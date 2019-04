3 Aktien, mit denen man für den Nachwuchs vorsorgen kann

In den USA steigen die College-Kosten rapide an, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Dies bedeutet sowohl für die Eltern als auch für die Kinder großen Druck. Aber mit genügend Zeit und solider Investition kann man für das College oder auch die Privat-Uni investieren und damit diese finanzielle Belastung etwas verringern.

Wir haben zwei Motley Fool-Experten nach ihren Lieblingsaktien gefragt, die sich zur Finanzierung der späteren Bildung eignen. Hier die Gründe, warum sie denken, dass Grand Canyon Education (WKN:A0Q8E2) und Brookfield Renewable Partners LP (WKN:A1JQFZ) ideal für die Zukunft sind.

Eine Möglichkeit, von steigenden Studiengebühren zu profitieren

Matt DiLallo (Grand Canyon Education): Die Kosten für eine Hochschulausbildung sind in den USA im Laufe der Jahre rasch gestiegen und werden voraussichtlich auch noch weiter steigen. Das zwingt die Eltern, frühzeitig für die zukünftige Ausbildung ihrer Kinder zu sparen. Eine Möglichkeit dazu besteht darin, in ein Unternehmen zu investieren, das vom Wachstum der Ausgaben für die Hochschulbildung profitiert.

Grand Canyon Education (GCE) betrieb früher eine Privat-Universität, die Grand Canyon University (GCU), doch diese Instanzen trennten sich letztes Jahr. GCU betreibt nun den eigentlichen Campus sowie die Online-Universität, welche zu ihrem gemeinnützigen Ursprung zurückgekehrt ist. GCE erbringt unterdessen mehrere technologische und akademische Dienstleistungen für die GCU im Austausch für 60 % seiner Einnahmen aus Studiengebühren und sonstigen Einnahmen. So steigen die Einnahmen und der Gewinn von GCE mit zunehmenden Einschreibungen an der Universität.

Das ist jedoch nur der Anfang dessen, was diesem Bildungsunternehmen bevorsteht. Grand Canyon Education will diese Dienstleistungen in Zukunft auch anderen Universitäten anbieten. Mit der Übernahme von Orbis Education Services, einem Bildungsdienstleister, welcher Gesundheitsbildungsprogramme an 17 Universitäten unterstützt, hat das Unternehmen kürzlich einen Schritt in Richtung Expansion gemacht. Mit zunehmender Reichweite und Kundenbasis sollten Umsatz und Einnahmen sowie der Aktienkurs steigen.

Grand Canyon Education bietet Investoren eine einzigartige Möglichkeit, ihre Kinder aufs College zu schicken, da man hier in ein Unternehmen investiert, das vom Kostenanstieg der Hochschulbildung profitiert. Diese Investition kann in den kommenden Jahren deutlich an Wert gewinnen, wenn das Unternehmen seine Dienstleistungen für andere Universitäten ausbaut.

Langsam und stetig gewinnt

Travis Hoium (Brookfield Renewable Partners): Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind kein wachstumsstarkes Geschäft und bekommen in den Medien auch nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Trotzdem ist das eine interessante Sparte, um nach Aktien Ausschau zu halten, wenn man in die Zukunft seiner Kinder investieren will. Brookfield Renewable Partners ist einer der stabilsten Anbieter der Branche für erneuerbare Energien und produziert rund 47 Milliarden USD an Strom und 17.400 Megawatt (MW) Leistung.

Diese Anlagen bringen jedes Jahr Geld, womit das Unternehmen eine steigende Dividende finanziert. Langfristig plant das Management 70 % der Mittel aus dem operativen Geschäft als Dividende auszuschütten. Die restlichen 30 % werden zur Schuldentilgung oder zum Kauf von Wachstumsaktiva verwendet. Diese Strategie hat in der Vergangenheit langfristig zu einer stetig steigenden Dividende geführt.

Im Moment beträgt die Dividendenrendite von Brookfield Renewable Partners 6,5 %, und das Management erwartet, dass die Ausschüttung jährlich um 5 % bis 9 % aus dem natürlichen Cashflow-Wachstum steigt. Das Wachstum bedeutet, dass sich die Dividende verdoppeln könnte, wenn Ihre Kinder im Uni-Alter sind. Wenn man bedenkt, dass Bildung immer teurer wird, kann sich diese Dividende als sehr sinnvoll herausstellen.

Aufbau eines Portfolios für die Zukunft

Dies sind zwei große Aktien, die man für Wachstum und Dividenden in Betracht ziehen sollte, wenn man für die spätere Ausbildung der Kinder spart. Da man genügend Zeit hat, sollten diese Aktien helfen, die finanzielle Belastung für Studenten wie auch Eltern zu verringern.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von 2U und Grand Canyon Education. Travis Hoium besitzt keine der genannten Aktien. Dieser Artikel erschien am 4.3.2019 auf Fool.com und wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019