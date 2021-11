3 Aktien auf Allzeithochs, die man ohne zu zögern kaufen sollte

Wichtige Punkte

Der Markt hat in der vergangenen Woche mit neuen Höchstständen geflirtet. Auch wenn das für Investoren spannend ist, kann es viele davon abhalten, großartige Aktien zu kaufen oder zu ergänzen. Vor diesem Hintergrund haben wir drei Mitarbeiter von The Motley Fool gebeten, je ein Unternehmen zu nennen, das sie ohne zu zögern kaufen würden, egal wie hoch die Kurse sind.

Sie nannten uns Upstart Holdings (WKN: A2QJL7), Qualcomm (WKN: 883121) und Atlassian (WKN: A2ABYA).

Upstart Holdings: Mit KI die Kreditvergabe auf den Kopf stellen

Danny Vena (Upstart Holdings): Die Kreditvergabe an Verbraucher ist schon lange reif für eine Umwälzung. Diejenigen, deren Kreditwürdigkeit nicht perfekt ist, sind den Kreditgebern ausgeliefert und müssen lächerlich hohe Zinsen zahlen – wenn sie überhaupt einen Kredit bekommen können. Noch schlimmer ist, dass manche Verbraucher/innen unverschuldet eine niedrige Kreditwürdigkeit haben, weil ihre Beziehung zerbrochen ist, sie gesundheitliche Probleme oder einfach keine Kreditgeschichte haben. An dieser Stelle kommt Upstart Holdings ins Spiel.

Das Fintech-Unternehmen bietet eine Alternative zu den regelbasierten Kreditsystemen vieler Banken und Finanzinstitute. Anstatt nur einige wenige Variablen zu berücksichtigen, nutzt Upstart einen neuartigen Ansatz, bei dem die Leistung der künstlichen Intelligenz (KI) genutzt wird, um mehr als 1.000 Variablen zu berücksichtigen, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass ein Kredit zurückgezahlt wird. Die ausgeklügelten Algorithmen des Unternehmens stellen die herkömmliche Kreditvergabe auf den Kopf und sorgen dafür, dass viel mehr potenzielle Kreditnehmer einen Kredit erhalten, während sie gleichzeitig niedrigere Zinssätze erhalten als viele Kreditnehmer anderswo.

Die hochmoderne Plattform von Upstart umfasst eine ganze Reihe von Faktoren zur Vorhersage von Kreditausfällen, darunter Einkommensbetrug, Kreditstapelung, Gebührenoptimierung, Identitätsbetrug, gezielte Akquise, Vorauszahlungsvorhersage und zeitlich begrenzte Ausfallvorhersage – neben vielen anderen Indikatoren. Das System von Upstart wird mit jedem neuen Kredit intelligenter, und mit einem schnell wachsenden Datensatz, der mehr als 10,5 Millionen Rückzahlungen umfasst, wird seine Vorhersagekraft weiter ausgebaut.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Kredit zu erhalten, ist bei der Verwendung von Upstarts Finanzmodellen sehr viel höher: 27 % mehr Kreditnehmer/innen erhalten einen Kredit von Banken, die das System verwenden, als solche, die herkömmliche Kreditvergabeverfahren nutzen. Und nicht nur das: Sie erhalten in der Regel auch bessere Konditionen, denn der effektive Jahreszins (APR) für genehmigte Kredite ist im Durchschnitt 16 % niedriger.

Das alles wäre egal, wenn die Kredite nicht zurückgezahlt würden, aber Finanzinstitute, die Upstarts Plattform nutzen, haben ihre Verlustraten um 75 % gesenkt, und das bei der gleichen Anzahl von Kreditgenehmigungen. Das zeigt, dass das KI-basierte System funktioniert, und die Banken steigen zunehmend ein.

Der Umsatz von Upstart stieg im zweiten Quartal auf 194 Millionen US-Dollar, das sind 1.018 % mehr als im Jahresvergleich. Das Unternehmen hat sich von einem Verlierer zu einem Gewinner gewandelt, mit einem Nettogewinn von 37,3 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 6,2 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Vielleicht noch wichtiger ist, dass Upstart seit dem Börsengang Ende letzten Jahres in jedem Quartal einen Gewinn erwirtschaftet hat.

Robuste Kundenmaßnahmen trugen zu den Finanzergebnissen von Upstart bei. Banker, die das System von Upstart nutzen, haben mit 286.864 Krediten 2,8 Mrd. US-Dollar vergeben, das sind 1.605 % mehr als im Jahresvergleich, und die Umwandlungsrate stieg von 9 auf 24 %.

Upstart hat es auf einen riesigen Markt von 92 Mrd. US-Dollar an unbesicherten Krediten abgesehen, aber das ist noch nicht alles. Das Unternehmen erweitert seine Instrumente, um die Märkte für Autokredite, Kreditkarten und Hypothekendarlehen zu adressieren und so seine Möglichkeiten auf 4,3 Billionen US-Dollar zu erweitern. Zum Vergleich: Upstart rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von 750 Millionen US-Dollar, was die Größe der Chance verdeutlicht.

Qualcomm: Ein Upgrade-Zyklus beflügelt dieses dominante Unternehmen für 5G-Chipsätze

Will Healy (Qualcomm): Qualcomms Portfolio an Mobilfunkpatenten hat das Unternehmen zu einem der Großen der Branche gemacht. Das Unternehmen stellt Chips für eine Vielzahl von Mobilfunkprodukten her und könnte ein neues Betriebssystem für Autos entwickeln.

Viele Investoren assoziieren das Unternehmen jedoch mit seinen Chipsätzen für Smartphones, einem Markt, der im Zuge des 5G-Upgrades immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Obwohl Unternehmen wie Apple versucht haben, mit Qualcomm zu konkurrieren, ist im Moment jedes 5G-Gerät auf einen Qualcomm-Chip angewiesen, um diesen Dienst bereitzustellen. Das sind gute Aussichten für Qualcomm, denn Grand View Research prognostiziert, dass dieser Chipmarkt bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 69 % wachsen wird.

Außerdem muss sich das Unternehmen weiterhin gegen Herausforderungen wehren. Qualcomm ist stark von den Chips von Arm Holdings abhängig, einem Unternehmen, mit dem Nvidia Gespräche über eine Übernahme führt. Da die Regulierungsbehörden sich jedoch kartellrechtliche Sorgen über eine solche Übernahme machen, scheint es immer wahrscheinlicher zu werden, dass Qualcomm eine Abhängigkeit von Nvidia vermeiden wird.

Die Stärke von Qualcomm zeigt sich auch in den kürzlich veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. In diesem Zeitraum stieg der Umsatz nach GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) um 43 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 auf fast 34 Mrd. US-Dollar. Das Umsatzwachstum lag leicht über dem Anstieg der Betriebskosten, und Qualcomm profitierte von zusätzlichen Einnahmen aus Investitionen und niedrigeren Zinskosten. Dies führte zu einem GAAP-Nettogewinn von 9 Mrd. US-Dollar für das Geschäftsjahr, was einem Anstieg von 74 % im Jahresvergleich entspricht.

Auch die Verlangsamung des Wachstums beeinträchtigt Qualcomm möglicherweise nicht so stark, wie es den Anschein hat. Der GAAP-Umsatzanstieg im vierten Quartal verlangsamte sich auf 12 %, aber der Umsatz stieg um 43 %, wenn man den Vergleich mit Huawei in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2020 nicht berücksichtigt. Die vom Unternehmen für das erste Quartal 2022 prognostizierten 10 bis 10,8 Mrd. US-Dollar bedeuten jedoch einen Anstieg von 26 % im Jahresvergleich, sodass Qualcomm wahrscheinlich eine Zeit lang mit einer Verlangsamung des Anstiegs rechnen muss.

Obwohl die Aktie ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr gehandelt wird, ist sie seit ihrem kurzfristigen Tiefstand Mitte Oktober um etwa 20 % gestiegen. Außerdem ist sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 17 immer noch deutlich günstiger als vergleichbare Unternehmen wie Apple mit einem Gewinnmultiplikator von 27 oder NXP Semiconductor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 59. Da Qualcomm einer weiteren Bedrohung durch die Konkurrenz ausweicht, könnten seine wichtige Rolle im 5G-Upgrade-Zyklus und das niedrige KGV das Unternehmen zunehmend attraktiv machen.

Atlassian: Teamzusammenarbeit wird nie aus der Mode kommen

Brian Withers (Atlassian): Ohne gute Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern kommen Projekte heutzutage nicht mehr zustande. Angesichts von Fernarbeit und einem wachsenden Trend zu Arbeitskräften mit speziellen Fähigkeiten stehen Teams heute vor der Herausforderung, alle auf dem Laufenden zu halten, um wichtige Projekte durchzuführen. Software-Tools sind in der heutigen Geschäftswelt ein Muss, um Teams zu koordinieren, die von fast überall aus arbeiten können. Hier kommt Atlassian ins Spiel. Atlassian hat es sich zur Aufgabe gemacht, Teams auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Mit seiner fokussierten Mission, außergewöhnlichen Kennzahlen und einer Welt voller Möglichkeiten, die vor uns liegen, ist dieses Unternehmen eine solide Wette, ganz gleich, was der Markt macht.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens. Die Kunden strömen in Scharen zu Atlassians breiter Plattform von Software-Tools. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal einen Rekord von 216.500 Kunden, das sind 30 % mehr als im Vorjahr. Auch der Umsatz ist mit 614 Millionen US-Dollar im letzten Quartal auf Rekordniveau, was eine Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorquartal und 33 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Da das Unternehmen immer mehr Kunden auf seine cloudbasierten Tools umstellt, ist es für die Investoren spannend zu sehen, wie sich das Wachstum der Cloud-Angebote beschleunigt.

Kennzahl Q1 2021 Q4 2021 Q1 2022 Veränderung (Quartalsvergleich) Veränderung (Jahresvergleich) Kunden 166.180 204.754 216.500 6 % 30 % Umsatz 460 Mio. USD 560 Mio. USD 614 Mio. USD 10 % 33 % Wachstum Cloudprodukte (im Jahresvergleich) 37 % 47 % 53 % 5 % 16 %

DATENQUELLE: Quartalsbericht des Unternehmens

Diese Ergebnisse sind hervorragend, aber die Investoren sind immer gespannt auf das, was als Nächstes kommt. Atlassian ist gut darauf vorbereitet, in drei Schwerpunktbereichen zu wachsen. Der erste ist die agile Entwicklung, die auf der Grundlage der Kollaborationstools des Unternehmens für Softwareentwicklungsteams aufgebaut ist. Angesichts des Booms in der Softwareentwicklung wird dieser Bereich auch in den kommenden Jahren eine ergiebige Quelle des Wachstums sein.

Der zweite Wachstumsbereich ist die Unterstützung von IT-Teams bei der Veröffentlichung von Software. Da das Arbeiten von überall aus zur Norm wird, verlangen die Nutzer/innen Zugang zu wichtigen Software-Tools, wann und wo immer sie arbeiten. Mit Jira Service Management und Halp von Atlassian haben IT-Teams alle Werkzeuge, die sie brauchen, um den gestiegenen Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Arbeitsmanagement-Tools sind die dritte Wachstumsquelle für das Unternehmen. Diese Produkte helfen Teams in allen Funktionen, Aufgaben zu jonglieren und zusammenzuarbeiten, um die Ziele ihres Teams zu erreichen.

Die Aktie von Atlassian hat sich in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt und einen enormen Aufschwung erlebt. Aber die Investoren haben den Zug nicht verpasst. Die Aktie des auf Team Collaboration Software spezialisierten Unternehmens, das von einem Gründer geleitet wird, würde ich ohne zu zögern in jedem Markt kaufen.

Der Artikel 3 Aktien auf Allzeithochs, die man ohne zu zögern kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Wir sind bunt gemischt! Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Brian Withers besitzt Aktien von Atlassian. Danny Vena besitzt Aktien von Apple, Atlassian, Nvidia und Upstart Holdings, Inc. Will Healy besitzt keine der genannten Aktien.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 07.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Atlassian, Nvidia, Qualcomm und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt NXP Semiconductors und empfiehlt die folgenden Optionen: long März 2023 $120 Calls auf Apple und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

