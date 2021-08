3 Aktien, bei denen bis 2030 aus 10.000 Dollar 50.000 Dollar werden könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Der wichtigste Punkt

Die Aktien dieser innovativen Wachstumsunternehmen sind reichlich hoch bewertet, aber sie haben solides Potenzial, in den kommenden Jahren noch höher zu steigen.

Die pandemisch beschleunigte Digitalisierung der Weltwirtschaft hat einige neue Wege zur Schaffung von Wohlstand in den Vordergrund gerückt.

Während die steigende Inflation und die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen erhöht, kurzfristige Investoren nervös gemacht hat, ist das für langfristige Investoren kein so großes Problem. Historisch gesehen haben Investoren, die es geschafft haben, durch Ausverkäufe und Marktkorrekturen hindurch geduldig zu bleiben, langfristig dramatisch von der Kraft des Zinseszinseffekts an der Börse profitiert.

Wenn du 10.000 US-Dollar an Kapital hast, das nicht für das Bezahlen von Rechnungen oder den Aufbau eines Notfallfonds benötigt wird, dann könnten dir die folgenden Aktien dabei helfen, diese Investition bis 2030 auf 50.000 US-Dollar zu erhöhen.

1. Skillz

Die Aktien der mobilen Online-Gaming-Plattform Skillz (WKN: A2QGJ2) sind im letzten Monat um 30,2 % gesunken. Dieser Rückgang stellt jedoch eine einzigartige Einstiegsmöglichkeit dar, um Aktien dieses margenstarken und schuldenfreien Gaming-Unternehmens zu kaufen.

Skillz betreibt eine Softwareplattform, die verschiedene Geschicklichkeitsspiele (und keine Glücksspiele) von mehreren Spieleentwicklern hostet. Dadurch, dass das Unternehmen keine Glücksspiele hostet, hat es die regulatorischen Herausforderungen, die mit Daily Fantasy Sports und Online-Sportbüchern verbunden sind, reduziert. Diese Spieleplattform hebt sich von der Konkurrenz ab, weil Spieler bei diesen Spielen um Geldpreise wetten können, was sie attraktiver macht als Free-to-Play-Spiele. Das Unternehmen erhebt 15 % der von den Spielern gezahlten Bruttoerlöse für seine Dienstleistungen.

Die Software-Plattform hat eine hohe Skalierbarkeit bewiesen, was sich in der Bruttomarge des Unternehmens nach zwölf Monaten von fast 95 % zeigt. Skillz konzentriert sich nun darauf, mehr rundenbasierte Multiplayer-Spiele hinzuzufügen, und investiert in synchrone Technologie (die es mehreren Spielern ermöglicht, gleichzeitig zu spielen), um profitablere Spiele wie Ego-Shooter und Echtzeit-Strategiespiele hinzuzufügen. Die Erweiterung des Spieleportfolios sowohl in Bezug auf die Anzahl der Spiele als auch auf die Genres erhöht die Chancen, mehrere Hits zu liefern, was wiederum die Finanzlage des Unternehmens verbessern kann.

Da die Ergebnisse des zweiten Quartals für den 3. August geplant sind, wird der kurzfristige Aktienkurs von Faktoren abhängen wie zum Beispiel ob das Unternehmen die Schätzungen der Analysten übertrifft, Veränderungen im Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 und der zahlenden Nutzerbasis, sowie zukünftige Entwicklungen in der internationalen Marktexpansion und Partnerschaften. Langfristig hat das Unternehmen jedoch solides Potenzial, seine zahlende Nutzerbasis zu erhöhen, da sie derzeit nur 17 % der gesamten Nutzerbasis ausmacht. Die jüngste Akquisition der Demand-Side-Advertising-Plattform Aarki wird voraussichtlich die Kosten für die Kundenakquise und damit die Verluste des Unternehmens reduzieren. Das mehrjährige Gaming-Abkommen des Unternehmens mit der National Football League wird ebenfalls dazu beitragen, neue Nutzer zu deutlich geringeren Kosten zu gewinnen.

Vor diesem Hintergrund scheint die Aktie gut positioniert zu sein, um sich in den kommenden Jahren als Wohlstandsgenerator zu erweisen.

2. Cloudflare

Eine weitere spielverändernde Aktie, die sich bis 2030 leicht von 10.000 auf 50.000 US-Dollar entwickeln kann, ist der führende Content-Delivery-Netzwerk- und Cybersecurity-Player Cloudflare (WKN: A2PQMN). Das Unternehmen positioniert sich als „Cisco-as-a-Service“, bei dem ein softwarebasierter Netzwerkservice genutzt wird, um alle Arten von Netzwerkhardware wie Router, Firewalls, VPNs und Load Balancer zu ersetzen. Cloudflare bietet derzeit Netzwerkdienste in über 200 Städten und 100 Ländern an.

Mit einer Edge-basierten Netzwerkarchitektur, die es ermöglicht, Daten und Berechnungen in einem lokalisierten Rechenzentrum näher am Nutzer durchzuführen anstatt in einem zentralen Rechenzentrum, ist das Netzwerk von Cloudflare von Natur aus schnell, zuverlässig und sicherer. Das Software-defined Networking (SDN)-Modell des Unternehmens hat sein Netzwerk hoch skalierbar und günstiger gemacht als die Hardware-basierten Netzwerke von Konkurrenten wie Akamai Technologies und Limelight Networks. Cloudflare erwartet nun, dass sein gesamter adressierbarer Markt von 72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 wachsen wird.

Die Freemium-Strategie des Unternehmens, die darin besteht, seine Dienste für Einzelanwender kostenlos anzubieten und dann die Erkenntnisse zu nutzen, um Premiumprodukte für Unternehmen zu entwickeln, hat sich ausgezahlt. Am Ende des ersten Quartals (Ende 31. März 2021) stieg die Gesamtkundenzahl des Unternehmens (kostenlose und zahlende Kunden) im Jahresvergleich um 46 % auf 4,1 Millionen, während die Zahl der Großkunden (jährliche Ausgaben von mehr als 100.000 US-Dollar) im Jahresvergleich um 70 % auf 945 stieg.

Die Gruppe der Großkunden hat sich als die am schnellsten wachsende Gruppe herausgestellt und macht mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Neben der Akquise von Neukunden kaufen auch die Bestandskunden von Cloudflare mehr von den Produkten des Unternehmens, wie die dollarbasierte Nettokundenbindungsrate von 123 % im ersten Quartal zeigt (dieselben Kunden haben im ersten Quartal 23 % mehr Dollar ausgegeben als im gleichen Quartal des Vorjahres).

Cloudflare gibt derzeit eine Prognose für den Umsatz im Geschäftsjahr 2021 von 612 bis 616 Millionen US-Dollar ab, was einen Anstieg von 42 % im Jahresvergleich in der Mitte bedeutet. Das Unternehmen ist noch nicht profitabel, aber die Finanzkennzahlen tendieren in die richtige Richtung. Basierend auf einem hoch skalierbaren SDN-Modell, einem großen adressierbaren Markt und einer Partnerschaft mit Nvidia, um Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz in sein Edge-Netzwerk einzubringen, ist Cloudflare ein solider langfristiger Pick für Privatanleger.

3. Sea Limited

Das in Singapur ansässige Unternehmen Sea Limited (WKN: A2H5LX) hat seine drei Geschäftsbereiche – E-Commerce (Shopee), digitale Unterhaltung (Garena) und digitale Finanzdienstleistungen (SeaMoney und ShopeePay) – in Südostasien, Taiwan und Lateinamerika schnell ausgebaut.

Die digitale Unterhaltung (mit Spieleentwicklung und -veröffentlichung) ist das einzige gewinnbringende Geschäft und die Hauptquelle des Cashflows für das Unternehmen. Die Stärke des Spieleportfolios von Sea ist offensichtlich, wenn man bedenkt, dass das selbst entwickelte Spiel Free Fire im Jahr 2020 das meistheruntergeladene Spiel der Welt war. Neben Free Fire vertreibt das Unternehmen auch mehrere der beliebten Spiele von Tencent (WKN: A1138D). Während Sea Lizenzgebühren an Tencent zahlt, hat diese Vertriebsaktivität auch dazu beigetragen, die Nutzerbasis des Unternehmens für Spiele zu erweitern. Die vierteljährlichen aktiven Nutzer der digitalen Unterhaltung des Unternehmens stiegen im Jahresvergleich um 61 % auf 648,8 Millionen, während die vierteljährlichen zahlenden Nutzer noch schneller um 124 % im Jahresvergleich auf 79,8 Millionen am Ende des ersten Quartals (bis 31. März 2021) stiegen.

Während das Gaming-Geschäft dazu beiträgt, seine Gesamtverluste zu senken, hat sich Sea auf den Ausbau des Marktanteils seiner E-Commerce-Plattform Shopee konzentriert. Obwohl es noch kein profitables Unternehmen ist, stiegen die Bruttobestellungen auf Shopee im Jahresvergleich um 134,6 % auf eine Milliarde und der Bruttowarenwert der auf der Plattform verarbeiteten Bestellungen stieg im ersten Quartal um 112,5 % auf 11,9 Milliarden US-Dollar. Shopee dominiert weiterhin den indonesischen E-Commerce-Sektor, der voraussichtlich schneller wachsen wird als der indische E-Commerce-Markt. Im ersten Quartal stufte App Annie Shoppe als führende App auf Android-Plattformen in Südostasien und Taiwan in der Kategorie Shopping ein, basierend auf den durchschnittlichen monatlichen Nutzern und der insgesamt verbrachten Zeit. Shopee ist auch in Brasilien auf dem Vormarsch.

Und schließlich sind digitale Finanzdienstleistungen zwar derzeit nur ein kleiner Teil des Umsatzmixes von Sea, aber er wächst rasant. Im ersten Quartal stiegen die quartalsweise zahlenden Nutzer für die mobile Geldbörse des Unternehmens im Jahresvergleich um 145 % auf über 26,1 Millionen.

Vor dem Hintergrund eines diversifizierten Geschäftsmodells, das von mehreren strukturellen Rückenwinden profitiert, bietet Sea Limited ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für Privatanleger.

Der Artikel 3 Aktien, bei denen bis 2030 aus 10.000 Dollar 50.000 Dollar werden könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

