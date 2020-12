3 Aktien, die du für immer halten kannst

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Selbst starke Unternehmen haben bei dem Crash im März viel von ihrem Aktienwert verloren. Doch Investoren, die ihre Aktien behalten haben, profitieren jetzt davon: Der breitere Markt ist sprunghaft angestiegen. Langfristig zu investieren bedeutet, die Volatilität auszusitzen, die von Zeit zu Zeit auftreten kann. Dazu braucht es aber Aktien großartiger Unternehmen. Target (WKN: 856243), PepsiCo (WKN: 851995) und Starbucks (WKN: 884437) sind solche Unternehmen, die sich langfristig gut entwickeln sollten und die man für immer halten kann.

Innovative Lösungen für Grundbedürfnisse

Target war einer der größten Gewinner der Pandemie mit den höchsten jemals verzeichneten Besucherzuwächsen. Das Unternehmen war mit seinem großen Angebot an Dienstleistungen auf Erfolgskurs. Die Zahlen für das zweite Quartal, in dem der Lockdown am heftigsten war, lagen bei 24 %, während die Zahlen für das dritte Quartal mit 20 % etwas niedriger ausfielen. Ein großer Teil der US-Geschäfte war bereits im dritten Quartal geöffnet. Die Kunden freuten sich, endlich wieder im Geschäft einkaufen zu können. Digitale Dienste wuchsen um 155 % und Same-Day-Services stiegen um 217 %.

Target ist es auch gelungen, trotz seiner ständig wachsenden Liste an neuen Einkaufsmöglichkeiten profitabel zu bleiben. Mehr als die Hälfte der Bestellungen wurden von Geschäften statt von großen Versandzentren verschickt. Auf diese Weise wurden Kosten eingespart.

Warum kaufen Kunden so gerne bei Target ein? Klar, wegen der niedrigen Preise. Aber Target vermarktet auch seine eigenen Marken. Außerdem experimentiert das Unternehmen mit verschiedenen Ideen, um für jeden Standort das richtige Erlebnis zu bieten.

Die Aktie hat kürzlich neue Höchststände erreicht und ist Stand jetzt um 172 % gestiegen. Sie wird aber nur zum 22,7-Fachen der vergangenen Einnahmen gehandelt. Da die Wirtschaft sich weiter erholt und die Kunden vom Kauf von lebensnotwendigen Gütern auf Ausgaben für Erlebnisse oder Luxusgüter umsteigen, wird Targets phänomenale Performance sich wahrscheinlich verlangsamen. Aber die Leichtigkeit von Target bei Innovation und Kundenservice bedeutet, dass hier noch viel Wachstum zu erwarten ist.

Die richtigen Produkte zur richtigen Zeit

PepsiCo steckt hinter sehr viel mehr als nur süßen Getränken. Man bietet auch Produkte fürs Frühstück sowie Snacks. Die konnten in der Pandemie den Schwung beibehalten.

Die Frito-Lay-Sparte des Unternehmens wuchs im zweiten Quartal (Lockdown!) um 7 %, Quaker Oats wuchs um 23 %. Dies reichte aus, um den unternehmensweiten Absatz trotz des Rückgangs bei den Getränken zum Mitnehmen mit einem Umsatzrückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant zu halten. Das dritte Quartal war bereits positiv: Man verzeichnete ein Wachstum von mehr als 5 % gegenüber dem Jahr 2019 sowie steigende Einnahmen.

Doch der Erfolg findet unabhängig von Corona statt. PepsiCo wächst seit vielen Jahren schneller als der Rivale Coca-Cola und seine diversifizierte Produktlinie war ein wichtiger Faktor für den Gesamterfolg. Das bedeutet, dass das Unternehmen agil ist und schneller auf das sich ändernde Verbraucherverhalten reagieren kann als Konkurrenten wie Coca-Cola. Gerade die hatten im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 28 % zu verzeichnen und müssen sich bei weiterem Umsatzrückgang um eine Umstrukturierung bemühen. Das bedeutet auch, dass das Unternehmen für zukünftige Gewinne gut positioniert ist.

Die PepsiCo-Aktie ist seit Jahresanfang um 5 % gestiegen und erwirtschaftet eine Dividendenrendite von 2,8 %. Das liegt deutlich über dem S&P 500-Durchschnitt von 1,8 %.

Kaffee auf der ganzen Welt

Dafür, dass Starbucks lediglich eine Kaffeekette ist, war es schon erstaunlich, dass es in der Lage war, mehr Umsatz als Restaurantketten wie McDonald’s und Wendy’s zu erzielen. Aber Starbucks hat weltweit über 32.000 Restaurants eröffnet und noch viel vor sich.

Das Unternehmen hatte natürlich mit dem Lockdown zu kämpfen. Der Umsatz ging im April um bis zu 65 % zurück und hat sich im vierten Quartal, das am 30. September endete, auf einen Rückgang von 9 % verbessert. Die Verkäufe sind immer noch rückläufig, aber das Unternehmen erwartet, dass sie 2021 positiv werden.

Starbucks hat viel infrage gestellt, um der Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen plant auch die Eröffnung neuer Geschäfte in den Vorstädten, da viele Menschen weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Außerdem plant man die Eröffnung von über 2.000 neuen Standorten im Jahr 2021, eine enorme Leistung für ein Unternehmen, das bereits allgegenwärtig ist. Während die Pandemie das Wachstum sicherlich verlangsamt hat, hat Starbucks noch viel vor sich. Investoren mit langem Atem werden davon profitieren.

3 Aktien, die du für immer halten kannst

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Starbucks. Jennifer Saibil besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 27.11.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

