3 Aktien für die nächsten 30 Jahre

30 Jahre sind gewiss ein langer Zeitraum. Für viele von uns könnten sie möglicherweise den Eintritt in den Ruhestand bedeutend. Manch einer befindet sich dann vielleicht sogar bereits mitten in ihm und ist bereits ein Ruhestandsroutinier.

Auch wenn wir Fools mit unseren Investitionen natürlich darauf abzielen, sie möglichst lange zu halten, sind 30 Jahre ein Zeitraum, in den man nur schwierig hineininvestieren kann. In den kommenden drei Jahrzehnten wird es schließlich viele technische Neuigkeiten geben und entsprechend existieren viele Aktien, deren Geschäftsmodell sogar überholt werden könnte. Wer weiß.

Um daher über 30 Jahre hinweg zu investieren, sollte man sich entsprechend sicher sein, ein krisensicheres Unternehmen zu identifizieren, das all solche Dinge ausblenden kann. Schauen wir im Folgenden einmal, warum die Aktien von Medical Properties (WKN: A0ETK5), Baidu (WKN: A0F5DE) und Apple (WKN: 865985) meiner Meinung nach zu einem solchen Kreis dazugezählt werden könnten.

Medical Properties: Diese Immobilien gehen immer!

Eine erste heiße Aktie, die ein spannender Aspirant für die kommenden 30 Jahre sein könnte, ist meiner Meinung nach Medical Properties. Dieser REIT investiert nämlich in eine ganze Reihe von Immobilien, die auch in Zukunft gefragt sein wird. Eine Aussage, die ich auch im Immobiliengeschäft nicht überall treffen würde, denn wer weiß beispielsweise, wie sich der Siegeszug im E-Commerce noch auf den Einzelhandel auswirken wird.

Wie auch immer, Medical Properties braucht sich um solche Dinge nicht zu scheren. Als Real Estate Investment Trust investiert das Unternehmen, wie der Name bereits vermuten lässt, in Gebäude aus dem Bereich der medizinischen Versorgung. Ob Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude im Bereich der Medizin oder auch ambulante Praxen und Kliniken, all solche Immobilien gehören zum Portfolio dieses spannenden Bereichs.

Gesundheit ist hierbei ein Thema, das definitiv eher wichtiger wird als unwichtiger. Schon heute ist die Auslastung in Krankenhäusern schließlich hoch und Betten sind rar. Ein Trend, der durch die demografische Entwicklung, wonach wir immer länger leben und immer mehr Krankheiten heilbar sind, glücklicherweise zunehmen wird.

Entsprechend scheint Medical Properties mit seinem Fokus eine spannende und nachhaltige Zukunft bevorzustehen. Weshalb ich diesen REIT mit den über 5 % Dividendenrendite durchaus hierzu zählen würde.

Baidu: Internetmonopol in Wachstumsmarkt

Eine zweite Aktie, die für mich ein gewisses Ewigkeitsmoment besitzt, ist die von Baidu. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um das chinesische Alphabet-Äquivalent. Denn genau wie die US-Amerikaner besitzt dieser Internetkonzern im chinesischen Suchmaschinenmarkt ein Quasimonopol und verfügt zudem über weitere spannende Geschäftsbereiche in Segmenten wie KI, autonomes Fahren, Smart Speakers und vielen, vielen weiteren Bereichen.

Baidu ist somit gewissermaßen ein Alleskönner im Kontext von Technologie und Internetdiensten. Da das Internet zudem gerade im Reich der Mitte noch immer im Begriff ist, stark zu wachsen, könnte die Aktie in meinen Augen vielleicht sogar attraktiver sein als die des US-Pendants. Wenn auch möglicherweise ein wenig risikoreicher.

Der chinesische Internetmarkt ist schließlich noch jünger, dynamischer und dadurch chancenreicher, was sich auch in den Größenunterschieden widerspiegelt. Baidu kommt so beispielsweise aktuell lediglich auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von knapp unter 35 Mrd. US-Dollar. Neben diesem Ewigkeitsmoment beim Geschäftsmodell könnte hier noch eine ganze Menge an Kurswachstum schlummern.

Apple: Loyalität und Dienstleistungen im Fokus

Eine dritte Aktie, die inzwischen für mich ein Ewigkeitskriterium erfüllt, ist auch die von Apple. Lange Zeit hätte ich eine solche These verneint. Ja, sogar bestritten, denn der Kultkonzern aus Cupertino war für mich einfach zu abhängig von seinen iPhone-Verkäufen. Und auch wenn das heute noch immer zutrifft, befindet sich Apple inzwischen in einem bedeutenden Wandel, der eine Aktie für die Ewigkeit schaffen könnte.

Bei Apple stehen künftig schließlich eher die Dienstleistungen im Fokus. Egal ob im Musikbereich, im TV-Streaming oder aber was App-Verkäufe anbelangt, all diese Services genießen die volle Aufmerksamkeit des Managements. Die Produkte stehen zwar unweigerlich noch immer für einen Großteil des Geschäfts ein, allerdings dürfte mit diesem strategischen Umdenken dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich der Smartphone-Markt zunehmend von einem Wachstumsmarkt zu einem Ersatzmarkt entwickelt. Wenn sich hier überhaupt noch ein Wachstum abspielt.

Apple könnte somit langfristig von einem Wachstum im Bereich Services, Streaming und anderen Diensten profitieren und gleichzeitig stabile Erlöse durch noch immer vorhandene neue iPhone-Verkäufe generieren. Smartphones und digitale Dienstleistungen werden schließlich auch künftig nicht weniger und Apple dürfte mit diesem Schritt den Eintritt in den nächsten digitalen Markt bereits gemeistert haben.

Wie gesagt, eine lange Zeit …

30 Jahre bleiben dennoch eine lange Zeit, und auch wenn Aktien ein gewisses Ewigkeitsmomentum besitzen, kann trotzdem viel passieren. Daher muss man als Investor die Augen offen halten und die Märkte verfolgen. Ansonsten kann es leider passieren, dass man trotz seiner anfänglichen Ewigkeitsanalyse böse überrascht wird.

Vincent besitzt Aktien von Apple, Baidu und Medical Properties Trust. Suzanne Frey arbeitet als Führungskraft bei Alphabet und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A- und C-Aktien), Apple und Baidu. The Motley Fool besitzt die folgenden Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2019