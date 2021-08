3 Aktien, bei denen in 10 Jahren aus 300.000 US-Dollar 1 Million US-Dollar werden kann

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Es gibt ein offenes Geheimnis in der Welt des Investierens: Du musst kein großes Risiko eingehen, um große Gewinne zu sehen, wenn du bereit bist, einen langfristigen Ansatz zu verfolgen. Bedenke, dass die Aktie von Microsoft in den letzten zehn Jahren eine Gesamtrendite von 1.200 % erzielte. Der noch weniger risikoreiche S&P-500-Index hat im gleichen Zeitraum eine Gesamtrendite von etwa 300 % erzielt, und es ist wahrscheinlich, dass geduldige Investoren, die auf starke Unternehmen setzen, auch weiterhin beeindruckende Renditen erzielen werden.

Vor diesem Hintergrund hat ein Gremium von Motley-Fool-Mitarbeitern drei Aktien identifiziert, die sich in den nächsten zehn Jahren mehr als verdreifachen könnten. Lies weiter, um zu erfahren, warum sie glauben, dass diese Unternehmen auf dem besten Weg sind, großen Wert für die Aktionäre zu liefern.

Die Zukunft der Unterhaltung ist interaktiv

Keith Noonan: Activision Blizzard (WKN: A0Q4K4) hat eine große Rolle bei der Entwicklung der globalen Videospielindustrie gespielt, und das Unternehmen sticht als einer der wahrscheinlichsten Kandidaten hervor, um von der wachsenden Nachfrage nach interaktiver Unterhaltung zu profitieren. Kein anderes Unterhaltungsmedium kommt auch nur annähernd an das Niveau des Engagements seiner Top-Titel heran, und führende Unternehmen in diesem Bereich werden wahrscheinlich weiterhin große Gewinne für die Aktionäre einfahren.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 71 Mrd. US-Dollar ist Activision Blizzard kaum ein Branchenneuling. Franchises wie Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush Saga sind führend in der Kategorie und haben dem Unternehmen in den letzten Jahren zu einer beeindruckenden Performance verholfen, aber das Unternehmen hat immer noch Möglichkeiten, langfristig enorm zu wachsen.

Das Unternehmen verfügt über eine Nutzerbasis von etwa 400 Millionen Nutzern weltweit, aber das Management geht davon aus, dass es sein Publikum auf etwa eine Milliarde Gamer rund um den Globus erhöhen kann. Neben der Erweiterung seines Publikums sollte Activision Blizzard in der Lage sein, weitere neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu nutzen.

Activision Blizzard ist es bereits gelungen, einige seiner größten Franchises auf das Free-to-Play-Modell (F2P) umzustellen. F2P-Spiele wie Call of Duty: Mobile und Call of Duty: Warzone haben Hunderte Millionen neuer Nutzer erreicht, und es besteht eine gute Chance, dass das Unternehmen dieses Modell nutzen kann, um die Leistung anderer Kernprodukte zu steigern. Noch besser ist, dass der Spielegigant in der Lage ist, aufkommende Möglichkeiten in den Bereichen Augmented Reality, E-Sport, In-Game-Werbung und E-Commerce-Integration zu nutzen.

Dies ist ein großartiges Unternehmen, das an der Schnittstelle mächtiger Trends operiert, und geduldige Aktionäre sollten starke Renditen mit der Aktie sehen.

Netflix wird nicht der einzige Neueinsteiger im Gaming-Bereich sein

Jason Hall: Die jüngste Nachricht, dass der Streaming-Riese Netflix (WKN: 552484) plant, in das Videospielgeschäft einzusteigen, hat Schockwellen durch die Branche geschickt. Und während ein Großteil der Aufmerksamkeit auf Netflix’ Fähigkeit lag, in die hyperkompetitive Videospiellandschaft einzutreten – und sie möglicherweise zu verändern –, denke ich, dass Investoren die größere Chance verpassen, von dem zu partizipieren, was wahrscheinlich eine Menge Unternehmen sein werden, die einen Teil ihres Geschäfts oder der Kundenerfahrung gamifizieren.

Das ist es, was Unity Software (WKN: A2QCFX) als Investition so überzeugend macht. Unity stellt als Zulieferer keine Spiele her, sondern lizenziert stattdessen Software, die Entwickler und Content-Ersteller nutzen, um Spiele, Analysetools, eine Plattform für die Platzierung von Werbung und einen In-App-Marktplatz zu erstellen, damit seine Kunden das wirtschaftliche Potenzial der Inhalte maximieren können, die sie mit den Tools von Unity erstellen.

Das funktioniert sicherlich, wenn man sich das Umsatzwachstum von Unity anschaut. Als Unity im Mai die Ergebnisse zum ersten Quartal bekannt gab, wies CEO John Riccitiello darauf hin, dass das 41%ige Umsatzwachstum in diesem Quartal das zehnte Quartal in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 30 % war. Dennoch hat der Markt etwas von seinem Überschwang für Unity verloren; die Aktien sind um fast 40 % von ihrem Höchststand nach dem Börsengang im Dezember gefallen:

Einfach ausgedrückt, die Investoren denken nicht groß genug über die potenziellen Anwendungen für Unitys Software und Tools nach. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Formen der Unterhaltung verschwimmen und das nächste Jahrzehnt könnte Unity viel größer werden lassen.

MercadoLibre ist wie das Investieren in Amazon und PayPal vor einem Jahrzehnt

Jamal Carnette: MercadoLibre (WKN: A0MYNP) ist die überzeugendste Wachstumsaktie in meinem gesamten Portfolio. Stell dir vor, du könntest in der Zeit zurückgehen und ein früher Amazon- oder PayPal-Investor werden. Das ist die Chance von MercadoLibre und das Unternehmen fliegt weiterhin unter dem Radar der Wall Street.

Für diejenigen, die MercadoLibre nicht kennen, es ist Lateinamerikas größtes E-Commerce-Unternehmen mit Niederlassungen in 18 Ländern. Mit einem Anteil von 14 % am gesamten Einzelhandelsumsatz hat der E-Commerce in den Industrieländern der USA noch eine lange Wachstumsperspektive, du kannst dir also vorstellen, welche Chancen sich in den Entwicklungsländern Lateinamerikas bieten. Im Jahr 2020 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 73 %, sodass es weiterhin von der erhöhten Internetdurchdringung und dem Wachstum des verfügbaren Einkommens in der Region profitiert.

Die größte Chance für MercadoLibre ist aber vielleicht nicht der E-Commerce, sondern sein Fintech-Zahlungsprodukt Mercado Pago. Ähnlich wie Amazon Web Services wurde Mercado Pago zunächst als „Nebenprodukt“ konzipiert; hier war das begrenzte Ziel die Erleichterung von E-Commerce-Transaktionen auf der Plattform.

Das Produkt war jedoch so erfolgreich, dass es auch auf Off-Platform-Anwendungen wie in Lebensmittelgeschäften und Tankstellen ausgeweitet wurde. In den kürzlich gemeldeten Ergebnissen des ersten Quartals entfielen fast 60 % des gesamten Zahlungsvolumens von Mercado Pago auf plattformunabhängige Anwendungen.

Das Unternehmen hat seinen Erfolg bei den Zahlungsdiensten genutzt, um zusätzliche Bankdienstleistungen wie die Mercado-Credito-Kreditvergabe und Mercado-Fondo-Vermögensverwaltung anzubieten. Das verfügbare Einkommen und die Internetdurchdringung werden sich in der lateinamerikanischen Region fortsetzen und Mercado Libre befindet sich in einer hervorragenden Position, um davon zu profitieren.

