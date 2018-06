3 Aktien, die genau wie eBay im Jahr 1998 aussehen

Große Aktien, die für die Unruhe auf den großen Märkten sorgen und die Aktionäre mit massiven langfristigen Renditen belohnen, wie z. B. eBay (WKN:916529), kommen nicht jeden Tag, also sollten die Anleger in Erwägung ziehen, sie in ihr Portfolio aufzunehmen. Diese Motley Fool-Investoren denken, dass Roku (WKN:A2DW4X), Raven Industries (WKN:867419) und Foundation Medicine (WKN:A1W5NZ) in diese Gruppe fallen. Aber sollte an auch jetzt kaufen? Lies weiter, um mehr über diese Aktien zu erfahren und wie sie solche beneidenswerten Renditen erzielen könnten..

Dieser Markt ist 7 mal größer

Rich Smitch über Roku: Ich muss zugeben, dass meine Erinnerung an 1998 – das Jahr des Börsengangs von eBay – etwas sporadisch ist. Ich lebte nicht einmal in den USA und hatte definitiv noch nie etwas bei eBay gekauft.

Zwanzig Jahre später ist eBay jedoch überall vorhanden, und ich neige dazu, dort einmal pro Woche etwas zu kaufen. Wenn ich also an die Unternehmen denke, die „wie eBay 1998 aussehen“, frage ich mich: Welche Unternehmen gibt es da draußen, die die gesamte Art und Weise ändern könnten, wie die Amerikaner in 20 Jahre leben?

Ich denke, Roku hat dieses Potential.

Laut Statistik verbringen die Amerikaner etwa 0,76 Stunden am Tag damit, „Waren und Dienstleistungen zu kaufen“. Aber wir verbringen 5,13 Stunden mit Sport- und Freizeitaktivitäten wie dem Surfen im Internet und Fernsehen. Ändere die Art, wie die Leute ihre Zeit vor dem Bildschirm verbringen, und du hast einen Einfluss auf das Leben der Amerikaner, der ungefähr siebenmal bedeutender ist (6,75mal, um genau zu sein) als das Einkaufsverhalten.

Roku verändert die Art und Weise, wie Menschen fernsehen, mit einem Marktanteil von 37 % bei „over-the-top“ (OTT) Streaming-Geräten. Es ist ein Erfolg, von dem selbst Google TV nur träumen konnte. Wird Roku diesen Vorsprung in den nächsten 20 Jahren beibehalten? Wird das Unternehmen ihn ausbauen? Ich weiß es wirklich nicht. Aber da immer mehr Amerikaner kein Kabelfernsehen mehr haben und lieber streamen, glaube ich, dass es mit Roku nur bergauf gehen wird.

Ein Nischentechnologieunternehmen mit einem zweistelligen Wachstum

Neha Chamaria über Raven Industries: Vor zwei Jahrzehnten war eBay eine winzige Auktionswebsite und ein Marktplatz in einer Branche, die sich noch in der Anfangsphase befand. Heute erinnert mich Raven Industries – ein Hersteller von Forschungsballons und Präzisionsagrartechnologien – an das eBay von 1998.

Ravens Forschungsballons finden aktuell Nischenanwendungen in der Weltraumforschung und neueren innovativen Anwendungen wie Project Loon von Google, um das Internet in entlegene Gebiete der Welt zu bringen. Dabei könnten andere Geschäftsbereiche des Unternehmens, nämlich technische Folien und angewandte Technologie, das Unternehmen zu neuen Höhen führen.

Im Bereich technische Folien stellt Raven Polymerfolien und -platten für industrielle Anwendungen wie Silobunker- und Deponieabdeckungen sowie Grubenauskleidungen her. Die angewandte Technologie ist hauptsächlich Präzisionslandwirtschaft, ein Betriebsführungskonzept, das fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen verwendet, um Daten von Feldern zu scannen, aufzuzeichnen und für Analysen und Aktionen zu sammeln.

Im Geschäftsjahr 2018 (31. Januar 2018) verzeichnete Raven ein Umsatzwachstum von 36 % und verdoppelte den Nettogewinn auf 41 Millionen US-Dollar. Für das kommende Jahr prüft das Unternehmen potenzielle Übernahmen, während es sein langfristiges finanzielles Ziel von 10% Wachstum des Jahresergebnisses im Auge behält.

Ich denke, Raven ist ein interessantes Unternehmen mit vielfältigen und ausgefallenen Geschäften. Produkte wie Radarsysteme für die Luft- und Raumfahrt (ein Teil desselben Geschäftssegments, aerostar, das auch die Forschungsballons herstellt) und Präzisionslandwirtschaft sind vielversprechend. Eine langfristige, schuldenfreie Bilanz inklusive Dividende stärkt Ravens Investmentthese weiter. Obwohl sich die Aktie derzeit auf ihren 52-Wochen-Höchstständen befindet, könnte ein konstantes zweistelliges Gewinnwachstum in den kommenden Jahren für stabiles Wachstum sorgen, ähnlich wie bei eBay.

Die Zukunft der Krebsbehandlung

Todd Campbell über Foundation Medicine: Unternehmen wie eBay kommen nicht jeden Tag auf den Markt, aber Foundation Medicine ist ein Unternehmen, von dem ich glaube, dass es kurz davor steht, eine riesige Industrie aufzumischen.

Dank des wachsenden Verständnisses der Genetik entwickeln Medikamentenentwickler endlich Krebsmedikamente der nächsten Generation, die sich auf die Rolle der Gene bei dieser verheerenden Krankheit konzentrieren. Dabei ist kein Unternehmen besser positioniert, um von diesem Trend zu profitieren als Foundation Medicine.

Foundation Medicine entwickelt genetische Screening-Tests, die von Pharmaunternehmen in der Arzneimittelentwicklung und zunehmend auch von Ärzten eingesetzt werden.

Kürzlich erhielt Foundation Medicine die Zulassung der Food and Drug Administration für Foundation One CDx, einen umfassenden Gen-Screening-Test, der zu einem Standard für die Erstellung von Krebsbehandlungsplänen werden könnte. Foundation One CDx sicherte sich auch die Erstattung der amerikanischen Krankenkasse Medicare, was den Weg für eine stärkere Nutzung ebnen sollte.

Im Jahr 2017 wurden 67.375 klinische Tests durchgeführt, 54 % mehr als im Vorjahr, davon 20.044 Tests im vierten Quartal (57 % mehr als im Vorjahreszeitraum). Im ersten Quartal 2018 wurden 21.861 klinische Tests gemeldet, ebenfalls 57 % mehr als im Vorjahresquartal. Durch die Kostenerstattung von Medicare und den ansprechbaren Markt von 1 Million fortgeschrittenen Krebspatienten in den USA erwarte ich, dass diese Zahlen von hier aus deutlich steigen werden.

Wenn ich Recht habe, dann könnte es beim Umsatz noch viel Luft nach oben geben, der im ersten Quartal bei 53 Milionen US-Dollar und im Jahr 2017 bei 153 Millionen US-Dollar lag. Das könnte in den nächsten zehn Jahren eBay-würdige Renditen geben.

The Motley Fool empfiehlt eBay.



Dieser Artikel wurde von odd Campbell, Rich Smith und Neha Chamaria auf Englisch verfasst und am 25.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.