3 Aktien, die vor der Rezession sicher sind

Die Weltwirtschaft beginnt sich abzukühlen. Zudem kommt der Handelskrieg zwischen den USA und China. Viele Investoren befürchten langsam, dass wir am Rande einer Rezession stehen könnten. Der nächste Abschwung dürfte die Unternehmensgewinne drücken und zu einem Kurseinbruch der Aktien führen.

Einige Unternehmen haben jedoch Maßnahmen ergriffen, um sich vor einer Rezession abzusichern, und sollten auch bei sich verschlechternden wirtschaftlichen Bedingungen gut abschneiden können. Drei dieser rezessionssicheren Aktien sind Brookfield Infrastructure Partners (WKN: A0M74Z), TerraForm Power (WKN: A2H5WV) und Enbridge (WKN: 885427). Schauen wir doch mal, warum das gute Käufe sind, bevor die Wirtschaft in den Keller rutscht.

Wie gemacht für harte Zeiten

Brookfield Infrastructure hat hart daran gearbeitet, die Geschäftsentwicklung vor Rezessionen sicher zu machen. Etwa durch die Konzentration auf den Besitz von Unternehmen, die einen stabilen Cashflow generieren. In der Regel kauft man die Art von Unternehmen, deren Erträge durch langfristige Verträge gesichert sind oder die nach einem regulatorischen Rahmen wie einem Versorgungsunternehmen arbeiten. Im Juni dieses Jahres stammten 95 % des Cashflows des Unternehmens aus stabilen Quellen, sodass eine Rezession kaum Auswirkungen auf das Ergebnis haben wird.

Das Unternehmen ergänzt seinen stetigen Cashflow durch eine starke Investment-Grade-Bilanz. Das gibt ihm die Flexibilität, Chancen zu nutzen, die sich in schwierigen Zeiten auftun. Brookfield hat in der Vergangenheit genau das getan, darunter mehrere Investitionen in Brasilien während der wirtschaftlichen und politischen Krise des Landes im Jahr 2016. Aufgrund der derzeitigen Finanzkraft kann das Unternehmen Chancen nutzen, die sich aus der nächsten Rezession ergeben können.

Ein letzter Grund, warum Brookfield die ideale Aktie während einer Rezession ist, ist die Dividendenrendite von 4 %. Das Unternehmen verfügt derzeit über genügend organisches Wachstum, um diese Ausschüttung für die nächsten Jahre um 5 bis 9 % pro Jahr zu erhöhen. Das bedeutet, dass die Anleger stetige Einnahmen haben, die sie nutzen können, um in schwachen Märkten große Chancen zu ergreifen. Brookfield ist eine ideale Aktie, die man sich ins Depot holen kann, wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtern.

Ein starker Wachstumsplan

TerraForm Power hat in Nordamerika und Westeuropa ein wachsendes Portfolio an erneuerbaren Energien. Den Großteil des produzierten Stroms (derzeit rund 95 %) verkauft man im Rahmen langfristig laufender Festzinsverträge an solide Kunden. Das Unternehmen generiert daher sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten einen stetigen Cashflow.

Das Unternehmen verwendet den Großteil dieses Geldes (typischerweise 80 bis 85 %), um eine Dividende zu zahlen, die derzeit 4,8 % ergibt. TerraForm hat dank einiger wichtiger Akquisitionen bereits genügend Wachstum erzielt, um diese Ausschüttung bis mindestens 2022 um 5 bis 8 % pro Jahr zu erhöhen. So holen Anleger stetig steigende Erträge rein, die sie während einer Rezession dann in andere Aktien reinvestieren könnten.

Darüber hinaus verfügt TerraForm über eine deutlich verbesserte Bilanz. Das Unternehmen hat derzeit keine fälligen Verbindlichkeiten bis 2022 und hat kürzlich, nach dem fulminanten Start in diesem Jahr, seine Liquidität durch den Verkauf einiger Aktien erhöht. Diese finanzielle Flexibilität wird es dem Unternehmen ermöglichen, jene Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, die sich in der nächsten Rezession ergeben könnten.

Bereit für Wachstum

Der kanadische Ölpipelineriese Enbridge sieht dem gar nicht so unähnlich aus. Langfristige Verträge und regulatorische Rahmenbedingungen sichern derzeit 98 % des Gewinns des Unternehmens, was es ihm ermöglicht, einen vorhersehbaren Cashflow in jeder Marktlage zu generieren. Das risikoarme Geschäftsmodell des Unternehmens hat sich im Laufe der Jahre bewährt. Enbridge setzte seine Ertragssteigerung nicht nur während der Finanzkrise, sondern auch während des jüngsten Abschwungs am Ölmarkt fort.

Enbridge verwendet etwa 65 % seines Cashflows zur Ausschüttung einer Dividende, die derzeit 6,4 % ausmacht. Den Rest investiert man wieder in den Bau weiterer Pipelines und der damit verbundenen Infrastruktur. Das Unternehmen hat 19 Milliarden CAD an Expansionsprojekten im Bau, die in den nächsten Jahren an den Start gehen sollen. Diese Projekte geben dem Unternehmen die Zuversicht, dass es seine Dividende im nächsten Jahr um weitere 10 % erhöhen kann. Enbridge geht davon aus, dass das Unternehmen nach 2020 seine Gewinne um 5 bis 7 % pro Jahr steigern kann, was eine ähnliche jährliche Erhöhung der Dividende unterstützen sollte. Hinzu kommt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um selbst bei einer Rezession in den nächsten Jahren weiter erfolgreich zu sein.

Gut vorbereitet auf den nächsten Abschwung

Brookfield Infrastructure, TerraForm Power und Enbridge sind so rezessionssicher, wie es nur geht. Alle erhalten mehr als 95 % ihres Cashflows aus stabilen Quellen, haben gesunde Bilanzen und offensichtliche Wachstumschancen. Sie sollten daher auch in der Lage sein, ihre Erträge und überdurchschnittlichen Dividenden selbst bei sich verschlechternden Marktbedingungen weiter zu steigern. Es handelt sich also um drei Aktien, die man im Depot haben sollte, bevor es in der Gesamtwirtschaft wieder bergab geht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Enbridge und empfiehlt Aktien von Brookfield Infrastructure Partners. Matthew DiLallo besitzt Aktien von Brookfield Infrastructure Partners, Enbridge und TerraForm Power. Dieser Artikel erschien am 13.10.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

