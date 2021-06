3 Aktien aus dem Nasdaq 100, die man im Juni kaufen sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Walgreens Boots Alliance":

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind Wachstumsaktien die Kronjuwelen in den Portfolios der Investoren. Historisch niedrige Kreditzinsen, eine lockere Politik der US-Notenbank und eine ausgabefreudige US-Regierung ließen Wachstumsaktien glänzen.

Diese Outperformance kann man leicht am Nasdaq 100 ablesen – ein Index, der sich den 100 größten nicht finanziellen Unternehmen widmet, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind. Über den nachlaufenden 10-Jahres-Zeitraum liegt der Nasdaq 100 bis zum 12. Juni 2021 um 530 % höher. Im Vergleich dazu liegt der weithin beachtete S&P 500, der üblicherweise als Richtwert für die Performance herangezogen wird, um „nur“ 234 % höher.

Aber selbst mit seiner überwältigenden Outperformance bietet der Nasdaq 100 immer noch Wert. Wenn wir in den Sommer eintreten, könnten die folgenden drei Aktien anfangen, sich aufzuheizen, und können getrost gekauft werden.

Amazon

An erster Stelle steht der E-Commerce-Riese Amazon (WKN: 906866), den ich vor zwei Wochen als eine der „Top-Aktien, die dich im Juni (und darüber hinaus) reicher machen werden“, betitelt habe. Amazon mag ein Unternehmen mit einem Wert von 1,69 Billionen US-Dollar sein, aber sein Wachstumspfad lässt vermuten, dass es bis Mitte des Jahrzehnts ein Unternehmen mit einem Wert von 5 Billionen US-Dollar werden könnte.

Die meisten Menschen sind wahrscheinlich mit Amazon wegen seines Onlinemarktplatzes vertraut. Im September 2019 haben fast 151 Millionen Amerikaner über eine mobile App auf Amazon zugegriffen, und ich kann mir nur vorstellen, dass diese Zahl im Zuge der Pandemie noch weiter nach oben gegangen ist. Laut eines Berichts von eMarketer vom April 2021 kontrollierte Amazon etwas mehr als 40 % aller Onlineumsätze in den USA, was mehr als das Fünffache des Anteils des nächstgelegenen Konkurrenten ist.

Amazon ist sich jedoch dessen bewusst, dass die Margen im Einzelhandel im Allgemeinen hauchdünn sind. Um dem entgegenzuwirken, hat das Unternehmen weltweit mehr als 200 Millionen Menschen für eine Prime-Mitgliedschaft gewonnen. Die Gebühren, die Amazon von Prime kassiert, helfen dem Unternehmen, den physischen Einzelhandel beim Preis zu unterbieten. Es schadet auch nicht, dass Prime-Mitglieder gezwungen sind, mehr auszugeben, um für ihre Mitgliedschaft auf ihre Kosten zu kommen. Dies hat zu einer sehr loyalen Anhängerschaft geführt.

Aber es ist nicht der Einzelhandel, der Amazon bis 2025 auf 10.000 US-Dollar pro Aktie führen könnte. Der wichtigste operative Cashflow-Treiber des Unternehmens wird höchstwahrscheinlich der Cloud-Infrastrukturdienst Amazon Web Services (AWS) sein. AWS wuchs im letzten Jahr um 30 % (d. h. während des schlimmsten wirtschaftlichen Abschwungs seit Jahrzehnten), und seine jährliche Run-Rate bis zum ersten Quartal 2021 beträgt 54 Milliarden US-Dollar. AWS macht derzeit etwa ein Achtel des Gesamtumsatzes aus, aber es trägt fast 60 % zu Amazons operativen Einnahmen bei.

Wenn Amazon einfach mit dem 23- bis 37-Fachen seines operativen Cashflows bewertet bliebe – eine Position, die es seit 2010 innehat – würde die von der Wall Street erwartete Verdopplung des Cashflows des Unternehmens bis 2025 es auf den Weg bringen, 10.000 US-Dollar pro Aktie zu erreichen.

Walgreens Boots Alliance

Obwohl der Nasdaq 100 mit wachstumsstarken Tech-Aktien vollgepackt ist, ist eine der faszinierenderen Investitionen im Juni eine Value-Aktie: Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF).

Aktien aus dem Gesundheitswesen sind normalerweise gut von wirtschaftlichen Rückgängen isoliert. Da die Menschen sich nicht aussuchen können, wann sie an welchen Krankheiten erkranken, bleibt die Nachfrage nach Medikamenten und Geräten konstant, egal wie gut oder schlecht die US-Wirtschaft läuft.

Die Coronavirus-Pandemie war jedoch eine zu große Hürde für Walgreens und andere Apothekenketten. Die gute Nachricht ist, dass der Fußverkehr in die Filialen zurückgekehrt ist und der mehrjährige Trendwendeplan des Unternehmens bereits in vollem Gange ist.

Zum Beispiel ist Walgreens dem Zeitplan weit voraus, wenn es darum geht, bis zum Jahr 2022 mehr als 2 Milliarden US-Dollar an jährlichen Ausgaben zu eliminieren. Gleichzeitig investiert es aggressiv in Digitalisierungsinitiativen. Mobile und Direct-to-Consumer-Bestellungen haben seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen und bieten Walgreens die Möglichkeit, sein Umsatzwachstum auch lange nach dem Ende der Pandemie zu steigern. Zur Erinnerung: Die Margen liegen bei Apothekenketten oft im niedrigen einstelligen Bereich. Daher kann jeder Anstieg der Besucherzahlen und des digitalen Umsatzes enorm sein.

Die aufregendere Entwicklung ist die Partnerschaft des Unternehmens mit VillageMD, um bis zu 700 Full-Service-Kliniken in seinen Filialen zu starten. Die meisten konkurrierenden Kliniken sind so ausgestattet, dass sie einen Schnupfen behandeln oder einen Impfstoff verabreichen können. Das Angebot einer Full-Service-Klinik könnte eine breitere Basis von Patienten anziehen, die häufiger die Apotheke von Walgreens nutzen. Da die Margen in der Apotheke höher sind als die Margen im Front-End-Geschäft (z. B. bei Lebensmitteln und anderen Verbrauchsgütern), sind diese Full-Service-Kliniken Walgreens’ Eintrittskarte für ein schnelleres Ertragswachstum.

Walgreens Boots Alliance ist durchaus in der Lage, ein Wachstum im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich beim Gewinn pro Aktie (EPS) zu erzielen. Das ist überzeugend für ein Unternehmen, das mit weniger als dem 11-Fachen der Konsensschätzung der Wall Street beim Gewinn pro Aktie für das kommende Jahr bewertet wird.

Baidu

Der vielleicht größte Abschlag im Nasdaq 100 geht an das chinesische Unternehmen Baidu (WKN: A0F5DE), das in den nächsten zwölf Monaten um 71 % steigen müsste, um das konsensuale Ein-Jahres-Kursziel der Wall Street zu erreichen.

Baidu hat in den letzten 1 1/2 Jahren einen doppelten Schlag erlitten. Zum einen traf die Coronavirus-Pandemie China hart, was dazu führte, dass Werbetreibende ihre Ausgaben für Baidus Internetsuchmaschine zurückfuhren. Zweitens stand Baidu im Rampenlicht nach der Einführung des Holding Foreign Companies Accountable Act. Dieses Gesetz verlangt von börsennotierten Unternehmen, dass sie nachweisen, dass sie nicht von einer ausländischen Regierung kontrolliert werden oder ihr gehören.

Die gute Nachricht ist, dass diese beiden Bedenken in den Hintergrund zu rücken scheinen. Baidu scheint nicht in Gefahr zu sein, in den USA von der Liste gestrichen zu werden, und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren bietet eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität in der Zukunft. Diese kommende Rückkehr zur Normalität spiegelt sich in den Betriebsergebnissen von Baidu wider.

Im ersten Quartal, das am 31. März endete, stiegen die Online-Marketing-Umsätze um 27 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Baidus Internetsuchmaschine macht konstant rund 70 % des gesamten Suchvolumens in China aus. Ein derartiger Anstieg der Werbeeinnahmen ist ein gutes Zeichen für die Trendwende in China (und bei Baidu).

Ebenso beeindruckend ist die operative Leistung von Baidu außerhalb des Online-Marketings. Das Management hat sich auf Cloud-Services und künstliche Intelligenz als langfristige Wachstumstreiber für das Unternehmen festgelegt. Diese Nicht-Marketing-Umsätze stiegen im letzten Quartal um 70 %.

Ein Unternehmen mit einem nachhaltigen Wachstum von 15 bis 20 % jährlich sollte nicht nur mit dem 16-Fachen der Konsens-Gewinnschätzung der Wall Street für das kommende Jahr bewertet werden. Das ist ein echtes Schnäppchen für Wachstums- und Value-Investoren und deshalb kann man Baidu im Juni getrost kaufen.

Der Artikel 3 Aktien aus dem Nasdaq 100, die man im Juni kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

