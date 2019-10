Wie das ganze funktionieren wird

Die Branche wird ziemlich genau so funktionieren wie Casinos heute. Es gibt Unternehmen, die die Wetten annehmen (Casinos) – sie sind die Unternehmen, die mit den Menschen interagieren. Hinter den Kulissen gibt es außerdem noch Unternehmen, die Infrastruktur bereitstellen. Hierzu zählen etwa Hersteller von Spielautomaten und Zubehör für Tischspiele. Beide Gruppen sind in jedem Staat unterschiedlich reguliert. So viel zu diesem kleinen Überblick.

Der wird wichtig sein, wenn wir einen Blick auf die Partnerschaften in der Sportwettenlandschaft werfen. Infrastrukturunternehmen möchten so viele Services wie möglich an die Unternehmen verkaufen, die Lizenzen für Sportwetten besitzen. Das hat zu viel Konsolidierung geführt und die Wettbüros versuchen nun, sich mit Partnerschaften besser aufzustellen.

Die Infrastruktur

Es gibt drei große Unternehmen, die die Infrastruktur für Sportwetten bereitstellen: International Game Technology (WKN: A14QUY), Scientific Games (WKN: 875605) und The Stars Group (WKN: A2DVJ8) – das kürzlich einer Fusion mit Flutter Entertainment zustimmte – sind die drei Akteure. Sie expandieren in den Markt für Sportwetten, nachdem sie gemeinsam bereits die Märkte für Spielautomaten, Tischspiele und Onlinepoker dominiert haben.

Wie ich oben erwähnte, versuchen diese Unternehmen ihre Services an möglichst viele Betreiber zu verkaufen, und sie alle haben große Kooperationen in Sachen Sportwetten geschmiedet. Scientific Games hat Deals mit Wynn Resorts (WKN: 663244) und Caesars Entertainment (WKN: A1C9E4) abgeschlossen und gewann zudem kürzlich eine Joint-Venture-Ausschreibung in der Türkei.

IGT hat Partnerschaften mit FanDuel und DraftKings vereinbart und besitzt zudem kleinere Abmachungen mit Boyd Gaming (WKN: 896499) und einigen Indianercasinos, die kreuz und quer über das Land verteilt sind.

The Stars Group hat sich mit Penn National (WKN: 905441), Indianercasinos und sogar Fox Sports für Glücksspiel mit virtuellem und echtem Geld zusammengeschlossen.

Die Casinos

In vielen Staaten müssen Zocker in die Casinos kommen, sodass sie die Schnittstellen sind. Das bedeutet, dass eine physische Präsenz in vielen Staaten nötig ist. Das ist vor allem gut für große, regionale Akteure.

Caesars Entertainment und MGM Resorts (WKN: 880883) sind in den USA die zwei größten Casinobetreiber, wenn man nach dem Umsatz geht. Caesars unterhält bereits in sieben Staaten 30 Sportwettbüros und hat sich mit Disneys ESPN und AT&Ts Turner Sports zusammengetan, um TV-Programme für Sportwetten bereitzustellen. Das Übernahmeangebot für Eldorado Resorts (WKN: A12B8F) wird die Reichweite Caesars’ vergrößern. Das Unternehmen hofft, dass das den Unterschied machen wird.

MGM Resorts setzt darauf, dass Kooperationen mit den Sportligen selbst der beste Weg sein werden. Es verfügt über Deals mit den großen Basketball-, Hockey- und Baseball-Ligen, um deren offizieller Partner zu werden und sogar exklusive Daten von ihnen zu erhalten, was mehr Wettoptionen möglich machen wird. Das Unternehmen machte außerdem einen Deal mit dem Sportsbar-Franchise Buffalo Wild Wings und ist nun deren Partner für Sportwetten. Das sollte die Reichweite des Unternehmens auf manche Märkte ausdehnen, in denen es keine Casinos unterhält.

Kleinere Casinobetreiber wie Penn National und Boyd Gaming tüten jede Partnerschaft ein, die sie kriegen können, etwa mit den erwähnten Zulieferern wie The Stars Group und Draft Kings. Ihr Marktanteil bei Sportwetten wird jedoch bedeutend kleiner sein, da sie nicht über die Größe oder die Medienpräsenz verfügen werden wie Caesars und MGM. Das macht die letztgenannten Unternehmen zur besten Möglichkeit auf der Casinoseite dieser Branche.

Worauf man hier setzen sollte

Ich denke, dass der größte Profiteur von Sportwetten MGM Resorts sein wird. Das Unternehmen verfügt über die notwendigen Partnerschaften, um eine große Spielerschaft zusammenzubekommen. Das wiederum wird die Wettdaten verbessern, die das Unternehmen zur Verfügung hat, was am Ende eine Aufwärtsspirale ergeben könnte.

Auf der Lieferantenseite hat Scientific Games Partnerschaften geschmiedet, die noch über MGM hinausgehen. Das Unternehmen stellt sich zudem international auf, was ihm viele neue Märkte eröffnen könnte.

Wenn du in dieser Branche auf jemanden setzen willst, dann haben MGM und Scientific Games gute Chancen. Daher sind diese beiden für heute meine Top-Picks.