3 Aktien, die du kaufen und die nächsten 20 Jahre halten kannst

In einer sich ständig ändernden Wirtschaft mag es unsinnig erscheinen, ein Unternehmen für die kommenden 20 Jahre zu empfehlen. Schließlich können sich die Märkte jederzeit verändern, die Demografie verändert sich und Technologien veralten rapide. Das Markenzeichen vieler erfolgreicher Unternehmen ist die Fähigkeit, ihr Geschäftsmodell an die Entwicklung der Gesellschaft anzupassen.

Vor diesem Hintergrund wollen wir mal drei Unternehmen betrachten, die bewiesen haben, dass sie nicht nur die Fähigkeit haben, sich zu verändern, sondern in diesen Zeiten der Veränderung auch noch bestens zu gedeihen. Schauen wir uns doch mal an, warum Netflix (WKN:552484), Disney (WKN:855686) und Amazon.com (WKN:906866) den Wandel der Zeit überdauern sollten.

Der Streaming-Riese

Netflix war nicht immer der riesige Streaming-Konzern, als den wir das Unternehmen heute kennen. Das Unternehmen wurde 1997 als Online-DVD-Verleih gegründet. Anstatt in die Videothek zu gehen, um einen Film auszuleihen, konnten die Kunden von zu Hause aus DVDs bestellen und sich zusenden lassen.

CEO Reed Hastings bewies, dass er seiner Zeit voraus war, als er 2007 den Streaming-Service des Unternehmens startete. Viele glaubten, dass dies schlicht unnötig sei, besonders als der Schritt folgte, den DVD-Versand per Post zu beenden. Hastings behielt am Ende recht und Streaming wurde Mainstream.

Netflix hat sich in den letzten Jahren gleich mehrfach weiterentwickelt. Als sich herausstellte, dass Medienunternehmen mehr für ihre Programme verlangen würden, begann Netflix zunächst, eigene Inhalte zu produzieren und damit zu besitzen. Was damals ein riskantes Unterfangen war, ist zu einem der wichtigsten Wettbewerbsvorteile des Unternehmens geworden.

Netflix, heute der weltweit führende Streaming-Anbieter, sagt, dass weltweit die bezahlten Mitgliedschaften im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 26 % gestiegen seien und nun bei über 148 Millionen Nutzern liegen würden. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahr 2018 auf fast 16 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 35 % gegenüber dem Vorjahr. Noch wichtiger ist, dass die Gewinnmargen weiter steigen: 7,7 % sind es jetzt, 4,8 % waren es im Vorjahr.

Die weltberühmte Maus

Walt Disney und sein Bruder Roy haben 1923, vor fast einem Jahrhundert, ihr erstes kleines Büro eröffnet.

Das Unternehmen hat im Laufe der Zeit natürlich eine ganze Reihe von Veränderungen durchlaufen. Nach Jahren der Produktion von animierten Kurzfilmen mit Mickey Mouse und Donald Duck kam Walt Disney die Idee für einen abendfüllenden animierten Spielfilm. Die Idee wurde in der Presse offen verhöhnt, die das Projekt als „Disneys Dummheit“ betitelten. Dieses Projekt war der Film Schneewittchen, der zum erfolgreichsten Film seiner Zeit werden konnte und nach wie vor ein Klassiker ist.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren weiter der Zeit angepasst und die Studios Pixar, Marvel und Lucasfilm sowie erst kürzlich Fox übernommen. Diese werden alle eine große Rolle bei der Premiere von Disney+, dem Flaggschiff des Unternehmens, spielen, das noch in diesem Jahr starten wird – ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens.

Auch wenn das Broadcast- und Kabelgeschäft von Disney einen langsamen Rückgang verzeichnet, wuchs der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 8 %, während der Reingewinn um 40 % stieg. Was hat die Gewinne getrieben? Die Einnahmen aus dem Studio-Entertainment-Bereich stiegen um 19 % und die Einnahmen aus Freizeitparks und Resorts um 10 %, beide im Jahresvergleich, während die operativen Erträge aus diesen Segmenten um 27 bzw. 18 % stiegen.

Mehr als nur ein Buchhändler

Es wäre schwer, über die Neuerfindung von Unternehmen zu sprechen, ohne auch Amazon zu nennen. Das Unternehmen begann seine Tätigkeit als Onlinebuchhandlung, entwickelte sich aber schnell zu einem „Alles“-Versand. Amazon setzte den Standard, den andere E-Commerce-Unternehmen anstreben – und selbst das wird dem, was das Unternehmen geleistet hat, noch nicht einmal annähernd gerecht.

Amazon ist nicht nur der größte Onlinehändler der Welt, sondern hat auch den Weg einer ständigen Neuentwicklung eingeschlagen, der von keinem anderen Unternehmen erreicht wurde. Man war Vorreiter sowohl bei Cloud-Computing als auch bei smarten Lautsprechern und ist in beiden Bereichen nach wie vor der größte Player. Und Amazon hat entscheidende Schritte in eine Vielzahl unterschiedlicher Kategorien unternommen, darunter Video-Streaming, Werbung, Musik-Streaming, Fracht und Logistik, Robotik und künstliche Intelligenz. Sogar im stationären Einzelhandel ist das Unternehmen zunehmend präsent.

Obwohl sich nicht alle Wetten auszahlen, tun dies doch die meisten Projekte. Amazons Umsatz wuchs 2018 um 31 % gegenüber dem Vorjahr, während sich der Reingewinn mehr als verdreifachte. Amazon Web Services, das Cloud-Computing-Segment des Unternehmens, wuchs auf mehr als 11 % des Gesamtumsatzes und machte mehr als die Hälfte des Betriebsergebnisses aus – ein Beitrag zur Finanzierung der Expansion in andere Märkte und Technologien.

20 Jahre sind eine lange Zeit

Natürlich bietet das Setzen auf Unternehmen, die sich erfolgreich neu erfunden haben, keine Garantie dafür, dass sie auch in Zukunft Erfolge einfahren werden. Die Fähigkeit, sich an einen sich verändernden Markt anzupassen, ist jedoch ein wichtiger Indikator dafür, dass ein Unternehmen in der Lage ist, über Jahrzehnte erfolgreich zu sein.

