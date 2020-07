3 Aktien am Markt, die den ersten Billionär der Welt machen könnten

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Mark Cuban weiß das eine oder andere über die Erfolgsaussichten von Unternehmen. Er hat Milliarden von Dollar durch den Verkauf von Broadcast.com verdient, ein Unternehmen, das er mitgegründet und geleitet hat. Cuban besitzt mittlerweile die Dallas Mavericks, das neuntgrößte und wertvollste NBA-Team. Er ist auch ein „Shark“ in der beliebten Fernsehshow Shark Tank. Dadurch hat Cuban in Dutzende von kleinen Unternehmen investiert.

Es gibt einen Bereich, von dem Mark Cuban glaubt, dass er besonders erfolgreich sein wird. Er sagt sogar voraus, dass diese Sparte für den Billionär der Welt sorgen wird. In einem Interview im Jahr 2017 sagte Cuban, dass „die ersten Billionäre der Welt via KI [künstliche Intelligenz] kommen werden. Vor allem über Projekte, von denen wir jetzt noch keine Vorstellung haben.“

Selbst wenn man selbst vielleicht kein Billionär wird, kann es trotzdem zu einer schönen Summe führen, wenn man in KI investiert. Hier sind drei großartige KI-Aktien, die man jetzt kaufen kann.

1. Alphabet

Alphabet (WKN: A14Y6F) ist vor allem für seine beliebten Apps und Websites bekannt. Darunter Google-Suche und YouTube. Das Unternehmen gehört jedoch an mehreren Fronten zu den Spitzenreitern im Bereich KI.

Google Cloud ist eines der am schnellsten wachsenden Angebote von Alphabet. Die Cloud-Hosting-Einheit bietet eine KI-Plattform, die es Kunden ermöglicht, schnell leistungsstarke KI-Anwendungen zu entwickeln. Das Beratungsunternehmen McKinsey erwartet, dass Unternehmen, die KI integrieren, ihren Cashflow im nächsten Jahrzehnt verdoppeln könnten. Die KI-Plattform von Google Cloud dürfte vielen von ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Die Sparte Waymo für autonomes Fahren könnte ein schlafender Riese sein. Eine kürzlich durchgeführte Kapitalaufstockung hat den Wert von Waymo auf etwa 30 Milliarden USD veranschlagt. Das Unternehmen könnte in nicht allzu ferner Zukunft weitaus mehr wert sein. Waymo baut Partnerschaften auf, um den Einsatz seiner Technologie für autonomes Fahren in den Bereichen Ride-Hailing und Zustellung auszuweiten. Diese Schritte sollten es der Einheit ermöglichen, noch schneller zu wachsen.

Aber die Alphabet-Einheit, die wohl am ehesten Mark Cubans Vision von der völlig neuartigen Anwendung der KI einlösen wird, ist DeepMind. Alphabet erwarb das KI-Unternehmen 2014. DeepMind hat KI-Anwendungen entwickelt, die Wissenschaftlern helfen, Proteine besser zu verstehen. Das könnte zur Entdeckung von Behandlungsmethoden für genetische Krankheiten führen. Die Technologie von DeepMind kann über 50 Augenkrankheiten so exakt wie Experten identifizieren. Die KI-Systeme von DeepMind haben zudem dazu beigetragen, die Energiekosten von Googles Rechenzentrum um etwa 30 % zu senken.

2. NVIDIA

KI-Anwendungen erfordern eine enorme Rechenleistung. NVIDIA (WKN: 918422) liefert diese Leistung mit seinen Grafikprozessoren (GPUs), die ursprünglich für High-End-Gaming-Anwendungen entwickelt wurden.

Die Technologie von NVIDIA wird von allen großen Cloud-Computing-Anbietern verwendet, darunter Google Cloud und der Branchenführer Amazon Web Services. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Software eingeführt, die seine Position im Zentrum des Cloud-KI-Universums festigen soll. „Merlin“ soll vorausschauende, persönliche Assistenten erstellen, „Jarvis“ dann dialogorientierte KI-Anwendungen.

Die Übernahme von Mellanox Anfang dieses Jahres versetzt NVIDIA in die Position, die KI-Ansprüche seiner Cloud-Rechenzentrumskunden zu bedienen. Die Bündelung der Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnologie von Mellanox mit den eigenen GPUs sollte eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bieten.

NVIDIA hat zudem bei autonomen Fahrzeugen hohe Erwartungen. Das Unternehmen wird 2016 seine ersten KI-Produkte für autonome Autos auf den Markt bringen. Bis 2025 schätzt NVIDIA, dass der adressierbare Gesamtmarkt für diese Branche 25 Milliarden USD erreichen wird.

3. Livongo Health

Livongo Health (WKN: A2PNLV) ist vielleicht die überraschendste Aktie auf dieser Liste. Das Unternehmen ist nicht annähernd so bekannt wie Alphabet und NVIDIA. Aber Livongo tut genau das, was Mark Cuban beschrieben hat: KI für völlig neue Zwecke anwenden.

Das Unternehmen bietet eine digitale Gesundheitsmanagement-Plattform für chronische Krankheiten. Es konzentrierte sich zunächst auf Diabetes, setzt aber inzwischen auf andere chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck.

KI ist das Herzstück der Plattform von Livongo. Die KI-Engine von Livongo verarbeitet Daten von angeschlossenen Geräten wie Blutzuckermessgeräten und von Drittanbietern wie Labors. Sie stellt dann personalisierte „Gesundheitsimpulse“ bereit, um den Patienten ein besseres Leben zu ermöglichen und geringere Kosten zu verursachen.

Alphabet wird bereits mit 1 Billion USD bewertet. NVIDIA ist mehr als 230 Milliarden USD wert. Aber die Bewertung von Livongo Health liegt bei immer noch nur etwa 7 Milliarden USD. Der adressierbare US-Markt für die Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck liegt bei fast 47 Milliarden USD. Und damit dürfte diese KI-Aktie auf lange Sicht ein großer Gewinner sein.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon, Livongo Health Inc und NVIDIA. Keith Speights besitzt Aktien von Alphabet, Amazon, Livongo Health Inc und NVIDIA. Dieser Artikel erschien am 5.7.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2020