesische Politik kritisiert, wodurch er für einige Zeit verschwand. Dies sorgte für Verunsicherung.

Darüber hinaus möchte China Alibabas Marktmacht begrenzen, was derzeit zu vielen merkwürden Maßnahmen führt. Zuletzt wurde eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von umgerechnet 2,3 Mrd. Euro verhängt und im vergangenen Jahr kurzerhand der Ant-Group-Börsengang abgesagt. Dennoch sehen die Investoren hier eher die langfristigen Perspektiven eines E-Commerce-Giganten. Die Probleme könnten sich im Laufe der Zeit auflösen.

Selbst Warren Buffetts Partner Charlie Munger hat zuletzt über den Zeitungs- und Software-Konzern Daily Journal 165.000 Alibaba-Aktien ordern lassen.

2. Coupang-Aktien

Coupang (WKN: A2QQZ2)-Aktien sind den meisten Anlegern wahrscheinlich noch kein Begriff. Doch dahinter verbirgt sich ein sehr starker Wachstumswert. So hat das Unternehmen allein in den vergangenen drei Jahren seinen Umsatz von 4.053,6 auf 11.967,3 Mio. US-Dollar verbessert. Coupang ist jedoch kein amerikanisches, sondern ein südkoreanisches Unternehmen.

Es wurde erst 2010 gegründet und ist innerhalb kürzester Zeit zum größten E-Commerce-Unternehmen des Landes aufgestiegen. Fast jeder zweite Südkoreaner hat mittlerweile die App der Firma installiert. Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden zugestellt. Coupang kam erst im März 2021 an die Börse, besitzt aber mittlerweile eine Marktkapitalisierung von 71,6 Mrd. US-Dollar (28.05.2021). Trotz des großen Erfolgs ist Coupang bis heute noch nicht profitabel.

3. Smartsheet

Smartsheet (WKN: A2JHJH) ist ebenfalls ein starker Wachstumswert. So stieg der Firmenumsatz von Januar 2014 bis Januar 2021 kontinuierlich von 40,75 auf 385,5 Mio. US-Dollar. Bisher erzielt Smartsheet immer noch Verluste. Die Aktien sind seit dem Börsengang im Jahr 2018 bereits um mehr als 197 % gestiegen (28.05.2021).

Smartsheet bietet eine cloudbasierte Plattform zur Arbeitsorganisation für Firmen an. Mit den Tools lassen sich sämtliche Abläufe genau verfolgen und dokumentieren. Zudem wird so die Zusammenarbeit der Mitarbeiter erleichtert. Smartsheet profitierte zwar von den Pandemiefolgen, aber auch ohne sie sehen viele Firmen einen deutlichen Nutzen durch den Einsatz der Plattform. Wie bei vielen Wachstumsaktien, sind sie nicht ganz günstig bewertet. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und sitzt in Bellevue, Bundesstaat Washington (USA).

Der Artikel 3 Aktien, die gerade von den besten Investoren gekauft werden! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. und Smartsheet und empfiehlt Coupang, Inc.

Motley Fool Deutschland 2021