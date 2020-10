3 Aktien, die gerade schneller wachsen als Snowflake

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Das Marktdebüt von Snowflake (WKN: A2QB38) wurde dem Hype gerecht. Die Aktie, die ursprünglich nur zu 75 USD an den Markt gehen sollte, wurde am Ende mit 120 USD bewertet – nur um sich auf Anhieb mehr als zu verdoppeln. Das Wachstumsversprechen ist riesig. Die Einnahmen von Snowflake stiegen im vergangenen Geschäftsjahr um 174 %, verlangsamten sich in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres auf 149 % und dann auf 121 %.

Die meisten Unternehmen würden ihre Umsätze in den letzten Quartalen gerne um 121 % steigern. Doch einige Wachstumstitel stehen sogar noch besser da. Zoom Video (WKN: A1W8ML), Etsy (WKN: A14P98) und Livongo Health (WKN: A2PNLV) verzeichneten in ihren letzten Quartalsberichten einen Umsatzanstieg von 355, 137 bzw. 125 %. Und während Snowflakes Wachstum bei den Einnahmen langsamer wurde, konnten die anderen drei Aktien ihr Wachstum sogar beschleunigen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf jene Unternehmen, die sogar Snowflake hinter sich lassen.

Zoom Video

Vielleicht leidet man als Nutzer und Nichtinvestor eher unter Zoom, aber es ist schwer, dem Top-Player zu widerstehen. Die Popularität von Zoom ist im Zuge der Pandemie ohne Ende gestiegen.

Der rekordverdächtige 355%ige Anstieg des Umsatzwachstums im Q2 gegenüber dem Vorjahr war größtenteils auf den Lockdown zurückzuführen. Die Zahl der Zoom-Kunden mit mehr als 10 Mitarbeitern ist im vergangenen Jahr um 458 % gestiegen. Aber auch Klassenzimmer, Event-Locations und andere Gruppen haben Zoom zu einem Erfolg gemacht.

Etsy

Der Online-Marktplatz für Kunsthandwerk und Vintage-Fans war schon immer beliebt, aber dann kamen die Masken. Da gewiefte Händler schnell schalteten, wurde Etsy zu einem beliebten Absatzmarkt für Leute, die einzigartige und stylishe Masken suchten.

Etsy wird vielleicht nie die 137 % Umsatzanstieg aus dem vergangenen Quartal übertreffen, und das ist verständlich. Der Anstieg der Bruttowarenverkäufe um 146 % in diesem Zeitraum wird bei Etsy für lange Zeit ein Rekordhalter sein. Der Schlüssel dazu ist, dass Etsy jetzt ein breiteres Publikum erreicht, weil die Leute wieder auf Etsy aufmerksam wurden. Das Wachstum wird sich zwar verlangsamen, aber schon vor der Pandemie wurde acht Quartale in Folge ein Wachstum von über 30 % verzeichnet.

Livongo Health

Die Kombination von Gesundheit und Technologie ist das Herzstück von Livongo Health. Der Spezialist für digitales Gesundheitsmonitoring leistet Pionierarbeit in seiner Nische. Chronische Krankheiten wie Bluthochdruck und Gewichtsmanagement begegnet man mit Daten, um so ein effektiveres Wellness-Coaching zu ermöglichen.

Die wichtigste Plattform von Livongo ist die für Diabetiker. Die Mitglieder können ihre Daten in die Cloud laden und dann überwachen. Livongo hatte 410.000 Diabetes-Mitglieder auf seiner Hightech-Plattform, ein Anstieg von 113 % im vergangenen Jahr. Das Unternehmen kann nun eine Erfolgsbilanz vorweisen, in der sich die durchschnittlichen Glukosewerte in nur wenigen Monaten dramatisch verbessert haben. Verständlich also, wie hier Arbeitgeber, Versicherungsgesellschaften und Mitglieder von der Chance auf eine gesündere Lebensweise profitieren.

Livongo Health überraschte den Markt in diesem Sommer mit der Ankündigung einer Übernahme durch Teladoc Health in Höhe von 18,5 Milliarden USD. Aber dies ist noch nicht das Ende des rasanten Wachstums von Livongo. Teladoc und Livongo sind beides starke Tech-Health-Wachstumsunternehmen. Die offensichtlichen Synergien werden das kombinierte Unternehmen noch erfolgreicher machen.

Snowflake mag sehr wohl der Börsengang des Sommers sein, aber Zoom Video, Etsy und Livongo Health sind die wahren Wachstumsstars.

